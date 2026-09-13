O técnico do Madrid, Jose Mourinho, destacou a eficiência ofensiva de sua equipe, ao mesmo tempo em que lamentou o visível desgaste físico no segundo tempo após uma sequência apertada de jogos, particularmente depois do esforço no meio de semana pela Champions League.

Avaliando a finalização de seu time após a partida, o treinador português disse, segundo MadridXtra: "Fazemos muitos gols, mas também desperdiçamos muitas chances. Eu disse à minha comissão técnica que um dia haverá um time que vai nos fazer pagar por todas essas chances perdidas (risos).

"Vai haver uma partida em que faremos sete gols", acrescentou. "Jogamos por 45 minutos e depois acabou. Eu sabia que os jogadores estavam cansados e não conseguiam jogar outro tempo daquela forma. Olhe como Bellingham jogou os dez minutos finais, sem energia."