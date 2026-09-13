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Adhe Makayasa

Traduzido por

Kylian Mbappe brilha, Real Madrid goleia o Rayo Vallecano e aumenta a pressão sobre o Barcelona na ponta de La Liga

K. Mbappe
J. Bellingham
Real Madrid x Rayo Vallecano
Real Madrid
Rayo Vallecano
La Liga
J. Mourinho
B. Silva

O Real Madrid deu uma resposta enfática ao recente tropeço doméstico ao vencer com tranquilidade o rival local Rayo Vallecano no Santiago Bernabéu. Liderados por um brace decisivo de Kylian Mbappe, os donos da casa igualaram a pontuação do líder Barcelona e mantiveram o forte embalo inicial no topo da tabela da La Liga após cinco jogos.

  • Exibição dominante atropela o Rayo

    O Real Madrid se recuperou da derrota surpreendente para o Real Betis ao vencer o Rayo por 4 a 1 com tranquilidade na noite de sábado, chegando à quarta vitória nas cinco primeiras rodadas de La Liga. Mbappe abriu o placar de pênalti antes de dar a assistência para Alvaro Carreras minutos depois, com Jude Bellingham completando o passe para trás de Vinicius Jr para ampliar a vantagem. Sergio Camello diminuiu pouco depois do intervalo, mas Mbappe confirmou a vitória nos acréscimos e ampliou para 17 jogos a invencibilidade do Real Madrid em casa contra o Rayo, sequência que remonta a 1996.

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  • Real Madrid v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Mourinho lamenta chances desperdiçadas

    O técnico do Madrid, Jose Mourinho, destacou a eficiência ofensiva de sua equipe, ao mesmo tempo em que lamentou o visível desgaste físico no segundo tempo após uma sequência apertada de jogos, particularmente depois do esforço no meio de semana pela Champions League.

    Avaliando a finalização de seu time após a partida, o treinador português disse, segundo MadridXtra: "Fazemos muitos gols, mas também desperdiçamos muitas chances. Eu disse à minha comissão técnica que um dia haverá um time que vai nos fazer pagar por todas essas chances perdidas (risos).

    "Vai haver uma partida em que faremos sete gols", acrescentou. "Jogamos por 45 minutos e depois acabou. Eu sabia que os jogadores estavam cansados e não conseguiam jogar outro tempo daquela forma. Olhe como Bellingham jogou os dez minutos finais, sem energia."

  • Silva fala sobre adaptação no meio-campo

    Enquanto Mbappé fez história ao igualar o recorde de Karim Benzema em 2021-22 de seis gols nos cinco primeiros jogos, Bernardo Silva também deu mais um passo para consolidar sua influência na equipe. O meio-campista português chegou neste verão como uma das contratações de destaque do clube e, gradualmente, está assumindo um papel central no projeto ao ditar o ritmo e trazer controle à circulação de bola do time.

    Ao refletir sobre sua adaptação após o triunfo, Silva detalhou o que seu técnico espera dele: "Estamos felizes com os três pontos, mas agora precisamos nos preparar para o próximo jogo. O que Jose Mourinho me pede? Ajudar na construção com a bola. Ele quer que eu dê mais fluidez à equipe para que possamos fazer a bola progredir. Estou tentando me adaptar e dar a melhor versão de mim mesmo."

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    Viagem a Elche se aproxima

    Os gigantes espanhóis voltam imediatamente suas atenções para a ação doméstica no meio de semana, quando viajam para enfrentar o Elche na noite de terça-feira para manter o forte embalo. A pressão agora passa para o Barcelona, que precisa garantir os três pontos contra o Levante para recuperar uma vantagem de três pontos na liderança de La Liga. Mourinho enfrenta a delicada tarefa de rodar o elenco de forma inteligente para manter jogadores como Bellingham descansados antes de a sequência de jogos ficar ainda mais intensa com os compromissos europeus.

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