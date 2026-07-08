“Kylian está bem” - Mbappé não se abalou com os comentários racistas de um político paraguaio, enquanto Didier Deschamps defende o craque

Com as questões fora de campo resolvidas, Deschamps está empenhado em manter seu elenco com os pés no chão diante de uma perigosa seleção do Marrocos. Os Leões do Atlas têm impressionado muito ao longo do torneio, passando com facilidade pela fase de grupos com um empate contra o Brasil e vitórias convincentes sobre o Haiti e a Escócia, antes de eliminar a Holanda nos pênaltis nas oitavas de final e dominar com tranquilidade o Canadá em uma vitória por 3 a 0 nas quartas de final. Embora a França tenha sido a equipe que mais se destacou no torneio, o técnico não está dando nada como certo. Ele descartou qualquer conversa sobre complacência, observando: “Não, é apenas diversão. Não há euforia nos treinos, nunca. Temos muito respeito pelo Marrocos.”

Deschamps também expressou satisfação com a condição física de seus jogadores à medida que eles entram na reta final da competição. “Os dados pós-jogo são bons, até mesmo muito bons. Estamos nos adaptando, e não me importo de ver um jogador perder uma sessão para estar em melhor forma nas próximas”, explicou ele, destacando a abordagem meticulosa que os Bleus estão adotando para defender seu status como uma das potências de elite do mundo.