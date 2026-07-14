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Kylian Mbappé está lesionado? Didier Deschamps dá notícias sobre o capitão da França antes da semifinal da Copa do Mundo contra a Espanha

K. Mbappe
França
D. Deschamps
Copa do Mundo
França x Espanha
Espanha

Didier Deschamps confirmou que Kylian Mbappé está apto para enfrentar a Espanha na semifinal da Copa do Mundo pela França, apesar das preocupações com um problema no tornozelo. O capitão da França treinou separadamente durante parte da sessão desta segunda-feira, mas seu técnico insistiu que a carga de treino adaptada era apenas parte do plano de recuperação do jogador antes do confronto nas semifinais.

  • Deschamps acalma os temores sobre a condição física de Mbappé

    Deschamps confirmou que Mbappé estará à disposição para a semifinal da Copa do Mundo da França contra a Espanha, após surgirem preocupações quanto à condição física do atacante. Mbappé foi substituído aos 77 minutos da vitória da França por 2 a 0 sobre o Marrocos, após sofrer o que ele descreveu como uma lesão leve no tornozelo. Novas dúvidas surgiram quando ele treinou separado do grupo principal na segunda-feira, e a RMC Sport informou que Mbappé ainda sente desconforto no tornozelo. No entanto, Deschamps insistiu que não houve nenhum revés.

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  • France Training Session - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Deschamps explica a situação das lesões na seleção francesa

    Antes da semifinal, Deschamps minimizou as preocupações em torno da condição física de Mbappé e explicou o motivo por trás da alteração em seu cronograma de treinos.

    “Ele está se sentindo bem”, disse o técnico da França, segundo o The Athletic. Minimizando a importância da sessão mais curta, ele acrescentou: “Ele tem o direito, assim como os outros, de fazer um exercício por 15 minutos em vez de 20.”

  • França recebe duplo reforço na hora certa

    Mbappé chega à semifinal com oito gols no torneio e lidera a disputa pela Chuteira de Ouro, à frente do argentino Lionel Messi, graças ao critério de desempate por assistências. Sua disponibilidade é um grande incentivo para a França, que se prepara para enfrentar a Espanha.

    O retorno de Tchouameni também reforçaria a França no meio-campo após sua recente ausência, dando a Deschamps mais uma opção contra a Espanha, que tem impressionado com sua abordagem baseada na posse de bola ao longo da competição.

    Ao falar sobre a recuperação de Tchouameni, Deschamps disse: “Embora ele tenha ficado no banco na última partida, o risco ainda era alto. Ele está melhor hoje. Não vou dizer que ele está 100% recuperado. Mas agora ele está à disposição.”

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  • 킬리안 음바페 (Kylian Mbappe)Getty Images

    A atenção se volta para o confronto decisivo na Espanha

    A França passará agora a concentrar toda a sua atenção na semifinal da Copa do Mundo contra a Espanha, e espera-se que Deschamps tenha tanto Mbappé quanto Tchouameni à disposição para a escalação. A boa forma física de Mbappé e o possível retorno de Tchouameni representam um grande impulso para a França, que se prepara para um dos desafios mais difíceis do torneio.

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