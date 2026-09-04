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Kylian Mbappe Ballon d'Or 2026 Real MadridGetty/GOAL
Chris Burton

Traduzido por

Kylian Mbappé é apenas o ‘top 3’ do mundo, já que o ex-internacional francês Bacary Sagna esnoba a superestrela do Real Madrid e Harry Kane ao apontar seu vencedor da Bola de Ouro de 2026

K. Mbappe
Real Madrid
K. Kvaratskhelia
França
PSG
La Liga
Copa do Mundo

Kylian Mbappé é apenas um jogador de “top 3” no mundo no momento, disse Bacary Sagna à GOAL, com a expectativa de que o astro do Real Madrid e da França fique novamente sem o reconhecimento da Bola de Ouro em 2026. Harry Kane é um dos principais candidatos a conquistar o prêmio, mas Sagna preteriu o atacante do Bayern de Munique ao revelar sua escolha para a glória da Bola de Ouro.

  • Bola de Ouro 2026: Kane e Rodri estão na disputa

    O título de "melhor jogador do planeta" geralmente é concedido a alguém que conquista um título mundial em ano de Copa do Mundo. Isso coloca os destaques da Espanha muito bem na disputa, embalada pelo sucesso em solo norte-americano neste verão. Rodri, que venceu a Bola de Ouro em 2024, e seu novo companheiro de Barcelona, Lamine Yamal, estarão de olho no prêmio.

    Kane, que marcou 61 gols pelo campeão da Bundesliga, o Bayern, na temporada passada, é outro que se colocou entre os primeiros da fila, mas ficou sem o título da Liga dos Campeões em 2026.

    O Paris Saint-Germain conquistou o bicampeonato nesse quesito, o que significa que Ousmane Dembele pode fazer o mesmo na disputa pela Bola de Ouro, ou um talentoso companheiro no Parc des Princes pode chegar ao topo.

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  • Quem é o melhor jogador do planeta?

    Sagna espera que esse seja o caso. O ex-defensor de Arsenal, Manchester City e França, que falava em associação com o BetVictor Online Casino, disse à GOAL, ao ser questionado se seu compatriota Mbappe mereceria a Bola de Ouro por ser o melhor jogador do mundo no momento: “Para mim, no momento, ele está entre os três melhores. Ele teve um ano incrível e, para mim, é um dos melhores. Mas ser atacante dá mais chances de marcar, então mais chances de as pessoas olharem para ele de forma favorável.

    “Para mim, Kvara merece a Bola de Ouro. Para mim, Kvara [Khvicha Kvaratskhelia] foi fenomenal, sendo um ponta e tendo tido tanto impacto em uma campanha de sucesso. Tirando o fato de vencer a Champions League, acho que os jogadores de futebol vão concordar que Kvara foi o jogador mais importante da última temporada.

    “Claro, Kylian teve uma Copa do Mundo incrível e fiquei feliz em vê-lo marcando tantos gols, não apenas porque ele é francês, mas porque eu amo futebol e, quando o vejo brilhando da forma como está começando a temporada, esse é o padrão dele, esse é o nível dele, e ele está entre os poucos melhores jogadores. Ele pode até ser o principal, o melhor jogador do mundo, mas o problema é: o quanto você foi impactante para o seu time na última temporada?”

  • Mbappé algum dia vai ganhar a Bola de Ouro?

    O Real Madrid está há duas temporadas sem conquistar um grande troféu, apesar de ver o atacante “galáctico” Mbappe ganhar duas Chuteiras de Ouro de La Liga e somar 90 gols em 106 partidas.

    Questionado sobre se o ex-astro de Monaco e PSG algum dia colocará as mãos na Bola de Ouro, depois de ter ficado entre os três primeiros dessa votação apenas uma vez antes, outro ex-internacional da França, Louis Saha, disse recentemente à GOAL: “Essa é uma pergunta difícil, porque com certeza ele quer ganhar esses troféus. Ele sabe que, ao vencer a Champions League, tem uma chance maior de ganhar a Bola de Ouro. Ele sabe que esse é o caminho para colocar todas as qualidades diante dos melhores olhos para ser avaliado.

    “Eu entendo que a pressão existe porque agora já faz quase um período muito controverso sem estar nessas finais. Ele deixou o clube que venceu isso e agora foi para um clube que supostamente deveria ser um dos favoritos, e eles não chegam às finais.

    “Isso começa a levantar um pouco de questionamento no lado pessoal. Digamos que, no lado espiritual, ele parece ser um gato preto de certa forma. Então essa é a má fase que ele quer corrigir o mais rápido possível.

    “É sempre bom ver alguém ter sucesso e alcançar seus objetivos quando tem potencial. Acho que ele merece isso. Independentemente de as pessoas criticarem seu estilo de jogo, ele quer ter tudo.

    “Toda situação precisa ser sobre ele, e isso é a prova dos grandes. Mas, às vezes, se as coisas não dão certo, é fácil criticar. Se Cristiano não tivesse convertido todos esses troféus que teve ao longo dos anos, ele já estaria condenado há muito tempo.”

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  • Mbappé, recordista, em busca de títulos

    Mbappé fez história na Copa do Mundo de 2026 ao se tornar o maior artilheiro de todos os tempos da competição. Ele ostenta o mesmo recorde na seleção francesa e no PSG, uma das potências da Ligue 1.

    Um hat-trick já foi marcado pelo Real nesta temporada, contra a Real Sociedad, e espera-se que esses padrões individuais notáveis sejam mantidos enquanto José Mourinho tenta recolocar o Real Madrid no caminho dos títulos e colocar seu talismânico camisa 10 na disputa por uma indicação à Bola de Ouro.