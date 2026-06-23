Kylian Mbappé admite que o atraso de duas horas causado pela tempestade o deixou “muito nervoso” antes de levar a França à vitória na Copa do Mundo contra o Iraque

A partida da França contra o Iraque pela Copa do Mundo, em Filadélfia, foi interrompida devido a condições climáticas adversas, levando os árbitros a suspenderem a partida por um longo período. Os jogadores de ambas as equipes foram encaminhados de volta aos vestiários enquanto aguardavam que as condições melhorassem.

O longo atraso gerou incerteza sobre quando a partida seria retomada. No entanto, assim que o jogo recomeçou, a França retomou o controle e garantiu uma confortável vitória por 3 a 0. Mbappé desempenhou um papel decisivo no resultado, marcando dois gols, enquanto a França conquistava os três pontos e avançava para a fase eliminatória.