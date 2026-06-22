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Kylian Mbappé aponta Lionel Messi e Cristiano Ronaldo como os dois melhores jogadores da Copa do Mundo de 2026, enquanto o capitão da França fala sobre a disputa pelo recorde histórico de gols no torneio
O capitão da França coloca o sucesso da equipe acima do reconhecimento individual
Durante sua coletiva de imprensa, Mbappé foi questionado sobre quem seriam as principais estrelas da Copa do Mundo de 2026. Em vez de se colocar entre a elite do futebol, o atacante do Real Madrid apontou Messi e Ronaldo como os jogadores que mais se destacam no cenário mundial. O jogador de 27 anos também minimizou as discussões em torno da disputa pela Chuteira de Ouro e as comparações com outros grandes atacantes. Embora a atenção da mídia tenha se concentrado nas conquistas individuais, Mbappé enfatizou que sua prioridade é ajudar a França a conquistar mais um título na Copa do Mundo.
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Mbappé presta homenagem a Messi e Ronaldo
Mbappé foi inequívoco ao falar sobre os maiores nomes do futebol. O capitão da França também descartou as especulações de que poderia seguir os passos de seus ídolos e continuar competindo no mais alto nível até o final dos trinta anos.
“Messi é o melhor jogador, junto com Cristiano, isso está claro”, afirmou Mbappé, segundo o jornal Marca. “Estou tentando ajudar minha seleção a conquistar mais uma Copa do Mundo. O resto é só assunto para os jornalistas. No momento, não estou pensando em Haaland; talvez eles estejam pensando em nós, mas eu estou pensando no Iraque.
“Messi mostrou o que vimos, isso é assunto para as pessoas discutirem, é bom, mas não é algo que esteja na minha cabeça. O que eu quero é trazer o troféu para casa. Não estarei aqui quando completar 40 anos; já terão me mandado embora antes disso. Não faço planos para o futuro; só penso no momento presente, em aproveitar a Copa do Mundo.”
Questionado sobre a oportunidade de se tornar o maior artilheiro de todos os tempos da Copa do Mundo, ele disse: “É sempre um prazer estar lá, e o importante é a partida, porque temos que nos classificar. Eu já sabia que o Leo ia marcar, porque ele sempre marca. Estou atrás dele, mas se você marca, você se aproxima; porém, o mais importante para mim é ganhar a Copa do Mundo.”
A evolução tática do PSG e sua influência global
Além das rivalidades individuais, Mbappé abordou as tendências táticas em constante mudança no futebol moderno. Ele destacou como times de sucesso, como o PSG nas últimas temporadas, moldaram o pensamento tático em todo o esporte. No entanto, ele enfatizou que o futebol internacional está em um nível tático diferente.
“Existe uma cultura do momento. As equipes vencedoras sempre inspiraram o futebol moderno”, disse ele. “A equipe vencedora está sempre certa. Desde que comecei a jogar, nos pediram para imitar o Barcelona e seu estilo baseado na posse de bola, depois o Real Madrid e, agora, o contra-pressing do PSG. Quem vence sempre inspira os outros, mas o futebol internacional é algo totalmente diferente.”
- AFP
A França volta sua atenção para o teste no Iraque
A França agora volta sua atenção para o próximo confronto contra o Iraque, enquanto continua sua campanha na Copa do Mundo. Os Bleus chegam à partida após uma vitória por 3 a 1 sobre o Senegal na estreia, com Mbappé marcando dois gols. Espera-se que o craque do Real Madrid mais uma vez conduza a França à vitória contra o Iraque, na busca pela classificação para as oitavas de final.