Getty Images
Traduzido por
“Kylian está bem” - Mbappé não se abalou com os comentários racistas de um político paraguaio, enquanto Didier Deschamps defende o craque
Deschamps confirma que Mbappé está pronto
Apesar da polêmica em torno dos comentários racistas feitos pela senadora paraguaia Celeste Amarilla, Deschamps insistiu que seu atacante estrela está com a cabeça no lugar. O técnico da França foi enfático ao afirmar que as distrações fora de campo não afetaram o ambiente do time nem a preparação de seu capitão para o próximo confronto no Estádio de Foxborough.
Ao falar com a imprensa sobre o estado do atacante, Deschamps afirmou: “Kylian está bem mentalmente. Ele está pronto para amanhã.” O técnico enfatizou que a força coletiva do elenco está ajudando os jogadores a lidar com as pressões do torneio, especialmente enquanto se preparam para a revanche da semifinal da Copa do Mundo de 2022 contra os Leões do Atlas.
- AFP
Abuso repugnante vindo do Paraguai
A polêmica surgiu após a vitória da França por 1 a 0 sobre o Paraguai, partida em que um pênalti convertido por Mbappé fez a diferença. Em seguida, Amarilla, senadora do Partido Liberal Radical do Paraguai, postou uma série de insultos racistas nas redes sociais. A Federação Francesa de Futebol descreveu os comentários como “absolutamente repugnantes e inaceitáveis”, já que a política atacou a origem étnica e a inteligência do atacante.
Amarilla lançou um ataque virulento contra Mbappé, rotulando-o de “camerunês colonizado, tentando desesperadamente se passar por francês” e de “bruto que não aprendeu a escrever”. Ela ainda aumentou a tensão ao incitar a hostilidade, sugerindo que os jogadores do Paraguai deveriam ter dado um tapa no francês após o apito final. Suas declarações geraram ampla condenação em toda a comunidade futebolística mundial.
Mbappé rebate alegações “desprezíveis”
O astro do Real Madrid, que atualmente ocupa o segundo lugar empatado na artilharia do torneio com sete gols, ao lado de Erling Haaland e logo atrás do líder Lionel Messi, com oito, não ficou calado diante dos ataques, dando uma resposta contundente nas redes sociais. Dirigindo-se diretamente à senadora, Mbappé escreveu: “Senhora Celeste Amarilla, a senhora é uma mulher desprezível e indigna do seu cargo. A senhora não representa o Paraguai, aquele país que derramou suor, paixão e honra ao longo de toda a competição.”
Ele continuou, lamentando que as ações dela tenham ofuscado o desempenho de sua nação em campo. “Por causa de sua imprudência e de seu racismo descarado, o mundo inteiro já esqueceu a trajetória e o esforço histórico que suas jogadoras realizaram durante esta Copa do Mundo, dando lugar a uma mulher incompetente que transmite a pior imagem possível de seu país”, acrescentou o atacante.
- AFP
A atenção agora se volta para as quartas de final contra o Marrocos
Com as questões fora de campo resolvidas, Deschamps está empenhado em manter seu elenco com os pés no chão diante de uma perigosa seleção do Marrocos. Os Leões do Atlas têm impressionado muito ao longo do torneio, passando com facilidade pela fase de grupos com um empate contra o Brasil e vitórias convincentes sobre o Haiti e a Escócia, antes de eliminar a Holanda nos pênaltis nas oitavas de final e dominar com tranquilidade o Canadá em uma vitória por 3 a 0 nas quartas de final. Embora a França tenha sido a equipe que mais se destacou no torneio, o técnico não está dando nada como certo. Ele descartou qualquer conversa sobre complacência, observando: “Não, é apenas diversão. Não há euforia nos treinos, nunca. Temos muito respeito pelo Marrocos.”
Deschamps também expressou satisfação com a condição física de seus jogadores à medida que eles entram na reta final da competição. “Os dados pós-jogo são bons, até mesmo muito bons. Estamos nos adaptando, e não me importo de ver um jogador perder uma sessão para estar em melhor forma nas próximas”, explicou ele, destacando a abordagem meticulosa que os Bleus estão adotando para defender seu status como uma das potências de elite do mundo.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.