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Kylian Mbappé afirma que a França “decepcionou” Didier Deschamps com a eliminação da Copa do Mundo, enquanto o capitão faz um apelo para uma despedida vitoriosa contra a Inglaterra
Mbappé admite que a França não conseguiu cumprir as expectativas
Mbappé assumiu a responsabilidade pelo fracasso da França em garantir sua terceira participação consecutiva na final da Copa do Mundo, admitindo que os jogadores “decepcionaram” o técnico Deschamps, que está deixando o cargo. O capitão de 27 anos, que estreou na seleção por Deschamps em 2017, usou as redes sociais para expressar seu profundo pesar pelo fato de a equipe não ter conseguido proporcionar um desfecho mais glorioso para a icônica gestão do técnico.
Em uma mensagem sincera postada para seus milhões de seguidores, Mbappé escreveu: “Hoje é sua última dança. Você, que nos deu tanto. Deveríamos ter lhe dado um final melhor, mas falhamos. É muito difícil colocar em palavras o que você trouxe ao longo de 14 anos, pois você foi uma figura fundamental no renascimento desta seleção.”
- AFP
Defendendo o legado de Deschamps
Deschamps, de 57 anos, comandou um dos períodos de maior sucesso na história do futebol francês, incluindo a conquista da Copa do Mundo em 2018 e o título da Liga das Nações. Apesar dessas conquistas, ele tem enfrentado críticas frequentes de alguns setores da mídia francesa em relação ao seu estilo pragmático de jogo.
Mbappé destacou essa aparente falta de respeito em sua homenagem, afirmando: “As pessoas nem sempre souberam valorizar sua grandeza, mas o tempo e a história cuidarão disso. Obrigado por me dar a chance e a oportunidade de representar meu país no maior palco por tantos anos.”
Quase uma década juntos
O próximo confronto contra a Inglaterra na “pequena final” marca o fim de uma parceria que se estendeu por quase uma década. Deschamps apresentou o jovem Mbappé à cena internacional pela primeira vez em 25 de março de 2017.
Mbappé encerrou sua declaração pública com um olhar voltado para o futuro, desejando sucesso a Deschamps em sua próxima etapa, já que Zinedine Zidane é amplamente cotado para assumir o cargo. “Desejo o melhor para você nessa nova aventura”, escreveu o capitão. “E obrigado mais uma vez por tudo o que você trouxe para esta camisa, que significa tanto para nós.”
- Getty Images Sport
França busca vitória na despedida contra a Inglaterra
Com o fim do mandato de Deschamps se aproximando, Mbappé e seus companheiros de equipe buscam agora despedir seu técnico com uma vitória na disputa pelo terceiro lugar, no sábado, contra a Inglaterra.
Ao longo de 186 partidas no comando, Deschamps conduziu os Bleus a 122 vitórias, 32 empates e 32 derrotas, com a França marcando 400 gols e sofrendo 174 durante seu mandato – encerrando assim uma era que se estendeu por mais de uma década e incluiu algumas das conquistas mais significativas da história do futebol francês.
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