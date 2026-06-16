Kylian Mbappé diz estar “preparado para ser famoso” e explica por que se tornar um “Galáctico” do Real Madrid tornou mais fácil sua vida como celebridade de primeira linha

Embora a vida na Espanha lhe traga felicidade fora dos campos, a agonia dos fracassos internacionais do passado ainda persiste. Refletindo sobre a dolorosa derrota para a Argentina na final de 2022, Mbappé admitiu que as cicatrizes psicológicas continuam tão recentes quanto sempre. Ele confessou: “É muito difícil perder uma final de Copa do Mundo. É uma competição que acontece a cada quatro anos. Muitos dos jogadores daquela partida já não estão nesta Copa do Mundo. Essa é a crueldade disso tudo – pensar que passamos por tudo aquilo apenas para perder nos pênaltis. Não acredito em sorte; os pênaltis não são uma loteria. É uma habilidade técnica, mas continua sendo a maneira mais cruel de perder uma final de Copa do Mundo.”