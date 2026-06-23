Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
FBL-WC-2026-MATCH42-FRA-IRQAFP
Yosua Arya

Traduzido por

Kylian Mbappé admite que o atraso de duas horas causado pela tempestade o deixou “muito nervoso” antes de levar a França à vitória na Copa do Mundo contra o Iraque

K. Mbappe
França
França x Iraque
Iraque
Copa do Mundo

Kylian Mbappé admitiu que teve dificuldade para manter a calma depois que uma forte tempestade na Filadélfia forçou uma longa interrupção durante a partida da França contra o Iraque pela Copa do Mundo. O capitão da seleção francesa revelou que a interrupção colocou o time à prova mentalmente, antes de marcar dois gols na vitória por 3 a 0, ajudando sua equipe a superar as circunstâncias adversas.

  • A interrupção causada pela tempestade não consegue deter a França

    A partida da França contra o Iraque pela Copa do Mundo, em Filadélfia, foi interrompida devido a condições climáticas adversas, levando os árbitros a suspenderem a partida por um longo período. Os jogadores de ambas as equipes foram encaminhados de volta aos vestiários enquanto aguardavam que as condições melhorassem.

    O longo atraso gerou incerteza sobre quando a partida seria retomada. No entanto, assim que o jogo recomeçou, a França retomou o controle e garantiu uma confortável vitória por 3 a 0. Mbappé desempenhou um papel decisivo no resultado, marcando dois gols, enquanto a França conquistava os três pontos e avançava para a fase eliminatória.

    • Publicidade
  • KYLIAN MBAPPE FRANCEGetty Images

    Mbappé fala abertamente sobre a difícil espera

    Ao falar após o apito final, Mbappé foi sincero sobre como o atraso afetou seu estado mental. O capitão francês explicou que manter a intensidade necessária para uma partida internacional de alto risco é quase impossível quando o cronograma é completamente alterado por fatores externos.

    “Foi uma noite muito longa. Passou-se muito tempo, emocionalmente, e eu estava muito nervoso”, admitiu Mbappé, segundo a ESPN. “É muito difícil porque tivemos que manter o foco, tivemos que estar presentes no vestiário.”

  • A dificuldade de manter o foco

    Mbappé falou sobre as dificuldades específicas da interrupção de quase duas horas. A seleção francesa teve que encontrar maneiras de passar o tempo sem perder o espírito competitivo necessário para romper a resistente defesa do Iraque assim que o tempo melhorou e a partida pôde ser retomada.

    “Ficamos uma hora e meia, quase duas horas, no vestiário”, acrescentou ele. “Manter o foco é muito difícil. Exige muito. Fizemos um grande esforço para tentar nos manter concentrados. É muito complicado, mas, no fim das contas, alcançamos nosso objetivo.”

  • FBL-WC-2026-MATCH42-FRA-IRQAFP

    A França busca manter o ritmo

    A França buscará levar a confiança conquistada com essa vitória para a próxima fase de sua campanha na Copa do Mundo. A vitória garantiu a classificação da França para as oitavas de final. No entanto, antes dessa fase, os Bleus disputarão sua última partida da fase de grupos contra a Noruega na sexta-feira, para definir o vencedor do grupo.

Copa do Mundo
Noruega crest
Noruega
NOR
França crest
França
FRA
Copa do Mundo
Senegal crest
Senegal
SEN
Iraque crest
Iraque
IRQ