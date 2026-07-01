“Kylian Mbappé é um fenômeno” - o craque da França é “muito superior” ao espanhol Lamine Yamal, afirma o vencedor da Bola de Ouro

A busca incansável de Mbappé pela grandeza fica evidente em sua posição atual na tabela de artilheiros do torneio. Com seis gols marcados nesta edição, o capitão da França está em uma disputa acirrada pela Chuteira de Ouro com o maior jogador de todos os tempos da Argentina, Lionel Messi. Seu desempenho contra a Suécia esteve a um passo de um hat-trick: o atacante acertou a trave e teve outro gol anulado por impedimento, em uma exibição individual verdadeiramente dominante.

Tendo agora alcançado 18 gols em toda a sua carreira na Copa do Mundo, Mbappé está apenas um gol atrás de Messi, que atualmente é o maior artilheiro de todos os tempos da competição. Com ambas as superestrelas ainda impulsionando ativamente suas seleções no torneio atual, essa disputa histórica pela coroa definitiva de artilheiro está se desenrolando em tempo real. Para Weah, é precisamente esse nível de produção de elite e sustentada que separa ícones consagrados de classe mundial de uma promessa em ascensão como Yamal.



