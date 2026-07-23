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Kylian Mbappé ainda está “entre os possíveis vencedores” da Bola de Ouro de 2026, enquanto a lenda do Real Madrid, Luís Figo, aborda o debate sobre a Bola de Ouro e os rumores de que Rodri se tornaria um “Galáctico”
Mbappé continua sendo um dos favoritos ao Ballon d’Or
Mbappé há muito tempo é apontado como um futuro vencedor da Bola de Ouro, e suas atuações no cenário mundial só reforçaram essa percepção. Em uma recente participação em um evento da Betfair, Figo destacou que as proezas do francês na Copa do Mundo consolidaram seu lugar entre os principais candidatos à maior honraria individual do futebol, mesmo que a França tenha terminado o torneio em quarto lugar. Mbappé não só conquistou a Chuteira de Ouro com seus 10 gols, como também se tornou o maior artilheiro de todos os tempos do torneio, com 22 gols.
“Mbappé e seu excelente desempenho na Copa do Mundo certamente o colocarão entre os potenciais vencedores”, afirmou Figo. “E eu certamente incluiria um jogador do PSG que venceu a Liga dos Campeões novamente. O ano inteiro deve ser levado em conta. Logicamente, a Copa do Mundo pode ser o fator decisivo na escolha do vencedor, mas os títulos nacionais e a Liga dos Campeões também são muito importantes.”
Figo falou mais sobre esses candidatos menos cotados, observando: “Talvez eu destacasse Vitinha e [Desire] Doue, que tiveram uma ótima temporada, apesar de a Copa do Mundo não ter corrido tão bem para eles, especialmente para Portugal. Eu incluiria todos eles entre os candidatos.”
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A dificuldade de convencer Rodri a deixar o Manchester City
A conversa inevitavelmente se voltou para Rodri, o meio-campista do Manchester City que se tornou alvo de intensas especulações sobre uma possível transferência para a capital espanhola, a fim de se juntar ao projeto dos “Galácticos”. A regularidade e a inteligência tática de Rodri fizeram dele um alvo dos sonhos para muitos madridistas, mas Figo não hesitou em apontar os obstáculos contratuais que se interpõem no caminho de qualquer possível negociação. Conseguir um jogador do seu calibre de um grande rival como o City é um imenso desafio operacional.
“Para mim, Rodri fez uma ótima Copa do Mundo, mesmo não tendo se destacado muito em termos de gols ou assistências”, afirmou Figo. “Sei que tem havido rumores sobre a vinda de Rodri para o Real Madrid. Acho que será difícil porque ele tem contrato com o Manchester City, mas todos sabem que o Real Madrid sempre quer contratar os melhores jogadores do mundo.”
O domínio da Espanha e sua consistência na Copa do Mundo
Ao refletir sobre a Copa do Mundo de 2026 como um todo, Figo elogiou bastante a Espanha, que acabou conquistando o título. A “La Roja” apresentou um estilo de futebol que foi ao mesmo tempo bonito e eficiente, o que levou à conquista merecida do título. Ele acredita que a Espanha foi, sem dúvida, a melhor equipe do torneio, exibindo um nível de futebol que nenhuma outra seleção conseguiu igualar
“A Espanha foi a melhor seleção, não apenas na final, mas durante toda a competição. Eles sofreram apenas um gol”, explicou Figo. “No geral, acho que foram a seleção mais consistente e também a que jogou o melhor futebol; portanto, a vitória da Espanha na Copa do Mundo foi, sem dúvida, a vitória da melhor seleção.”
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A missão de Mourinho no Santiago Bernabéu
Por fim, o ex-ponta voltou sua atenção para a situação atual do Real Madrid, onde José Mourinho lidera a busca por títulos. Após um período de relativa escassez de títulos, considerando os elevados padrões do clube, Figo insiste que a pressão recai sobre o técnico português para garantir um retorno imediato ao pódio dos vencedores.
“Acho que o mais importante para o Real Madrid agora será voltar a vencer, depois de dois anos sem títulos”, concluiu Figo.
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