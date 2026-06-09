Kylian Mbappé afirma que está “guardando” sua melhor forma para a Copa do Mundo, enquanto o capitão da França, pouco eficaz, fica ofuscado pelo herói Michael Olise, autor de um hat-trick

A França conquistou uma vitória por 3 a 1 sobre a Irlanda do Norte em sua última partida antes de partir para a Copa do Mundo, mas os holofotes se voltaram para os desempenhos contrastantes de duas de suas maiores estrelas do ataque.

Mbappé passou pela terceira partida consecutiva sem marcar, apesar de ter criado várias oportunidades. A seca de gols é incomum para o capitão da França, que marcou 56 gols em 98 partidas pela seleção, mas nem o jogador nem seu técnico parecem preocupados com a situação. Em vez disso, foi Olise quem ganhou as manchetes. O ponta do Bayern de Munique marcou um brilhante hat-trick em Lille, dando continuidade à excelente fase que vem apresentando no clube e reforçando sua crescente influência na seleção nacional.