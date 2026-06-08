O ex-meio-campista do Real Madrid, Rafael van der Vaart, saiu em defesa de Mbappé, alegando que o atacante francês está sendo injustamente alvo de críticas. Desde sua transferência de grande repercussão do Paris Saint-Germain para o Santiago Bernabéu, Mbappé tem estado sob os holofotes, com alguns sugerindo que sua saída de Paris, na verdade, melhorou o desempenho dos campeões da Ligue 1, enquanto ele enfrenta dificuldades.

Van der Vaart, no entanto, insiste que o rótulo de arrogante está longe da verdade. Em entrevista à Aceodds, o holandês disse: “Quando as pessoas falam que Mbappé é arrogante, isso me deixa um pouco chateado, e as pessoas também falam isso agora porque o PSG ganhou dois títulos da Liga dos Campeões. Todo mundo está dizendo: ‘Sim, dá para ver que ele era o problema’, e não me interpretem mal... O PSG tem muitos jogadores bons, mas nem um único astro mundial absoluto. Ele era o astro mundial do clube. O que acontece quando você joga com um jogador como ele no time é que os outros bons jogadores ficam um pouco ofuscados. Ele está sob pressão e levava a culpa quando o PSG não ganhava.”