Ao falar antes do confronto da França contra a Suécia nas oitavas de final, Deschamps não hesitou em destacar o impacto que seu capitão tem causado na equipe. Após retornar de uma breve licença para comparecer ao funeral de sua mãe, o técnico descartou qualquer sugestão de que Mbappé estivesse distraído por notícias externas ou por sua carreira de destaque no clube.

Deschamps fez uma avaliação elogiosa do astro, que está de mudança para o Real Madrid e continua sendo o maior artilheiro de todos os tempos da seleção francesa. Seja marcando gols ou dando assistências, como visto na vitória sobre a Noruega na fase de grupos, Mbappé continua sendo o líder técnico e espiritual indiscutível do elenco francês na busca por mais um título mundial.