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Khaled Mahmoud

Traduzido por

Kylian Mbappé conta uma história "inacreditável" sobre Lionel Messi nos treinos da época em que jogava no PSG

K. Mbappe
L. Messi
PSG
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Kylian Mbappé deu uma visão fascinante de como era treinar ao lado de Lionel Messi durante o período em que jogaram juntos no Paris Saint-Germain. O craque do Real Madrid admitiu ter ficado impressionado com a consistência metronômica do argentino diante do gol.

  • A magia da era MNM

    Durante duas temporadas, os torcedores de futebol puderam apreciar o trio de ataque dos sonhos formado por Mbappé, Messi e Neymar no Parc des Princes. Embora o trio não tenha conseguido trazer o tão sonhado troféu da Liga dos Campeões para a capital francesa, o brilhantismo individual demonstrado durante os treinos diários permanece gravado na memória de Mbappé.

    Refletindo sobre aqueles dias durante uma participação no podcast The Bridge, o capitão francês falou com entusiasmo sobre o oito vezes vencedor da Bola de Ouro. O jogador natural de Bondy confessou que Messi atuava em um nível de perfeição técnica completamente diferente.

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    Uma aula magistral sobre acabamento

    Mbappé contou uma história específica sobre um treino de finalização em Paris que o fez questionar suas próprias habilidades de nível mundial. Mesmo com o talento de Neymar e sua própria precisão, o francês admitiu que nenhum dos dois conseguia igualar a eficiência e a precisão constante demonstradas por Messi durante os treinos de rotina.

    “Messi, na verdade, é demais. Ele faz tudo bem”, explica Mbappé. “Vou contar uma história: estávamos treinando finalização em Paris. Lá, o Ney e eu estávamos no topo da lista. Ele chegou, demos 10 chutes, o Ney e eu marcamos 6 ou 7. O Leo chutou 9 vezes, marcou o mesmo gol 9 vezes. Só chutes direto para o fundo da rede.”

  • Deixa os companheiros de equipe perplexos

    A facilidade com que Messi executou suas jogadas pegou o resto do elenco repleto de estrelas de surpresa. Mbappé descreveu uma sensação de espanto ao ver um nível de execução tão alto, observando que o argentino fazia com que os aspectos mais difíceis do jogo parecessem totalmente rotineiros.

    Continuando sua lembrança da sessão, Mbappé acrescentou: “Olhei para ele tipo ‘você não entendeu ou o quê’. É demais.” Esse sentimento de admiração vindo de um jogador do calibre de Mbappé ressalta o impacto único que Messi teve sobre seus colegas, mesmo durante os anos finais de sua carreira europeia, antes de se transferir para o Inter de Miami.

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    Um legado de grandeza

    Embora os três membros do famoso trio “MNM” tenham agora seguido rumo a novos desafios — Mbappé para o Real Madrid, Messi para a MLS e Neymar de volta ao Santos —, o respeito mútuo permanece. Os comentários de Mbappé destacam que, para além dos troféus e das manchetes, foi o domínio técnico que realmente marcou a passagem de Messi pela Ligue 1.