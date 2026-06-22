Kylian Mbappé aponta Lionel Messi e Cristiano Ronaldo como os dois melhores jogadores da Copa do Mundo de 2026, enquanto o capitão da França fala sobre a disputa pelo recorde histórico de gols no torneio

Mbappé foi inequívoco ao falar sobre os maiores nomes do futebol. O capitão da França também descartou as especulações de que poderia seguir os passos de seus ídolos e continuar competindo no mais alto nível até o final dos trinta anos.

“Messi é o melhor jogador, junto com Cristiano, isso está claro”, afirmou Mbappé, segundo o jornal Marca. “Estou tentando ajudar minha seleção a conquistar mais uma Copa do Mundo. O resto é só assunto para os jornalistas. No momento, não estou pensando em Haaland; talvez eles estejam pensando em nós, mas eu estou pensando no Iraque.

“Messi mostrou o que vimos, isso é assunto para as pessoas discutirem, é bom, mas não é algo que esteja na minha cabeça. O que eu quero é trazer o troféu para casa. Não estarei aqui quando completar 40 anos; já terão me mandado embora antes disso. Não faço planos para o futuro; só penso no momento presente, em aproveitar a Copa do Mundo.”

Questionado sobre a oportunidade de se tornar o maior artilheiro de todos os tempos da Copa do Mundo, ele disse: “É sempre um prazer estar lá, e o importante é a partida, porque temos que nos classificar. Eu já sabia que o Leo ia marcar, porque ele sempre marca. Estou atrás dele, mas se você marca, você se aproxima; porém, o mais importante para mim é ganhar a Copa do Mundo.”