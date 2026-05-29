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"Kylian Mbappé está certo em se posicionar" - Michel Platini apoia o alerta político do "inteligente" craque do Real Madrid, mas dá um conselho severo
O debate político se intensifica
Mbappé causou recentemente um alvoroço em seu país natal ao expressar profunda preocupação com a possibilidade de o partido de extrema direita Rassemblement National vencer as eleições presidenciais. O líder do Rassemblement National, Jordan Bardella, foi um dos que reagiram com comentários nas redes sociais, mas Platini defendeu o direito do atacante de se manifestar em debates públicos. No entanto, o ex-jogador da seleção francesa insistiu que essas opiniões pessoais devem permanecer totalmente separadas de suas funções na seleção nacional.
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Mbappé expressa receios políticos
Em entrevista à Vanity Fair, o atacante do Real Madrid expressou explicitamente seus receios em relação a uma possível vitória eleitoral da extrema direita. Ao explicar sua oposição, Mbappé afirmou: “Isso me afeta, sei o que isso significa e quais consequências pode ter para o meu país quando pessoas como essas chegam ao poder.”
Respondendo a isso na RTL, Platini esclareceu: “Kylian Mbappé está certo em se posicionar quando não está usando a braçadeira de capitão ou a camisa da seleção francesa. Se ele está em Madri ou em qualquer outro lugar, pode assumir uma posição política, é claro. Mas com a braçadeira da seleção francesa, com a camisa da seleção francesa, você está jogando por todo o povo francês. Portanto, é difícil se posicionar.”
A lenda alerta para a divisão
Platini elogiou ainda a inteligência dos jogadores de futebol da atualidade, ao mesmo tempo em que alertou a estrela do Real Madrid sobre as consequências polêmicas dos comentários públicos. “É bom que pessoas inteligentes possam se posicionar sobre questões sociais. Os jogadores de futebol não são necessariamente idiotas. Alguns deles são, na verdade, bastante inteligentes”, disse Platini, acrescentando: “Assim que você se posiciona, acaba incomodando metade do mundo. A menos que você assuma tudo o que diz. Acho que o Kylian faz isso.”
- AFP
A campanha para a Copa do Mundo se aproxima
Mbappé precisa equilibrar rapidamente essa tempestade política com suas responsabilidades em campo, enquanto a seleção de Didier Deschamps se prepara para a campanha na Copa do Mundo de 2026. Enquadrada no Grupo I, a França enfrenta um desafio inicial interessante contra o Senegal no MetLife Stadium, em 16 de junho, antes de enfrentar o Iraque e a Noruega. O capitão tentará silenciar os críticos políticos repetindo seu excelente desempenho nas partidas internacionais e levando os Bleus até as fases finais do torneio.