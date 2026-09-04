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Kylian Mbappé é apenas o ‘top 3’ do mundo, já que o ex-internacional francês Bacary Sagna esnoba a superestrela do Real Madrid e Harry Kane ao apontar seu vencedor da Bola de Ouro de 2026
Bola de Ouro 2026: Kane e Rodri estão na disputa
O título de "melhor jogador do planeta" geralmente é concedido a alguém que conquista um título mundial em ano de Copa do Mundo. Isso coloca os destaques da Espanha muito bem na disputa, embalada pelo sucesso em solo norte-americano neste verão. Rodri, que venceu a Bola de Ouro em 2024, e seu novo companheiro de Barcelona, Lamine Yamal, estarão de olho no prêmio.
Kane, que marcou 61 gols pelo campeão da Bundesliga, o Bayern, na temporada passada, é outro que se colocou entre os primeiros da fila, mas ficou sem o título da Liga dos Campeões em 2026.
O Paris Saint-Germain conquistou o bicampeonato nesse quesito, o que significa que Ousmane Dembele pode fazer o mesmo na disputa pela Bola de Ouro, ou um talentoso companheiro no Parc des Princes pode chegar ao topo.
Quem é o melhor jogador do planeta?
Sagna espera que esse seja o caso. O ex-defensor de Arsenal, Manchester City e França, que falava em associação com o BetVictor Online Casino, disse à GOAL, ao ser questionado se seu compatriota Mbappe mereceria a Bola de Ouro por ser o melhor jogador do mundo no momento: “Para mim, no momento, ele está entre os três melhores. Ele teve um ano incrível e, para mim, é um dos melhores. Mas ser atacante dá mais chances de marcar, então mais chances de as pessoas olharem para ele de forma favorável.
“Para mim, Kvara merece a Bola de Ouro. Para mim, Kvara [Khvicha Kvaratskhelia] foi fenomenal, sendo um ponta e tendo tido tanto impacto em uma campanha de sucesso. Tirando o fato de vencer a Champions League, acho que os jogadores de futebol vão concordar que Kvara foi o jogador mais importante da última temporada.
“Claro, Kylian teve uma Copa do Mundo incrível e fiquei feliz em vê-lo marcando tantos gols, não apenas porque ele é francês, mas porque eu amo futebol e, quando o vejo brilhando da forma como está começando a temporada, esse é o padrão dele, esse é o nível dele, e ele está entre os poucos melhores jogadores. Ele pode até ser o principal, o melhor jogador do mundo, mas o problema é: o quanto você foi impactante para o seu time na última temporada?”
Mbappé algum dia vai ganhar a Bola de Ouro?
O Real Madrid está há duas temporadas sem conquistar um grande troféu, apesar de ver o atacante “galáctico” Mbappe ganhar duas Chuteiras de Ouro de La Liga e somar 90 gols em 106 partidas.
Questionado sobre se o ex-astro de Monaco e PSG algum dia colocará as mãos na Bola de Ouro, depois de ter ficado entre os três primeiros dessa votação apenas uma vez antes, outro ex-internacional da França, Louis Saha, disse recentemente à GOAL: “Essa é uma pergunta difícil, porque com certeza ele quer ganhar esses troféus. Ele sabe que, ao vencer a Champions League, tem uma chance maior de ganhar a Bola de Ouro. Ele sabe que esse é o caminho para colocar todas as qualidades diante dos melhores olhos para ser avaliado.
“Eu entendo que a pressão existe porque agora já faz quase um período muito controverso sem estar nessas finais. Ele deixou o clube que venceu isso e agora foi para um clube que supostamente deveria ser um dos favoritos, e eles não chegam às finais.
“Isso começa a levantar um pouco de questionamento no lado pessoal. Digamos que, no lado espiritual, ele parece ser um gato preto de certa forma. Então essa é a má fase que ele quer corrigir o mais rápido possível.
“É sempre bom ver alguém ter sucesso e alcançar seus objetivos quando tem potencial. Acho que ele merece isso. Independentemente de as pessoas criticarem seu estilo de jogo, ele quer ter tudo.
“Toda situação precisa ser sobre ele, e isso é a prova dos grandes. Mas, às vezes, se as coisas não dão certo, é fácil criticar. Se Cristiano não tivesse convertido todos esses troféus que teve ao longo dos anos, ele já estaria condenado há muito tempo.”
Mbappé, recordista, em busca de títulos
Mbappé fez história na Copa do Mundo de 2026 ao se tornar o maior artilheiro de todos os tempos da competição. Ele ostenta o mesmo recorde na seleção francesa e no PSG, uma das potências da Ligue 1.
Um hat-trick já foi marcado pelo Real nesta temporada, contra a Real Sociedad, e espera-se que esses padrões individuais notáveis sejam mantidos enquanto José Mourinho tenta recolocar o Real Madrid no caminho dos títulos e colocar seu talismânico camisa 10 na disputa por uma indicação à Bola de Ouro.
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