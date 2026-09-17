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Kylian Mbappe defende decisão de esconder camisa de apoio ao Ceuta enquanto estrela do Real Madrid quebra o silêncio sobre polêmica
Estrelas do Real Madrid provocam polêmica antes da partida
Antes da partida de terça-feira pela La Liga, em Elche, os mandantes e o Real Madrid concordaram em usar camisetas com a mensagem "Somos todos de Ceuta". O gesto, organizado por um grupo empresarial local, tinha como objetivo destacar a situação humanitária do enclave espanhol após um influxo migratório em massa vindo do Marrocos em julho.
Apesar do acordo coletivo, Mbappe, Vinicius Junior e Konate passaram a ser alvo de forte escrutínio na imprensa espanhola. O trio enrolou as peças até a altura do peito durante a apresentação pré-jogo, ocultando deliberadamente o texto e provocando reação imediata.
- Getty Images Sport
Mbappé explica sua posição
Em entrevista ao Diario AS nesta quarta-feira, o internacional francês esclareceu suas ações. "Quero explicar isso claramente, para que as pessoas entendam", afirmou Mbappe. "Foi uma decisão tomada pelos clubes, de usar a camisa. Nós, jogadores, tivemos de usá-la. A primeira coisa que quero dizer é que estou em total solidariedade com Ceuta e com todas as vítimas, porque antes de ser jogador, sou um ser humano."
O atacante, cujos pais emigraram para a França vindos da Argélia e de Camarões, destacou seu desejo de manter uma perspectiva equilibrada. Ele acrescentou: "Mas eu também queria reconhecer e demonstrar apoio a todos os migrantes que perderam suas vidas e àqueles que enfrentam condições duras. Era uma posição difícil de se estar, porque as pessoas podem pensar que sou contra o povo de Ceuta, mas não, absolutamente não. Não tenho nada contra eles, e dou total apoio a eles em meus pensamentos. No entanto, eu também queria reconhecer todos que estão sofrendo."
Ao pedir uma resolução pacífica para a crise, Mbappe concluiu: "No fim das contas, sou humano, e não quero priorizar uma forma de sofrimento em detrimento de outra. Há pessoas sofrendo, e isso me entristece profundamente ver isso no mundo. Sou alguém que quer o melhor para o nosso mundo. Procuro enviar uma mensagem de positividade e paz, e espero que isso seja resolvido rapidamente."
Aumentam as tensões na La Liga
As complexidades políticas em torno de Ceuta também impactaram outros compromissos espanhóis nesta semana. O ponta do Real Betis Abde Ezzalzouli, internacional marroquino que se mudou para a Espanha ainda na infância, enfrentou uma reação negativa de torcedores em seu país natal.
Abde participou de uma homenagem semelhante antes de o Betis enfrentar o Villarreal na segunda-feira. Em uma publicação nas redes sociais, o atacante insistiu que não pediria desculpas pelo gesto, afirmando que a camisa não tinha motivação política e não pretendia demonstrar "desprezo pelo povo marroquino".
- ZUMA Press Wire
O foco volta para o futebol
O elenco de José Mourinho tentará deixar para trás a recente controvérsia enquanto dá sequência à sua campanha doméstica. Após uma vitória apertada, mas crucial, sobre o Elche, o Madrid precisa rapidamente redirecionar suas energias para manter a briga pelo título em meio a um calendário de jogos extremamente congestionado.
Um grande desafio espera o Real Madrid na sequência, já que a equipe se prepara para enfrentar o rival local Atlético de Madrid em um dérbi muito aguardado no domingo.
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