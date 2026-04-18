Kylian Mbappé “encheu o vestiário do Real Madrid de egoísmo”, afirma ex-jogador do Arsenal e do Chelsea, que critica o francês após a eliminação da Liga dos Campeões

Mbappé foi acusado de “encher o vestiário do Real Madrid de egoísmo” pelo ex-jogador do Arsenal e do Chelsea, Petit. A crítica contundente surge na sequência da dramática eliminação do time espanhol nas quartas de final da Liga dos Campeões para o Bayern de Munique, o que desencadeou um período de intensa reflexão no Santiago Bernabéu.

O ex-meio-campista, que agora trabalha como comentarista na emissora francesa RMC, não mediu palavras ao avaliar seu compatriota. Petit sugeriu que a presença do campeão da Copa do Mundo alterou a dinâmica do elenco para pior, afirmando: “Não é culpa apenas de Mbappé. Mas a chegada dele encheu o vestiário do Real Madrid de egoísmo. É um fiasco.”