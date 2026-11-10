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FIFPRO World 11 2025FIFPRO
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Kylian Mbappe, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi e todos os eleitos para a seleção mundial masculina da FIFPRO de 2005 a 2026

Análises
Especiais e Opinião

Criada pela FIFPRO em 2005, a World 11 é a única premiação mundial do futebol decidida exclusivamente por jogadores profissionais.

A Seleção Mundial Masculina da FIFPRO é eleita anualmente pelos melhores jogadores do futebol atual. Criada em 2005, a premiação celebra a excelência no futebol em nível mundial.

A premiação de 2026 marcará a 22ª edição e foi anunciada em 9 de novembro. Os 11 jogadores que recebem mais votos em suas respectivas posições são escolhidos para a Seleção Mundial da FIFPRO.

Confira todas as seleções anteriores, que tiveram astros mundiais como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappe, Didier Drogba, Gianluigi Buffon e muitos outros em destaque.

  • 2026

    Goleiro: David Raya (Espanha)

    Defensores: Nuno Mendes (Portugal), Pau Cubarsi (Espanha), Achraf Hakimi (Marrocos)

    Meio-campistas: Jude Bellingham (Inglaterra), Rodri (Espanha), Vitinha (Portugal)

    Atacantes: Kylian Mbappe (França), Erling Haaland (Noruega), Lionel Messi (Argentina), Lamine Yamal (Espanha)

  • 2025

    Goleiro: Gianluigi Donnarumma (Itália)

    Defensores: Achraf Hakimi (Marrocos), Virgil van Dijk (Holanda), Nuno Mendes (Portugal)

    Meio-campistas: Cole Palmer (Inglaterra), Jude Bellingham (Inglaterra), Pedri (Espanha), Vitinha (Portugal)

    Atacantes: Lamine Yamal (Espanha), Kylian Mbappe (França), Ousmane Dembele (França)

  • 2024

    Goleiro: Ederson (Manchester City)

    Defensores: Dani Carvajal (Real Madrid), Virgil Van Dijk (Liverpool), Antonio Rudiger (Real Madrid)

    Meio-campistas: Rodri (Manchester City), Jude Bellingham (Real Madrid), Toni Kroos (Real Madrid), Kevin De Bruyne (Manchester City)

    Atacantes: Kylian Mbappe (PSG/Real Madrid), Erling Haaland (Manchester City), Vinicius Jr (Real Madrid)

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  • 2023

    Goleiro: Thibaut Courtois (Bélgica)

    Defensores: Ruben Dias (Portugal), John Stones (Inglaterra), Kyle Walker (Inglaterra)

    Meio-campistas: Jude Bellingham (Inglaterra), Kevin De Bruyne (Bélgica), Bernardo Silva (Portugal);

    Atacantes: Vinicius Jr (Brasil), Kylian Mbappe (França), Erling Haaland (Noruega), Lionel Messi (Argentina)

  • 2022

    Goleiro: Thibaut Courtois (Bélgica)

    Defensores: Joao Cancelo (Portugal), Virgil van Dijk (Países Baixos), Achraf Hakimi (Marrocos)

    Meio-campistas: Kevin De Bruyne (Bélgica), Casemiro (Brasil), Luka Modric (Croácia)

    Atacantes: Kylian Mbappe (França), Erling Haaland (Noruega), Karim Benzema (França), Lionel Messi (Argentina)

  • 2021

    Goleiros: Gianluigi Donnarumma (Itália)

    Defensores: David Alaba (Áustria), Leonardo Bonucci (Itália), Ruben Dias (Portugal)

    Meio-campistas: Jorginho (Itália), N’Golo Kante (França), Kevin De Bruyne (Bélgica)

    Atacantes: Cristiano Ronaldo (Portugal), Erling Haaland (Noruega), Robert Lewandowski (Polônia), Lionel Messi (Argentina)

  • 2020

    Goleiro: Alisson (Brasil)

    Defensores: Alphonso Davies (Canadá), Sergio Ramos (Espanha), Virgil van Dijk (Holanda), Trent Alexander-Arnold (Inglaterra)

    Meio-campistas: Kevin De Bruyne (Bélgica), Thiago (Espanha), Joshua Kimmich (Alemanha)

    Atacantes: Cristiano Ronaldo (Portugal), Robert Lewandowski (Polônia), Lionel Messi (Argentina)

  • 2019

    Goleiro: Alisson (Brasil)

    Defensores: Marcelo (Brasil), Sergio Ramos (Espanha), Virgil van Dijk (Holanda), Matthijs de Ligt (Holanda)

    Meio-campistas: Eden Hazard (Bélgica), Frenkie de Jong (Holanda), Luka Modric (Croácia)

    Atacantes: Cristiano Ronaldo (Portugal), Kylian Mbappe (França), Lionel Messi (Argentina)

  • 2018

    Goleiro: David de Gea (Espanha)

    Defensores: Marcelo (Brasil), Sergio Ramos (Espanha), Raphael Varane (França), Dani Alves (Brasil)

    Meio-campistas: Eden Hazard (Bélgica), N’Golo Kante (França), Luka Modric (Croácia)

    Atacantes: Cristiano Ronaldo (Portugal), Kylian Mbappe (França), Lionel Messi (Argentina)

  • 2017

    Goleiro: Gianluigi Buffon (Itália)

    Defensores: Marcelo (Brasil), Sergio Ramos (Espanha), Leonardo Bonucci (Itália), Dani Alves (Brasil)

    Meio-campistas: Andres Iniesta (Espanha), Toni Kroos (Alemanha), Luka Modric (Croácia)

    Atacantes: Cristiano Ronaldo (Portugal), Neymar (Brasil), Lionel Messi (Argentina)

  • 2016

    Goleiro: Manuel Neuer (Alemanha)

    Defensores: Marcelo (Brasil), Sergio Ramos (Espanha), Gerard Pique (Espanha), Dani Alves (Brasil)

    Meio-campistas: Andres Iniesta (Espanha), Toni Kroos (Alemanha), Luka Modric (Croácia)

    Atacantes: Cristiano Ronaldo (Portugal), Luis Suarez (Uruguai), Lionel Messi (Argentina)

  • 2015

    Goleiro: Manuel Neuer (Alemanha)

    Defensores: Marcelo (Brasil), Sergio Ramos (Espanha), Thiago Silva (Brasil), Dani Alves (Brasil)

    Meio-campistas: Paul Pogba (França), Andres Iniesta (Espanha), Luka Modric (Croácia)

    Atacantes: Cristiano Ronaldo (Portugal), Neymar (Brasil), Lionel Messi (Argentina)

  • 2014

    Goleiro: Manuel Neuer (Alemanha)

    Defensores: Philipp Lahm (Alemanha), David Luiz (Brasil), Thiago Silva (Brasil), Sergio Ramos (Espanha)

    Meio-campistas: Angel Di Maria (Argentina), Toni Kroos (Alemanha), Andres Iniesta (Espanha)

    Atacantes: Cristiano Ronaldo (Portugal), Lionel Messi (Argentina), Arjen Robben (Holanda)

  • 2013

    Goleiro: Manuel Neuer (Alemanha)

    Defensores: Philipp Lahm (Alemanha), Sergio Ramos (Espanha), Thiago Silva (Brasil), Dani Alves (Brasil)

    Meio-campistas: Franck Ribery (França), Xavi (Espanha), Andres Iniesta (Espanha)

    Atacantes: Cristiano Ronaldo (Portugal), Zlatan Ibrahimovic (Suécia), Lionel Messi (Argentina)

  • 2012

    Goleiro: Iker Casillas (Espanha)

    Defensores: Marcelo (Brasil), Gerard Pique (Espanha), Sergio Ramos (Espanha), Dani Alves (Brasil)

    Meio-campistas: Andres Iniesta (Espanha) Xabi Alonso (Espanha) Xavi (Espanha)

    Atacantes: Cristiano Ronaldo (Portugal), Falcao (Colômbia), Lionel Messi (Argentina)

  • 2011

    Goleiro: Iker Casillas (Espanha)

    Defensores: Sergio Ramos (Espanha), Gerard Pique (Espanha), Nemanja Vidic (Sérvia), Dani Alves (Brasil)

    Meio-campistas: Andres Iniesta (Espanha), Xavi (Espanha), Xabi Alonso (Espanha)

    Atacantes: Cristiano Ronaldo (Portugal), Wayne Rooney (Inglaterra), Lionel Messi (Argentina)

  • 2010

    Goleiro: Iker Casillas (Espanha)

    Defensores: Carles Puyol (Espanha), Gerard Pique (Espanha), Lucio (Brasil), Maicon (Brasil)

    Meio-campistas: Andres Iniesta (Espanha), Xavi (Espanha), Wesley Sneijder (Países Baixos)

    Atacantes: Cristiano Ronaldo (Portugal), David Villa (Espanha), Lionel Messi (Argentina)

  • 2009

    Goleiro: Iker Casillas (Espanha);

    Defensores: Patrice Evra (França), Nemanja Vidic (Sérvia), John Terry (Inglaterra), Dani Alves (Brasil)

    Meio-campistas: Andres Iniesta (Espanha), Xavi (Espanha), Steven Gerrard (Inglaterra)

    Atacantes: Cristiano Ronaldo (Portugal), Fernando Torres (Espanha), Lionel Messi (Argentina)

  • 2008

    Goleiro: Iker Casillas (Espanha)

    Defensores: Carles Puyol (Espanha), Rio Ferdinand (Inglaterra), John Terry (Inglaterra), Sergio Ramos (Espanha)

    Meio-campistas: Kaka (Brasil), Xavi (Espanha), Steven Gerrard (Inglaterra)

    Atacantes: Cristiano Ronaldo (Portugal), Fernando Torres (Espanha), Lionel Messi (Argentina)

  • 2007

    Goleiro: Gianluigi Buffon (Itália)

    Defensores: Carles Puyol (Espanha), Fabio Cannavaro (Itália), John Terry (Inglaterra), Alessandro Nesta (Itália)

    Meio-campistas: Steven Gerrard (Inglaterra), Kaka (Brasil), Cristiano Ronaldo (Portugal)

    Atacantes: Ronaldinho (Brasil), Didier Drogba (Costa do Marfim), Lionel Messi (Argentina)

  • 2006

    Goleiro: Gianluigi Buffon (Itália)

    Defensores: Gianluca Zambrotta (Itália), Fabio Cannavaro (Itália), John Terry (Inglaterra), Lilian Thuram (França)

    Meio-campistas: Kaka (Brasil), Andrea Pirlo (Itália), Zinedine Zidane (França)

    Atacantes: Ronaldinho (Brasil), Thierry Henry (França), Samuel Eto'o (Camarões)

  • 2005

    Goleiro: Dida (Brasil)

    Defensores: Paolo Maldini (Itália), Alessandro Nesta (Itália), John Terry (Inglaterra), Cafu (Brasil)

    Meio-campistas: Frank Lampard (Inglaterra), Claude Makelele (França), Zinedine Zidane (França)

    Atacantes: Ronaldinho (Brasil), Andriy Shevchenko (Ucrânia), Samuel Eto'o (Camarões)