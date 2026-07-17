Kylian Mbappé está fora da disputa pelo Ballon d’Or de 2026, enquanto Lionel Messi, que disputará a final da Copa do Mundo, entra na corrida pelo nono Ballon d’Or

Mbappé, o “Galáctico” do Real Madrid, parece ter entrado com força no debate pela Bola de Ouro depois de levar sua seleção a mais uma chance de conquistar a glória mundial. Suas atuações na América do Norte, que renderam oito gols durante a campanha até as semifinais, reforçaram sua posição como um dos melhores jogadores do planeta.

A derrota para a Espanha, no entanto, garantiu que mais glórias internacionais ficariam agonizantemente fora de alcance. No âmbito dos clubes, a temporada 2025-26 trouxe mais frustração na busca por títulos — com o Real Madrid encerrando a segunda temporada consecutiva sem conquistas importantes.

Essas questões vão pesar contra Mbappé, já que os maiores prêmios — como os títulos da Liga dos Campeões e da Copa do Mundo — são essenciais para liderar as votações do Ballon d’Or. Com isso em mente, o maior jogador de todos os tempos da Argentina, Lionel Messi, pode estar voltando ao topo do futebol mundial

Ele levou a Albiceleste a mais uma final de Copa do Mundo, marcando oito gols, e busca defender com sucesso o título conquistado no Catar 2022. Uma nona Bola de Ouro pode vir em sua direção se ele apresentar mais uma atuação emblemática contra a Espanha.