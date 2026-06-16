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kylian mbappe frankreichGetty Images
Moataz Elgammal

Traduzido por

Kylian Mbappé diz estar “preparado para ser famoso” e explica por que se tornar um “Galáctico” do Real Madrid tornou mais fácil sua vida como celebridade de primeira linha

K. Mbappe
França
Real Madrid
Copa do Mundo
PSG
França x Senegal
Senegal

O jogador da seleção francesa Kylian Mbappé falou abertamente sobre a liberdade que conquistou desde que se transferiu para o Real Madrid. Enquanto se prepara para liderar sua seleção na estreia na Copa do Mundo de 2026 contra o Senegal, o atacante revelou como deixar seu país natal, surpreendentemente, lhe permitiu desfrutar de uma vida mais normal, apesar de ter enfrentado dois anos difíceis em campo enquanto seu antigo clube dominava a Europa.

  • Encontrar paz em meio às dificuldades em campo

    Em entrevista recente ao *Le Parisien*, Mbappé detalhou o forte contraste em sua rotina diária desde que se mudou para a capital espanhola. O Real Madrid sempre exigiu excelência, mas o jogador de 27 anos passou por dois anos difíceis do ponto de vista técnico. Ele conquistou a Chuteira de Ouro da Europa em sua primeira temporada e foi eleito o artilheiro da La Liga duas vezes, mas não conseguiu conquistar nenhum título importante. Para aumentar a frustração, seu ex-clube, o Paris Saint-Germain, venceu a Liga dos Campeões duas vezes consecutivas durante sua ausência. No entanto, tornar-se um “Galáctico” inesperadamente lhe trouxe paz fora dos campos. A fama sufocante que ele vivia na França diminuiu, permitindo que ele saia às ruas sem segurança constante.

    • Publicidade
  • mbappe(C)Getty Images

    Adoção de um estilo de vida simples em Madri

    Ao abordar sua enorme projeção mundial, Mbappé reconheceu a realidade de seu status de superestrela, mas expressou alegria genuína pelo anonimato que conseguiu recuperar. Ele disse ao veículo de imprensa francês: “Estou preparado para ser famoso; tenho que lidar com isso.” O atacante explicou como essa mudança impactou positivamente sua vida pessoal, permitindo-lhe realizar atividades que antes eram impossíveis. “Estou muito feliz em Madri; posso viver com mais liberdade do que na França. Posso sair na rua sem segurança. Posso viver minha vida e fazer planos que não fazia antes. É bom. Faço coisas muito normais, mais do que as pessoas imaginam”, acrescentou.

  • Memórias dolorosas de uma derrota cruel na Copa do Mundo

    Embora a vida na Espanha lhe traga felicidade fora dos campos, a agonia dos fracassos internacionais do passado ainda persiste. Refletindo sobre a dolorosa derrota para a Argentina na final de 2022, Mbappé admitiu que as cicatrizes psicológicas continuam tão recentes quanto sempre. Ele confessou: “É muito difícil perder uma final de Copa do Mundo. É uma competição que acontece a cada quatro anos. Muitos dos jogadores daquela partida já não estão nesta Copa do Mundo. Essa é a crueldade disso tudo – pensar que passamos por tudo aquilo apenas para perder nos pênaltis. Não acredito em sorte; os pênaltis não são uma loteria. É uma habilidade técnica, mas continua sendo a maneira mais cruel de perder uma final de Copa do Mundo.”

  • FBL-WC-2026-TRAINING-FRAAFP

    Lançamento da mais recente campanha da Copa do Mundo

    Olhando para o futuro, Mbappé precisa agora transformar essas lembranças dolorosas em motivação, já que a França inicia sua campanha na Copa do Mundo de 2026 com um confronto de estreia contra o Senegal. Com um novo senso de liberdade pessoal que o impulsiona, o ícone mundial estará determinado a conduzir seu país à glória internacional e, finalmente, apagar a decepção que ainda persiste desde há quatro anos.

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