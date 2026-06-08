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Kylian Mbappé enfrenta no Real Madrid o mesmo problema de “grande estrela” que Cristiano Ronaldo - com um ex-companheiro de equipe de CR7 reagindo às críticas de que o atacante francês seria “arrogante”
Mbappé enfrenta acusações injustas de arrogância
O ex-meio-campista do Real Madrid, Rafael van der Vaart, saiu em defesa de Mbappé, alegando que o atacante francês está sendo injustamente alvo de críticas. Desde sua transferência de grande repercussão do Paris Saint-Germain para o Santiago Bernabéu, Mbappé tem estado sob os holofotes, com alguns sugerindo que sua saída de Paris, na verdade, melhorou o desempenho dos campeões da Ligue 1, enquanto ele enfrenta dificuldades.
Van der Vaart, no entanto, insiste que o rótulo de arrogante está longe da verdade. Em entrevista à Aceodds, o holandês disse: “Quando as pessoas falam que Mbappé é arrogante, isso me deixa um pouco chateado, e as pessoas também falam isso agora porque o PSG ganhou dois títulos da Liga dos Campeões. Todo mundo está dizendo: ‘Sim, dá para ver que ele era o problema’, e não me interpretem mal... O PSG tem muitos jogadores bons, mas nem um único astro mundial absoluto. Ele era o astro mundial do clube. O que acontece quando você joga com um jogador como ele no time é que os outros bons jogadores ficam um pouco ofuscados. Ele está sob pressão e levava a culpa quando o PSG não ganhava.”
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A comparação com Cristiano Ronaldo
A situação em que Mbappé se encontra apresenta semelhanças diretas com a época de Ronaldo no Real Madrid. Van der Vaart, que jogou ao lado de Ronaldo durante sua passagem pela capital espanhola, observou que ter uma “megastar” no elenco muitas vezes altera o desempenho dos companheiros, às vezes em detrimento do fluxo coletivo. Ele acredita que Mbappé está sofrendo atualmente com a mesma gravidade tática que outrora marcou a passagem de Ronaldo.
“Sabe, em um grande clube como o Real Madrid, todo mundo é criticado de forma exagerada”, explicou Van der Vaart. “Quando Ronaldo jogava lá e não ganhava, ele também sempre levava a culpa. Mas o que percebi quando joguei lá é que não é bom ter apenas uma grande estrela. Olha, eu era o camisa dez e, quando tinha a bola, talvez tivesse uma opção melhor, mas se Ronaldo estivesse na esquerda, eu e todo mundo passávamos a bola para ele, o que não é bom. É difícil ter uma grande estrela no time, mas você tem que saber lidar com isso, porque, no fim das contas, Ronaldo marcava 60 gols por temporada, e Mbappé está fazendo o mesmo.”
Defendendo o artilheiro do Real Madrid
Apesar das críticas, Mbappé continuou sendo uma constante ameaça de gol para o Real Madrid; no entanto, os exigentes torcedores madridistas não ficaram totalmente satisfeitos com seu impacto geral em campo. Van der Vaart argumentou que o foco deveria estar no elenco ao redor, e não no brilhantismo individual do campeão da Copa do Mundo de 2018, sugerindo que o restante do time se beneficiou do fato de Mbappé ter assumido o peso da pressão.
Refletindo sobre a última temporada, Van der Vaart acrescentou: “Agora que ele se foi, eles estão dividindo essa pressão. É muito mais fácil para eles do que era quando ele estava lá. Ele sempre marcou muitos gols, assim como faz no Real Madrid. Ele carregava a pressão de marcar os gols. A torcida do Real Madrid continua criticando-o, e eu não sei por quê. Ele foi – de longe – o melhor jogador deles na última temporada! Os outros jogadores do Real Madrid não foram bons o suficiente na última temporada. Ele marcava o tempo todo, mas imagine se você estivesse tentando ser o melhor o tempo todo; seria difícil. Eu sempre fico muito frustrado porque é muito fácil dizer que Mbappé não é nada, e isso simplesmente não é verdade.”
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A glória na Copa do Mundo e os prêmios individuais
Olhando para o cenário internacional, Van der Vaart está confiante de que Mbappé vai calar seus críticos quando voltar a jogar pela França. Ele apostou no sucesso dos Bleus na Copa do Mundo e previu que o atacante do Real Madrid em breve acrescentaria mais títulos individuais à sua coleção, apesar da concorrência de atacantes de ponta como Harry Kane, do Bayern de Munique.
“Apostando na França para ganhar a Copa do Mundo”, afirmou Van der Vaart. “Espero sinceramente que Mbappé seja o melhor jogador do torneio, apesar de todas essas críticas e das pessoas dizendo que ele não está fazendo nada e não está se esforçando, mas tenho 100% de certeza de que ele será o melhor. A França é simplesmente muito forte. Eles poderiam montar três times e ainda assim teriam chances de ganhar a Copa do Mundo. Eu diria que Mbappé vai ganhar a Chuteira de Ouro, mas acho que meu amigo Harry Kane também pode ganhar. Não sei como ele faz isso, mas de alguma forma ele sempre marca gols incríveis, de loucos. Então, vou apostar que Harry Kane vai ganhar a Chuteira de Ouro e que Mbappé vai ganhar a Bola de Ouro.”