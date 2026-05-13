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Kylian Mbappé fala abertamente sobre a “relação maravilhosa” com Cristiano Ronaldo e a ajuda que recebeu do ícone do Real Madrid
O ídolo de infância se torna um mentor pessoal
Mbappé nunca escondeu sua admiração por Ronaldo, e as famosas imagens das paredes de seu quarto cobertas de pôsteres do astro português já fazem parte do folclore do futebol. No entanto, o jogador de 27 anos revelou agora que a relação entre os dois evoluiu muito além da de um fã e seu ídolo. Em uma entrevista franca à Vanity Fair, o atacante francês explicou que agora são amigos.
Falando sobre a conexão entre eles, Mbappé disse: “Ele é um amigo agora. É ótimo quando as pessoas que você idolatra quando é jovem se tornam suas amigas. Costumávamos conversar muito, e ele me ajudou no meu primeiro ano no Real Madrid, porque conhece o clube muito bem. Temos uma relação maravilhosa e estou muito feliz com isso.”
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A pressão aumenta em meio à crise no Bernabéu
Embora o apoio de Ronaldo fora de campo seja forte, a realidade em campo para Mbappé está se tornando cada vez mais difícil. O Real Madrid vem passando por uma campanha decepcionante e, à medida que o clube enfrenta uma segunda temporada consecutiva sem títulos, o dedo acusador está sendo apontado para a grande contratação de 2024. Apesar dos números respeitáveis de gols marcados individualmente, muitos críticos argumentam que o dinamismo geral e o ritmo de trabalho da equipe têm sofrido desde a chegada do ex-jogador do Paris Saint-Germain, que se transferiu a título gratuito.
A situação chegou a um ponto crítico entre os torcedores, levando a uma petição online massiva pedindo sua saída, que já reuniu milhões de assinaturas. Esse protesto digital reflete uma frustração crescente entre a torcida madridista, que esperava que o campeão da Copa do Mundo desse início a uma nova era de domínio, em vez de contribuir para um desequilíbrio tático percebido que deixou a equipe parecendo rígida e previsível em partidas decisivas.
A sombra da lenda portuguesa
As inevitáveis comparações com Ronaldo continuam a perseguir Mbappé, especialmente porque ele tem dificuldade em reproduzir o impacto decisivo que marcou os anos repletos de títulos de CR7 no clube. Embora os números de Mbappé se assemelhem a algumas das estatísticas de Ronaldo, o desempenho coletivo da equipe sob a atual comissão técnica sugere um retrocesso. Foi divulgado que algumas figuras dentro do clube já começaram a questionar se a contratação do atacante foi a decisão certa, dada a química existente — ou a falta dela — entre estrelas como Vinícius Júnior e Jude Bellingham.
A dor de cabeça tática para o técnico Álvaro Arbeloa tem sido imensa. Encontrar uma maneira de acomodar as três superestrelas do ataque sem sacrificar a estabilidade defensiva é um quebra-cabeça que permanece sem solução.
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E agora?
Mbappé está atualmente fora de ação devido a uma lesão, e ainda não se sabe se ele voltará a jogar em alguma das três últimas partidas do Real Madrid na La Liga nesta temporada, contra o Real Oviedo, o Sevilla e o Athletic Club. Espera-se, no entanto, que ele seja mais uma vez o craque da seleção francesa quando a equipe disputar a Copa do Mundo de 2026 na América do Norte neste verão.