A Seleção Mundial Masculina da FIFPRO é escolhida anualmente por votação dos melhores jogadores do futebol atual. Criada em 2005, a premiação celebra a excelência no futebol em escala global.

A premiação de 2026 marcará a 22ª edição, e o resultado será anunciado em 9 de novembro. Os 11 jogadores mais votados em suas respectivas posições são escolhidos para a Seleção Mundial da FIFPRO. Jogadores de 70 países votaram nas seleções mundiais masculina e feminina de 2025.

Veja todas as seleções das edições anteriores, que tiveram entre seus integrantes estrelas mundiais como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappe, Didier Drogba, Gianluigi Buffon e muitos outros.