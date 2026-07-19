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Kylian Mbappé faz previsão sobre gols de Lionel Messi ao reagir à conquista do recorde histórico do maior jogador de todos os tempos da Argentina
Mbappé aposta que Messi vai reconquistar o título de artilheiro
Mbappé não tem dúvidas de que Messi marcará pela Argentina contra a Espanha na final da Copa do Mundo deste domingo, para recuperar seu recorde como o maior artilheiro da história da competição. O capitão da França conquistou esse recorde notável para si mesmo no sábado, com dois gols contra a Inglaterra em uma disputa alucinante pelo terceiro lugar.
Messi já soma 21 gols no maior palco do futebol, mas ainda tem mais uma partida para voltar ao topo da lista. “Leo, ele marca o tempo todo. Amanhã ele vai marcar, com certeza”, disse Mbappé àFox Sports.
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Um marco agridoce para Mbappé
No entanto, para Mbappé, o que deveria ter sido um momento marcante da história deixou um gosto amargo na boca. A ameaça iminente de Messi ultrapassá-lo no topo da tabela de artilheiros foi apenas um dos fatores que pesaram no ânimo de Mbappé, já que os Bleus sofreram uma derrota caótica por 6 a 4 nas mãos dos Três Leões.
“Eu só tento ajudar minha equipe o tempo todo”, disse ele, encolhendo os ombros ao falar sobre sua conquista pessoal em meio ao fracasso coletivo da equipe. “É claro que, quando você marca tantos gols na Copa do Mundo, isso te eleva a certos patamares. Mas eu teria preferido não ser o maior artilheiro da história e jogar a partida de amanhã [a final].”
A disputa pela Chuteira de Ouro
Apesar de liderar o ranking histórico, a disputa pela Chuteira de Ouro de 2026 continua em equilíbrio emocionante à medida que o torneio chega ao seu último dia. Mbappé lidera atualmente a classificação com 10 gols, dois a mais que Messi. No entanto, o capitão argentino de 39 anos ainda tem a oportunidade de reagir na final. Se Messi não conseguir marcar gols decisivos na final, Mbappé se tornará o primeiro jogador da história a conquistar a Chuteira de Ouro da Copa do Mundo em duas ocasiões distintas. A média de gols do francês é praticamente sem precedentes na era moderna, já que ele se junta a um seleto grupo de apenas oito jogadores — incluindo Just Fontaine, Eusébio e Ronaldo — que marcaram oito ou mais gols em um único torneio.
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Rabiot critica o desempenho vergonhoso da França
O clima no elenco francês ficou ainda mais pesado devido a um colapso defensivo contra a Inglaterra, que deixou o meio-campista Adrien Rabiot absolutamente furioso. O astro do AC Milan não mediu palavras ao avaliar a atuação da equipe no primeiro tempo, que os levou a uma desvantagem de 4 a 0. Rabiot descreveu o desempenho como “inaceitável” e “vergonhoso”, sugerindo que alguns de seus companheiros de equipe não demonstraram o profissionalismo necessário para uma partida pela medalha de bronze.
“Começamos o primeiro tempo de uma maneira bastante vergonhosa”, disse Rabiot àbeIN Sports. “Vi em certos jogadores um comportamento que nunca tinha visto antes. É um pouco decepcionante, porque essa era a última partida para causar uma boa impressão no torneio. Houve muita decepção após a derrota para a Espanha, mas ainda havia um trabalho a ser concluído, e não podemos simplesmente relaxar assim.”
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