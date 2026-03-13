Kylian Mbappé ainda não está pronto para voltar ao Real Madrid, mas Álvaro Arbeloa mantém a esperança de viajar para enfrentar o Manchester City

Depois de perder os últimos quatro jogos devido a um problema no joelho, Mbappé não voltará a campo para o confronto da La Liga contra o Elche, no sábado. Apesar de o campeão da Copa do Mundo ter feito progressos significativos em sua recuperação, a equipe médica e a comissão técnica optaram por uma abordagem cautelosa.

A decisão reflete o alto risco da próxima semana, com o clube priorizando a recuperação física de Mbappé para a fase europeia. Arbeloa está empenhado em garantir que seu craque esteja 100% recuperado antes de retornar às competições, evitando qualquer risco de um revés de longo prazo durante a reta final do campeonato nacional.