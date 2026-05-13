Kylian Mbappé fala abertamente sobre a “relação maravilhosa” com Cristiano Ronaldo e a ajuda que recebeu do ícone do Real Madrid

Mbappé nunca escondeu sua admiração por Ronaldo, e as famosas imagens das paredes de seu quarto cobertas de pôsteres do astro português já fazem parte do folclore do futebol. No entanto, o jogador de 27 anos revelou agora que a relação entre os dois evoluiu muito além da de um fã e seu ídolo. Em uma entrevista franca à Vanity Fair, o atacante francês explicou que agora são amigos.

Falando sobre a conexão entre eles, Mbappé disse: “Ele é um amigo agora. É ótimo quando as pessoas que você idolatra quando é jovem se tornam suas amigas. Costumávamos conversar muito, e ele me ajudou no meu primeiro ano no Real Madrid, porque conhece o clube muito bem. Temos uma relação maravilhosa e estou muito feliz com isso.”