Kylian Mbappé faz previsão sobre gols de Lionel Messi ao reagir à conquista do recorde histórico do maior jogador de todos os tempos da Argentina

Mbappé não tem dúvidas de que Messi marcará pela Argentina contra a Espanha na final da Copa do Mundo deste domingo, para recuperar seu recorde como o maior artilheiro da história da competição. O capitão da França conquistou esse recorde notável para si mesmo no sábado, com dois gols contra a Inglaterra em uma disputa alucinante pelo terceiro lugar.

Messi já soma 21 gols no maior palco do futebol, mas ainda tem mais uma partida para voltar ao topo da lista. “Leo, ele marca o tempo todo. Amanhã ele vai marcar, com certeza”, disse Mbappé àFox Sports.