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Kylian Mbappé está fora da disputa pelo Ballon d’Or de 2026, enquanto Lionel Messi, que disputará a final da Copa do Mundo, entra na corrida pelo nono Ballon d’Or
Mbappé ficou sem conquistar títulos tanto pelo clube quanto pela seleção
Mbappé, o “Galáctico” do Real Madrid, parece ter entrado com força no debate pela Bola de Ouro depois de levar sua seleção a mais uma chance de conquistar a glória mundial. Suas atuações na América do Norte, que renderam oito gols durante a campanha até as semifinais, reforçaram sua posição como um dos melhores jogadores do planeta.
A derrota para a Espanha, no entanto, garantiu que mais glórias internacionais ficariam agonizantemente fora de alcance. No âmbito dos clubes, a temporada 2025-26 trouxe mais frustração na busca por títulos — com o Real Madrid encerrando a segunda temporada consecutiva sem conquistas importantes.
Essas questões vão pesar contra Mbappé, já que os maiores prêmios — como os títulos da Liga dos Campeões e da Copa do Mundo — são essenciais para liderar as votações do Ballon d’Or. Com isso em mente, o maior jogador de todos os tempos da Argentina, Lionel Messi, pode estar voltando ao topo do futebol mundial
Ele levou a Albiceleste a mais uma final de Copa do Mundo, marcando oito gols, e busca defender com sucesso o título conquistado no Catar 2022. Uma nona Bola de Ouro pode vir em sua direção se ele apresentar mais uma atuação emblemática contra a Espanha.
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Messi ultrapassou Mbappé na disputa pelo Ballon d'Or
Aliadiere admite que Messi está se tornando o adversário a ser batido. O francês — em entrevista concedida em parceria com a Betinia NJ — disse ao GOAL, quando questionado se Mbappé está fadado a ver sua sequência sem vitórias no Ballon d’Or se prolongar: “Sim, acho que sim. Acho que, se ele tivesse tido um ano fantástico em termos de conquistar algum título com o Real Madrid, provavelmente ainda estaria na disputa, mas sem ter conquistado nada com o Madrid…
“Mesmo que, em nível pessoal, eu ache que ele teve uma ótima temporada, marcou uma quantidade absurda de gols e carregou o time durante a maior parte da temporada. Então, individualmente, ele teve uma temporada fantástica, mas, infelizmente, sem conquistar nenhum troféu, sabemos quais são as regras para ganhar a Bola de Ouro. É preciso vencer a Liga dos Campeões, a Copa do Mundo ou a Eurocopa.
“Portanto, como não conseguiu isso, não consigo imaginá-lo ganhando a Bola de Ouro. É uma pena, porque achei que Harry Kane teria boas chances se a Inglaterra também tivesse chegado até o fim, mas o mesmo vale para ele.
“Acho que provavelmente será um dos argentinos. Messi, se ele ganhar de novo, acho que todo mundo vai ficar impressionado com a idade dele e com o que ele mostrou na Copa do Mundo, e vai esquecer que ele joga na MLS pelo Inter de Miami.”
Será que Messi conseguirá conquistar a nona Bola de Ouro em 2026?
Messi tem agora 39 anos, mas não dá sinais de que vai desacelerar. A temporada de 2025 na América do Norte viu o atacante, que parece não envelhecer, conquistar a MLS Cup e o prêmio de MVP com o Inter Miami.
Mais momentos mágicos foram vividos com a camisa da seleção de seu país, com a Inglaterra sendo derrotada em sua última partida — durante um dramático confronto nas semifinais em Atlanta —, e não se pode descartar a possibilidade de ele conquistar mais uma Bola de Ouro.
O ex-astro da MLS e campeão da Copa do Mundo, Kleberson, já havia dito ao GOAL, quando questionado se Messi poderia ganhar mais uma Bola de Ouro e abrir quatro de vantagem sobre seu eterno rival Cristiano Ronaldo nessa categoria: “Uau! Esse cara nunca para! A Argentina tem mais chances de ganhar a Copa do Mundo com Messi do que qualquer outro país, simplesmente porque Messi ainda joga em um bom nível.
“É diferente do Ronaldo. Ele ainda joga em alto nível, mas os jogadores ao redor do Ronaldo não são os mesmos que o Messi tem na Argentina. É uma questão de pureza. O que os jogadores portugueses têm e o que os argentinos têm é completamente diferente. É por isso que o Messi tem muitas chances.
“Se ele for lá e ganhar a Copa do Mundo, com 100% de certeza estará na disputa para ganhar a Bola de Ouro novamente. Ele é brilhante. Até mesmo os jogadores e torcedores brasileiros olham para ele e querem ver bons jogadores ganharem a Bola de Ouro e a Copa do Mundo — jogadores que são uma alegria de se ver jogar. Messi é um desses.”
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Mbappé observa enquanto Messi se prepara para enfrentar Yamal
Messi entrará em campo na final da Copa do Mundo neste domingo, com a Argentina se preparando para enfrentar a Espanha, atual campeã europeia — que conta em suas fileiras com o jovem prodígio Lamine Yamal, o novo camisa 10 do Barcelona.
Mbappé — após disputar a disputa pelo terceiro lugar contra a Inglaterra — assistirá de longe ao desenrolar da batalha pela supremacia mundial. Ele está pronto para voltar sua atenção para os assuntos do clube e pela conquista de títulos que o tornarão um sério candidato ao Ballon d’Or em 2027.
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