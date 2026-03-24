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Kylian Mbappé desmente rumores "falsos" sobre lesão, enquanto o craque do Real Madrid explica por que voltou à França para se tratar
As lesões de Mbappé
O capitão da França decidiu acalmar as crescentes preocupações em relação a uma lesão persistente no joelho esquerdo que o mantém afastado dos gramados há um mês. Apesar de relatos sugerirem que seu ligamento cruzado posterior estaria chegando ao limite, o atacante aproveitou um evento de destaque da empresa de saúde Alan para esclarecer sua condição física. Sua ausência coincidiu com um momento crucial para o Real Madrid, o que levou a um intenso escrutínio sobre sua recuperação. No entanto, o jogador de 27 anos insiste que as especulações em torno de sua saúde são, em grande parte, inventadas por fontes externas.
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"Estou 100% recuperado"
Mbappé enfatizou que sua viagem à capital francesa foi uma decisão calculada para garantir que pudesse competir no mais alto nível até o final da temporada. Ele expressou alívio por finalmente receber um diagnóstico claro após um período de incerteza física.
“Meu joelho? Está indo muito bem”, explicou ele, conforme citado pela RMC Sport. “Sei que houve muita especulação, muitas coisas foram ditas, mas nenhuma delas é verdadeira. Essa é a vida de um atleta de ponta e de uma figura pública; as pessoas podem dizer coisas sem verificar, e isso não é grande coisa, nunca tem repercussões. Estou acostumado com isso. Mas está tudo bem, me recuperei 100%. Tive a sorte de receber o diagnóstico correto quando voltei a Paris, e juntos conseguimos encontrar o melhor plano para voltar à minha melhor forma, para estar em plena forma para o final da temporada com o Real Madrid e na Copa do Mundo.”
Ele acrescentou: “Durante minha estadia em Paris, há algumas semanas, dei esse passo porque queria saber tudo sobre meu joelho; eu realmente queria ser muito meticuloso. Estávamos falando sobre o final da temporada com o Real Madrid, uma Copa do Mundo, uma carreira e até mesmo o bem-estar. Era algo que estava me incomodando; eu realmente queria saber o que estava errado. Fiz vários exames e consultei profissionais competentes que me deram a oportunidade de descobrir o que estava errado. Só o fato de saber é tranquilizador. Eu estava numa situação em que não sabia por que meu joelho estava doendo. Só o fato de saber já dá uma ideia; é um passo à frente, um primeiro passo rumo à recuperação.”
Tensão médica em Valdebebas?
A decisão de procurar tratamento fora da base do Real Madrid em Valdebebas gerou rumores de atrito entre a equipe do jogador e o departamento médico do clube.
O Real Madrid divulgou um comunicado oficial no início do mês esclarecendo a condição de Mbappé, afirmando: “Após os exames realizados em nosso jogador Kylian Mbappé por médicos especialistas franceses, sob a supervisão dos Serviços Médicos do Real Madrid, confirma-se o diagnóstico de entorse no joelho esquerdo e a adequação do tratamento conservador que está sendo seguido. Aguardando evolução.”
No entanto, o jornalista Anton Meana, via Cadena SER, apresentou uma visão contrastante do diagnóstico, alegando que a lesão era realmente grave. “Vamos chamá-la de entorse apenas porque é o que diz o laudo médico, mas a lesão é realmente grave. Faltam 100 dias para a Copa do Mundo e Mbappé não tem tempo a perder. Ele precisa de todos esses 100 dias para se recuperar completamente”, explicou Meana.
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E agora?
O foco agora volta-se para o campo, com Mbappé se juntando novamente à seleção francesa em Clairefontaine. Mbappé, que marcou 38 gols em 35 partidas em todas as competições pelo Real Madrid nesta temporada, deve evitar novas lesões durante a pausa para os jogos internacionais, a fim de estar disponível para a próxima partida do clube contra o Mallorca, no dia 4 de abril. O Real Madrid ocupa atualmente a segunda posição na La Liga, com 69 pontos em 29 partidas, quatro pontos atrás do líder Barcelona, e enfrentará o Bayern de Munique nas quartas de final da Liga dos Campeões.