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Kylian Mbappé está “em uma missão!” - Didier Deschamps afirma que o capitão da França, muitas vezes mal compreendido, é de uma “raça excepcional” em meio ao estrelato na Copa do Mundo
A liderança e o excelente desempenho de Mbappé
Ao falar antes do confronto da França contra a Suécia nas oitavas de final, Deschamps não hesitou em destacar o impacto que seu capitão tem causado na equipe. Após retornar de uma breve licença para comparecer ao funeral de sua mãe, o técnico descartou qualquer sugestão de que Mbappé estivesse distraído por notícias externas ou por sua carreira de destaque no clube.
Deschamps fez uma avaliação elogiosa do astro, que está de mudança para o Real Madrid e continua sendo o maior artilheiro de todos os tempos da seleção francesa. Seja marcando gols ou dando assistências, como visto na vitória sobre a Noruega na fase de grupos, Mbappé continua sendo o líder técnico e espiritual indiscutível do elenco francês na busca por mais um título mundial.
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Desafiando a percepção pública sobre o capitão
O técnico da França estava particularmente interessado em abordar a discrepância entre a imagem pública de Mbappé e sua verdadeira personalidade dentro do vestiário. Frequentemente alvo de críticas nas redes sociais e na imprensa, especialmente após sua saída complicada do PSG, o atacante é visto sob uma perspectiva completamente diferente por aqueles que trabalham com ele diariamente.
“Kylian sabe se defender. Ele também marca gols, mais do que os outros. Eu já disse desde o primeiro dia: ele está em uma missão. Mesmo que às vezes vocês nem sempre me ouçam... Mesmo nos exercícios físicos, ele era o primeiro. Eu disse há muito tempo que ele assume seu papel de capitão. A imagem que podemos ter dele do lado de fora nem sempre, ou raramente, corresponde ao que ele realmente é”, explicou Deschamps à imprensa.
Quebrando recordes e estabelecendo padrões
A condição física e a ética de trabalho de Mbappé também foram elogiadas, com o técnico revelando que o jogador de 27 anos lidera na linha de frente nos treinos. Deschamps observou que a evolução do atacante desde sua atuação de destaque na Copa do Mundo de 2018 tem sido constante, impulsionada por um desejo insaciável de ser o melhor da história.
Deschamps continuou: “Ele dá assistências e continua marcando gols. Kylian, em 2018, já era muito forte. Ele está sempre buscando o melhor; quebra recordes e vai quebrar mais. Ele pode errar um controle ou uma chance, mas não se abala depois disso. Ele pertence à categoria de jogadores extraordinários, e é ótimo que ele seja francês.”
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Mbappé responde aos seus críticos
Atualmente, Mbappé ocupa o segundo lugar na artilharia da Copa do Mundo de 2026, com quatro gols, atrás do argentino Lionel Messi, que lidera com seis. Essa sequência impressionante também coloca Mbappé em segundo lugar empatado na lista dos maiores artilheiros de todos os tempos do torneio, com 16 gols, ao lado do alemão Miroslav Klose e atrás de Messi, que lidera a classificação histórica com 19 gols.
Além disso, Mbappé tornou-se oficialmente o maior artilheiro de todos os tempos da França durante esta Copa do Mundo, elevando sua contagem internacional para 60 gols e superando o recorde anterior de Olivier Giroud, que era de 57.