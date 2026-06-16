Getty Images
Traduzido por
Kylian Mbappé diz estar “preparado para ser famoso” e explica por que se tornar um “Galáctico” do Real Madrid tornou mais fácil sua vida como celebridade de primeira linha
Encontrar paz em meio às dificuldades em campo
Em entrevista recente ao *Le Parisien*, Mbappé detalhou o forte contraste em sua rotina diária desde que se mudou para a capital espanhola. O Real Madrid sempre exigiu excelência, mas o jogador de 27 anos passou por dois anos difíceis do ponto de vista técnico. Ele conquistou a Chuteira de Ouro da Europa em sua primeira temporada e foi eleito o artilheiro da La Liga duas vezes, mas não conseguiu conquistar nenhum título importante. Para aumentar a frustração, seu ex-clube, o Paris Saint-Germain, venceu a Liga dos Campeões duas vezes consecutivas durante sua ausência. No entanto, tornar-se um “Galáctico” inesperadamente lhe trouxe paz fora dos campos. A fama sufocante que ele vivia na França diminuiu, permitindo que ele saia às ruas sem segurança constante.
- (C)Getty Images
Adoção de um estilo de vida simples em Madri
Ao abordar sua enorme projeção mundial, Mbappé reconheceu a realidade de seu status de superestrela, mas expressou alegria genuína pelo anonimato que conseguiu recuperar. Ele disse ao veículo de imprensa francês: “Estou preparado para ser famoso; tenho que lidar com isso.” O atacante explicou como essa mudança impactou positivamente sua vida pessoal, permitindo-lhe realizar atividades que antes eram impossíveis. “Estou muito feliz em Madri; posso viver com mais liberdade do que na França. Posso sair na rua sem segurança. Posso viver minha vida e fazer planos que não fazia antes. É bom. Faço coisas muito normais, mais do que as pessoas imaginam”, acrescentou.
Memórias dolorosas de uma derrota cruel na Copa do Mundo
Embora a vida na Espanha lhe traga felicidade fora dos campos, a agonia dos fracassos internacionais do passado ainda persiste. Refletindo sobre a dolorosa derrota para a Argentina na final de 2022, Mbappé admitiu que as cicatrizes psicológicas continuam tão recentes quanto sempre. Ele confessou: “É muito difícil perder uma final de Copa do Mundo. É uma competição que acontece a cada quatro anos. Muitos dos jogadores daquela partida já não estão nesta Copa do Mundo. Essa é a crueldade disso tudo – pensar que passamos por tudo aquilo apenas para perder nos pênaltis. Não acredito em sorte; os pênaltis não são uma loteria. É uma habilidade técnica, mas continua sendo a maneira mais cruel de perder uma final de Copa do Mundo.”
- AFP
Lançamento da mais recente campanha da Copa do Mundo
Olhando para o futuro, Mbappé precisa agora transformar essas lembranças dolorosas em motivação, já que a França inicia sua campanha na Copa do Mundo de 2026 com um confronto de estreia contra o Senegal. Com um novo senso de liberdade pessoal que o impulsiona, o ícone mundial estará determinado a conduzir seu país à glória internacional e, finalmente, apagar a decepção que ainda persiste desde há quatro anos.