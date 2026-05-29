"Kylian Mbappé está certo em se posicionar" - Michel Platini apoia o alerta político do "inteligente" craque do Real Madrid, mas dá um conselho severo

Em entrevista à Vanity Fair, o atacante do Real Madrid expressou explicitamente seus receios em relação a uma possível vitória eleitoral da extrema direita. Ao explicar sua oposição, Mbappé afirmou: “Isso me afeta, sei o que isso significa e quais consequências pode ter para o meu país quando pessoas como essas chegam ao poder.”

Respondendo a isso na RTL, Platini esclareceu: “Kylian Mbappé está certo em se posicionar quando não está usando a braçadeira de capitão ou a camisa da seleção francesa. Se ele está em Madri ou em qualquer outro lugar, pode assumir uma posição política, é claro. Mas com a braçadeira da seleção francesa, com a camisa da seleção francesa, você está jogando por todo o povo francês. Portanto, é difícil se posicionar.”