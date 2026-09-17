Em entrevista ao Diario AS nesta quarta-feira, o internacional francês esclareceu suas ações. "Quero explicar isso claramente, para que as pessoas entendam", afirmou Mbappe. "Foi uma decisão tomada pelos clubes, de usar a camisa. Nós, jogadores, tivemos de usá-la. A primeira coisa que quero dizer é que estou em total solidariedade com Ceuta e com todas as vítimas, porque antes de ser jogador, sou um ser humano."

O atacante, cujos pais emigraram para a França vindos da Argélia e de Camarões, destacou seu desejo de manter uma perspectiva equilibrada. Ele acrescentou: "Mas eu também queria reconhecer e demonstrar apoio a todos os migrantes que perderam suas vidas e àqueles que enfrentam condições duras. Era uma posição difícil de se estar, porque as pessoas podem pensar que sou contra o povo de Ceuta, mas não, absolutamente não. Não tenho nada contra eles, e dou total apoio a eles em meus pensamentos. No entanto, eu também queria reconhecer todos que estão sofrendo."

Ao pedir uma resolução pacífica para a crise, Mbappe concluiu: "No fim das contas, sou humano, e não quero priorizar uma forma de sofrimento em detrimento de outra. Há pessoas sofrendo, e isso me entristece profundamente ver isso no mundo. Sou alguém que quer o melhor para o nosso mundo. Procuro enviar uma mensagem de positividade e paz, e espero que isso seja resolvido rapidamente."