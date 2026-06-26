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Kylian Mbappé e José Mourinho são “a combinação perfeita”, já que o ex-jogador da seleção francesa e do Chelsea espera que o novo técnico construa o sistema do Real Madrid em torno do atacante
Mourinho volta ao Bernabéu
O técnico português retornou oficialmente à capital espanhola, assinando um lucrativo contrato de três anos, válido até junho de 2029, após um acordo de rescisão de € 15 milhões com o Benfica. Mourinho deve assumir o comando dos treinos da equipe principal quando os preparativos para a pré-temporada tiverem início, em 13 de julho. Seu principal objetivo será maximizar o desempenho de ponta do atacante francês, que passou por uma segunda temporada frustrante e sem títulos, apesar de ter marcado 42 gols em todas as competições.
- AFP
Malouda prevê mudança tática
Espera-se que o lendário técnico coloque Mbappé, artilheiro da Liga dos Campeões e da La Liga na última temporada, no centro de seu projeto esportivo para recuperar o domínio nacional.
Em entrevista à BOYLE Sports, que divulga as últimas cotações da Copa do Mundo, Malouda disse: “Acho que eles têm o mesmo tipo de mentalidade, querem provar que são os melhores, e acho que têm interesses em comum.
“Acho que Mourinho tem o perfil certo para, talvez, colocar um pouco de ordem no time do Real Madrid. Ele é um técnico diferente agora. Sabe que precisa se envolver e criar uma conexão com Kylian Mbappé. Acho que ele vai tentar construir um sistema em torno dele para permitir que Mbappé lidere o time. E o mais importante: os dois amam o futebol.
“Eles têm a mesma paixão e dedicação pelo futebol. O que os faz felizes são os resultados, e resultados significam conquistar títulos. Esse é o objetivo comum que eles têm.”
O Real Madrid vai investir pesadamente neste verão
A reestruturação tática deve abordar a falta de coesão criativa que surgiu no elenco após a saída emocionante do experiente meia Luka Modric no verão de 2025. Para corrigir essas fraquezas, o clube reforçou agressivamente o elenco ao concretizar contratações de grande repercussão, como Ibrahima Konaté, Bernardo Silva, Marc Cucurella e Denzel Dumfries.
Malouda acrescentou: “Olhando para as contratações que estão começando a fazer, percebo que houve uma reflexão sobre esta temporada. Mourinho tem a experiência necessária para resolver os problemas que surgiram nesta temporada. O que se esperava quando Luka Modric saiu, quando precisaram renovar o meio-campo, é que ele fosse o responsável por encontrar esse equilíbrio para permitir que alguém como Mbappé marque gols, lidere e conquiste títulos. Eles podem ser a combinação perfeita.”
- AFP
A reformulação da pré-temporada começa rapidamente
Mourinho enfrentará um teste imediato às suas habilidades de gestão ao integrar um elenco repleto de estrelas durante uma agenda intensiva de verão. A diretoria buscará finalizar as principais contratações antes do início oficial da nova temporada da La Liga, no fim de semana de 15 de agosto.