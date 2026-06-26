Kylian Mbappé e José Mourinho são “a combinação perfeita”, já que o ex-jogador da seleção francesa e do Chelsea espera que o novo técnico construa o sistema do Real Madrid em torno do atacante

Espera-se que o lendário técnico coloque Mbappé, artilheiro da Liga dos Campeões e da La Liga na última temporada, no centro de seu projeto esportivo para recuperar o domínio nacional.

Em entrevista à BOYLE Sports, que divulga as últimas cotações da Copa do Mundo, Malouda disse: “Acho que eles têm o mesmo tipo de mentalidade, querem provar que são os melhores, e acho que têm interesses em comum.

“Acho que Mourinho tem o perfil certo para, talvez, colocar um pouco de ordem no time do Real Madrid. Ele é um técnico diferente agora. Sabe que precisa se envolver e criar uma conexão com Kylian Mbappé. Acho que ele vai tentar construir um sistema em torno dele para permitir que Mbappé lidere o time. E o mais importante: os dois amam o futebol.

“Eles têm a mesma paixão e dedicação pelo futebol. O que os faz felizes são os resultados, e resultados significam conquistar títulos. Esse é o objetivo comum que eles têm.”