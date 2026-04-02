Kylian Mbappé conta uma história "inacreditável" sobre Lionel Messi nos treinos da época em que jogava no PSG

Durante duas temporadas, os torcedores de futebol puderam apreciar o trio de ataque dos sonhos formado por Mbappé, Messi e Neymar no Parc des Princes. Embora o trio não tenha conseguido trazer o tão sonhado troféu da Liga dos Campeões para a capital francesa, o brilhantismo individual demonstrado durante os treinos diários permanece gravado na memória de Mbappé.

Refletindo sobre aqueles dias durante uma participação no podcast The Bridge, o capitão francês falou com entusiasmo sobre o oito vezes vencedor da Bola de Ouro. O jogador natural de Bondy confessou que Messi atuava em um nível de perfeição técnica completamente diferente.