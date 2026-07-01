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“Kylian Mbappé é um fenômeno” - o craque da França é “muito superior” ao espanhol Lamine Yamal, afirma o vencedor da Bola de Ouro
Weah elogia o fenômeno francês
Mbappé continua dominando as manchetes da Copa do Mundo de 2026, e suas atuações renderam os maiores elogios de um dos maiores atacantes da história do futebol. Weah, vencedor da Bola de Ouro de 1995, estava presente no MetLife Stadium, em Nova Jersey, para assistir ao capitão da França arrasar a Suécia com dois gols precisos na vitória por 3 a 0.
Em entrevista ao programa de televisão espanhol El Chiringuito, a lenda do AC Milan e do PSG expressou sua admiração pelo talento do jogador de 27 anos. “Ele é um fenômeno”, afirmou Weah. “É realmente um jogador muito bom e um excelente artilheiro.”
- AFP
Mbappé é “muito superior” a Yamal, afirma Weah
Enquanto o mundo do futebol tem ficado fascinado com a ascensão de Yamal, de 18 anos, Weah não hesitou em refutar qualquer sugestão de que o jovem jogador do Barcelona esteja atualmente no mesmo nível de Mbappé. Apesar da confiança de Yamal, que recentemente afirmou que a França “não é melhor” do que a Espanha, o ícone liberiano acredita que ainda existe uma grande diferença entre as duas estrelas.
“Bem, Lamine Yamal é apenas um garoto, como vocês sabem. Não se deve compará-lo a Mbappé”, disse Weah quando questionado sobre os dois talentos de gerações diferentes. “Mbappé é um fenômeno, enquanto Lamine ainda está se desenvolvendo e crescendo. Tudo o que espero é que Lamine continue em seu caminho. Mas não dá para compará-lo a Mbappé. Todo mundo sabe que Mbappé é muito superior.”
A disputa pela Chuteira de Ouro
A busca incansável de Mbappé pela grandeza fica evidente em sua posição atual na tabela de artilheiros do torneio. Com seis gols marcados nesta edição, o capitão da França está em uma disputa acirrada pela Chuteira de Ouro com o maior jogador de todos os tempos da Argentina, Lionel Messi. Seu desempenho contra a Suécia esteve a um passo de um hat-trick: o atacante acertou a trave e teve outro gol anulado por impedimento, em uma exibição individual verdadeiramente dominante.
Tendo agora alcançado 18 gols em toda a sua carreira na Copa do Mundo, Mbappé está apenas um gol atrás de Messi, que atualmente é o maior artilheiro de todos os tempos da competição. Com ambas as superestrelas ainda impulsionando ativamente suas seleções no torneio atual, essa disputa histórica pela coroa definitiva de artilheiro está se desenrolando em tempo real. Para Weah, é precisamente esse nível de produção de elite e sustentada que separa ícones consagrados de classe mundial de uma promessa em ascensão como Yamal.
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Um possível confronto de titãs se aproxima
A Espanha e a França estão em rota de colisão, o que poderia levá-las a se enfrentarem nas semifinais — cenário perfeito para Yamal testar sua teoria de que a seleção francesa não é “impossível de vencer”. Por enquanto, Mbappé continua sendo o homem a ser batido. A temporada turbulenta do Real Madrid não diminuiu em nada seu brilho na seleção, e com o apoio de lendas como Weah, a pressão continua sobre seus rivais para provarem que estão à altura dele.