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Kylian Mbappé “encheu o vestiário do Real Madrid de egoísmo”, afirma ex-jogador do Arsenal e do Chelsea, que critica o francês após a eliminação da Liga dos Campeões
A chegada de Mbappé foi considerada um fiasco
Mbappé foi acusado de “encher o vestiário do Real Madrid de egoísmo” pelo ex-jogador do Arsenal e do Chelsea, Petit. A crítica contundente surge na sequência da dramática eliminação do time espanhol nas quartas de final da Liga dos Campeões para o Bayern de Munique, o que desencadeou um período de intensa reflexão no Santiago Bernabéu.
O ex-meio-campista, que agora trabalha como comentarista na emissora francesa RMC, não mediu palavras ao avaliar seu compatriota. Petit sugeriu que a presença do campeão da Copa do Mundo alterou a dinâmica do elenco para pior, afirmando: “Não é culpa apenas de Mbappé. Mas a chegada dele encheu o vestiário do Real Madrid de egoísmo. É um fiasco.”
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Contraste com o Paris Saint-Germain
Petit citou o Paris Saint-Germain, antigo clube de Mbappé, como exemplo de uma equipe que evoluiu ao se livrar da cultura individualista que ele associa ao atacante. Desde a saída de Mbappé em 2024, o time parisiense tem se mostrado mais coeso, fato que o comentarista não hesitou em destacar durante sua análise das dificuldades atuais do Real Madrid.
“O momento realmente joga contra ele”, observou Petit ao comparar os dois clubes. “Desde que o PSG passou a jogar como uma equipe, tem sido fenomenal. Todos estão unidos, como os dedos de uma mão.” Esta não é a primeira vez que Petit expressa tais opiniões, tendo anteriormente rotulado o atacante de “caçador de atenção” e questionado sua adequação para a capitania da França.
O cartão vermelho de Camavinga agrava o caos
Embora Mbappé tenha sido o alvo principal das críticas, Petit também apontou Eduardo Camavinga como um dos principais culpados pelo colapso tático contra o Bayern. O versátil jogador de 23 anos foi expulso após receber um segundo cartão amarelo por falta e por atrasar a retomada do jogo, um incidente que, na opinião de Petit, acabou efetivamente com as esperanças do Real Madrid de uma reviravolta na Allianz Arena.
“Se alguém precisa ser culpado, é Camavinga”, acrescentou Petit. “A falta dele foi catastrófica. Naquele momento da partida (aos 86 minutos), o cartão vermelho foi muito severo, mas, infelizmente, o árbitro estava simplesmente aplicando as regras. O Real sempre se esconde atrás do desempenho do árbitro.” A derrota no placar agregado ficou em 6 a 4, deixando o atual gigante espanhol fora das competições europeias.
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Arbeloa fica furioso com as decisões da arbitragem
O técnico do Real Madrid, Álvaro Arbeloa, ficou visivelmente furioso após a partida, direcionando sua raiva ao árbitro Slavko Vincic, em vez de criticar o desempenho individual dos jogadores. As cenas após o apito final foram caóticas, com Arda Güler recebendo um cartão vermelho por seus protestos, enquanto outros jogadores experientes, incluindo Vinícius Júnior e Antonio Rüdiger, cercaram a equipe de arbitragem.
Arbeloa expressou claramente sua frustração à imprensa, afirmando: “Obviamente, não se pode expulsar um jogador por algo assim. O árbitro nem sabia que tinha um cartão, e ele arruinou uma partida muito emocionante, muito equilibrada, uma verdadeira batalha, e foi assim que o jogo terminou. Acho que com o cartão vermelho tudo acabou. É realmente inacreditável que você tenha expulsado um jogador por essa ação; não é possível, em uma partida como essa, ser expulso por isso. Estamos muito, muito chateados, irritados e decepcionados, e acho que tudo isso é um pouco injusto.”