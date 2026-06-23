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Kylian Mbappé admite que o atraso de duas horas causado pela tempestade o deixou “muito nervoso” antes de levar a França à vitória na Copa do Mundo contra o Iraque
A interrupção causada pela tempestade não consegue deter a França
A partida da França contra o Iraque pela Copa do Mundo, em Filadélfia, foi interrompida devido a condições climáticas adversas, levando os árbitros a suspenderem a partida por um longo período. Os jogadores de ambas as equipes foram encaminhados de volta aos vestiários enquanto aguardavam que as condições melhorassem.
O longo atraso gerou incerteza sobre quando a partida seria retomada. No entanto, assim que o jogo recomeçou, a França retomou o controle e garantiu uma confortável vitória por 3 a 0. Mbappé desempenhou um papel decisivo no resultado, marcando dois gols, enquanto a França conquistava os três pontos e avançava para a fase eliminatória.
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Mbappé fala abertamente sobre a difícil espera
Ao falar após o apito final, Mbappé foi sincero sobre como o atraso afetou seu estado mental. O capitão francês explicou que manter a intensidade necessária para uma partida internacional de alto risco é quase impossível quando o cronograma é completamente alterado por fatores externos.
“Foi uma noite muito longa. Passou-se muito tempo, emocionalmente, e eu estava muito nervoso”, admitiu Mbappé, segundo a ESPN. “É muito difícil porque tivemos que manter o foco, tivemos que estar presentes no vestiário.”
A dificuldade de manter o foco
Mbappé falou sobre as dificuldades específicas da interrupção de quase duas horas. A seleção francesa teve que encontrar maneiras de passar o tempo sem perder o espírito competitivo necessário para romper a resistente defesa do Iraque assim que o tempo melhorou e a partida pôde ser retomada.
“Ficamos uma hora e meia, quase duas horas, no vestiário”, acrescentou ele. “Manter o foco é muito difícil. Exige muito. Fizemos um grande esforço para tentar nos manter concentrados. É muito complicado, mas, no fim das contas, alcançamos nosso objetivo.”
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A França busca manter o ritmo
A França buscará levar a confiança conquistada com essa vitória para a próxima fase de sua campanha na Copa do Mundo. A vitória garantiu a classificação da França para as oitavas de final. No entanto, antes dessa fase, os Bleus disputarão sua última partida da fase de grupos contra a Noruega na sexta-feira, para definir o vencedor do grupo.