A Seleção Mundial Masculina da FIFPRO é eleita anualmente pelos melhores jogadores do futebol atual. Criada em 2005, a premiação celebra a excelência no futebol em nível mundial.

A premiação de 2026 marcará a 22ª edição e foi anunciada em 9 de novembro. Os 11 jogadores que recebem mais votos em suas respectivas posições são escolhidos para a Seleção Mundial da FIFPRO.

Confira todas as seleções anteriores, que tiveram astros mundiais como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappe, Didier Drogba, Gianluigi Buffon e muitos outros em destaque.