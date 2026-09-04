O Real Madrid está há duas temporadas sem conquistar um grande troféu, apesar de ver o atacante “galáctico” Mbappe ganhar duas Chuteiras de Ouro de La Liga e somar 90 gols em 106 partidas.

Questionado sobre se o ex-astro de Monaco e PSG algum dia colocará as mãos na Bola de Ouro, depois de ter ficado entre os três primeiros dessa votação apenas uma vez antes, outro ex-internacional da França, Louis Saha, disse recentemente à GOAL: “Essa é uma pergunta difícil, porque com certeza ele quer ganhar esses troféus. Ele sabe que, ao vencer a Champions League, tem uma chance maior de ganhar a Bola de Ouro. Ele sabe que esse é o caminho para colocar todas as qualidades diante dos melhores olhos para ser avaliado.

“Eu entendo que a pressão existe porque agora já faz quase um período muito controverso sem estar nessas finais. Ele deixou o clube que venceu isso e agora foi para um clube que supostamente deveria ser um dos favoritos, e eles não chegam às finais.

“Isso começa a levantar um pouco de questionamento no lado pessoal. Digamos que, no lado espiritual, ele parece ser um gato preto de certa forma. Então essa é a má fase que ele quer corrigir o mais rápido possível.

“É sempre bom ver alguém ter sucesso e alcançar seus objetivos quando tem potencial. Acho que ele merece isso. Independentemente de as pessoas criticarem seu estilo de jogo, ele quer ter tudo.

“Toda situação precisa ser sobre ele, e isso é a prova dos grandes. Mas, às vezes, se as coisas não dão certo, é fácil criticar. Se Cristiano não tivesse convertido todos esses troféus que teve ao longo dos anos, ele já estaria condenado há muito tempo.”