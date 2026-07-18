Mbappé assumiu a responsabilidade pelo fracasso da França em garantir sua terceira participação consecutiva na final da Copa do Mundo, admitindo que os jogadores “decepcionaram” o técnico Deschamps, que está deixando o cargo. O capitão de 27 anos, que estreou na seleção por Deschamps em 2017, usou as redes sociais para expressar seu profundo pesar pelo fato de a equipe não ter conseguido proporcionar um desfecho mais glorioso para a icônica gestão do técnico.

Em uma mensagem sincera postada para seus milhões de seguidores, Mbappé escreveu: “Hoje é sua última dança. Você, que nos deu tanto. Deveríamos ter lhe dado um final melhor, mas falhamos. É muito difícil colocar em palavras o que você trouxe ao longo de 14 anos, pois você foi uma figura fundamental no renascimento desta seleção.”



