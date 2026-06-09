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Kylian Mbappé afirma que está “guardando” sua melhor forma para a Copa do Mundo, enquanto o capitão da França, pouco eficaz, fica ofuscado pelo herói Michael Olise, autor de um hat-trick
A França chega à Copa do Mundo com um ataque de resultados mistos
A França conquistou uma vitória por 3 a 1 sobre a Irlanda do Norte em sua última partida antes de partir para a Copa do Mundo, mas os holofotes se voltaram para os desempenhos contrastantes de duas de suas maiores estrelas do ataque.
Mbappé passou pela terceira partida consecutiva sem marcar, apesar de ter criado várias oportunidades. A seca de gols é incomum para o capitão da França, que marcou 56 gols em 98 partidas pela seleção, mas nem o jogador nem seu técnico parecem preocupados com a situação. Em vez disso, foi Olise quem ganhou as manchetes. O ponta do Bayern de Munique marcou um brilhante hat-trick em Lille, dando continuidade à excelente fase que vem apresentando no clube e reforçando sua crescente influência na seleção nacional.
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Mbappé descarta preocupações com a eficiência
Apesar de uma noite frustrante, em que Mbappé pareceu frequentemente descoordenado no ataque, Deschamps não se deixa abalar pela recente falta de eficácia do atacante. O técnico descartou com uma risada as sugestões de que seu craque estaria com problemas de confiança.
“Não vou me preocupar. É verdade que ele teve várias chances, mas não foi preciso. Ele me disse que estava guardando para os EUA, então estou tranquilo com isso”, disse Deschamps àTF1.
Olise assume o protagonismo
Enquanto Mbappé demorava a entrar no jogo, Olise teve uma atuação que consolidou seu status de jogador em melhor forma da França à beira do torneio. O jogador de 24 anos foi implacável, aproveitando rebotes antes e depois do intervalo, antes de completar seu hat-trick com um chute de efeito espetacular de longe.
Deschamps elogiou o ponta, sugerindo que Olise pode até ser a principal ameaça ofensiva da equipe no momento. Ele disse: “Ele está radiante, assim como em sua temporada no Bayern. Tudo é fácil para ele. Ele é eficiente, e isso é ótimo. Também precisaremos de outros jogadores.”
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A atenção volta-se agora para a Copa do Mundo
A França está prestes a se deslocar para seu centro de treinamento nas proximidades de Boston, com toda a atenção voltada para a Copa do Mundo. Deschamps espera que sua equipe consiga melhorar a coesão e, ao mesmo tempo, garantir que os principais jogadores cheguem em plena forma. Espera-se que tanto Mbappé quanto Olise conduzam a França à glória na América do Norte, onde a seleção está no Grupo I, ao lado de Senegal, Iraque e Noruega.