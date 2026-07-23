Kylian Mbappé ainda está “entre os possíveis vencedores” da Bola de Ouro de 2026, enquanto a lenda do Real Madrid, Luís Figo, aborda o debate sobre a Bola de Ouro e os rumores de que Rodri se tornaria um “Galáctico”

Mbappé há muito tempo é apontado como um futuro vencedor da Bola de Ouro, e suas atuações no cenário mundial só reforçaram essa percepção. Em uma recente participação em um evento da Betfair, Figo destacou que as proezas do francês na Copa do Mundo consolidaram seu lugar entre os principais candidatos à maior honraria individual do futebol, mesmo que a França tenha terminado o torneio em quarto lugar. Mbappé não só conquistou a Chuteira de Ouro com seus 10 gols, como também se tornou o maior artilheiro de todos os tempos do torneio, com 22 gols.

“Mbappé e seu excelente desempenho na Copa do Mundo certamente o colocarão entre os potenciais vencedores”, afirmou Figo. “E eu certamente incluiria um jogador do PSG que venceu a Liga dos Campeões novamente. O ano inteiro deve ser levado em conta. Logicamente, a Copa do Mundo pode ser o fator decisivo na escolha do vencedor, mas os títulos nacionais e a Liga dos Campeões também são muito importantes.”

Figo falou mais sobre esses candidatos menos cotados, observando: “Talvez eu destacasse Vitinha e [Desire] Doue, que tiveram uma ótima temporada, apesar de a Copa do Mundo não ter corrido tão bem para eles, especialmente para Portugal. Eu incluiria todos eles entre os candidatos.”