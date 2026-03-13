(C)Getty Images
Kylian Mbappé ainda não está pronto para voltar ao Real Madrid, mas Álvaro Arbeloa mantém a esperança de viajar para enfrentar o Manchester City
Problemas físicos afastam superestrela francesa
Depois de perder os últimos quatro jogos devido a um problema no joelho, Mbappé não voltará a campo para o confronto da La Liga contra o Elche, no sábado. Apesar de o campeão da Copa do Mundo ter feito progressos significativos em sua recuperação, a equipe médica e a comissão técnica optaram por uma abordagem cautelosa.
A decisão reflete o alto risco da próxima semana, com o clube priorizando a recuperação física de Mbappé para a fase europeia. Arbeloa está empenhado em garantir que seu craque esteja 100% recuperado antes de retornar às competições, evitando qualquer risco de um revés de longo prazo durante a reta final do campeonato nacional.
Mbappé fica de fora do confronto contra o Elche
Apesar do atacante francês mostrar sinais positivos em sua recuperação da lesão, a comissão técnica decidiu não arriscá-lo antes de uma semana decisiva para o gigante espanhol.
“A situação não é complicada. Ele está melhorando a cada dia. Sua recuperação está progredindo como deveria. Elaboramos um plano, e isso depende do seu progresso, mas acho que ele vai ficar bem. Ele não estará disponível amanhã, mas tenho certeza de que viajará para Manchester”, disse Arbeloa em uma coletiva de imprensa. “Quero que ele possa viajar para Manchester. Veremos como ele estará amanhã e no domingo, quando tomaremos uma decisão final.”
Exigência de alta intensidade
Embora a ausência de Mbappé seja um golpe para o próximo jogo, Arbeloa se recusa a deixar que sua equipe perca o foco na disputa pelo título nacional. O técnico insistiu que os jogadores devem manter um alto nível de intensidade, independentemente de quem estiver no time titular. Ele espera um ambiente exigente, semelhante ao vivido durante a partida de ida contra o Manchester City.
Ele acrescentou: “Estamos jogando com a mentalidade de que estamos lutando pela La Liga. Esta é uma partida importante. Queremos uma atmosfera semelhante à que tivemos contra o City. Estamos cientes do time que vamos enfrentar, um time que está jogando melhor do que sua pontuação sugere. Estamos prontos para dar um esforço extra. Estamos concentrados e motivados.”
De olho nas próximas semanas decisivas
O Real Madrid ocupa atualmente a segunda posição na La Liga e pretende manter a pressão sobre o Barcelona,
que lidera a tabela com quatro pontos de vantagem. Após o jogo contra o Elche, o Real Madrid viaja para Manchester para disputar a segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, com uma vantagem de 3 a 0 conquistada na primeira mão, graças ao sensacional hat-trick de Federico Valverde na primeira parte.
