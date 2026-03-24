Kylian Mbappé desmente rumores "falsos" sobre lesão, enquanto o craque do Real Madrid explica por que voltou à França para se tratar

Mbappé enfatizou que sua viagem à capital francesa foi uma decisão calculada para garantir que pudesse competir no mais alto nível até o final da temporada. Ele expressou alívio por finalmente receber um diagnóstico claro após um período de incerteza física.

“Meu joelho? Está indo muito bem”, explicou ele, conforme citado pela RMC Sport. “Sei que houve muita especulação, muitas coisas foram ditas, mas nenhuma delas é verdadeira. Essa é a vida de um atleta de ponta e de uma figura pública; as pessoas podem dizer coisas sem verificar, e isso não é grande coisa, nunca tem repercussões. Estou acostumado com isso. Mas está tudo bem, me recuperei 100%. Tive a sorte de receber o diagnóstico correto quando voltei a Paris, e juntos conseguimos encontrar o melhor plano para voltar à minha melhor forma, para estar em plena forma para o final da temporada com o Real Madrid e na Copa do Mundo.”

Ele acrescentou: “Durante minha estadia em Paris, há algumas semanas, dei esse passo porque queria saber tudo sobre meu joelho; eu realmente queria ser muito meticuloso. Estávamos falando sobre o final da temporada com o Real Madrid, uma Copa do Mundo, uma carreira e até mesmo o bem-estar. Era algo que estava me incomodando; eu realmente queria saber o que estava errado. Fiz vários exames e consultei profissionais competentes que me deram a oportunidade de descobrir o que estava errado. Só o fato de saber é tranquilizador. Eu estava numa situação em que não sabia por que meu joelho estava doendo. Só o fato de saber já dá uma ideia; é um passo à frente, um primeiro passo rumo à recuperação.”