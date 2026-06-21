Getty/Instagram
Traduzido por
Kyle Walker, ícone do Manchester City, e sua esposa, Annie Kilner, dão as boas-vindas ao quinto filho
Uma nova integrante da família Walker
De acordo com o jornal The Sun, Walker, ex-jogador do Manchester City e da seleção inglesa, que atualmente joga pelo Burnley, estava presente no parto, quando o casal deu as boas-vindas à sua primeira filha, após já terem quatro filhos juntos.
Kilner confirmou a notícia em uma declaração emocionante, dizendo: “Nossa preciosa filhinha está aqui, bem segura. Estamos sem palavras diante de todo o amor que sentimos e da alegria que ela já trouxe para nossa família.”
- Getty Images Sport
Superando desafios fora de campo
Walker sugeriu recentemente que a mídia nacional havia ultrapassado os limites na cobertura de sua vida pessoal. Walker expressou decepção pelo fato de sua esposa, a quem descreveu como “uma garota normal de Sheffield”, e seus filhos terem sido perseguidos pelos paparazzi durante um período turbulento para o casamento.
Apesar do alvoroço externo, o casal permaneceu focado em sua família em crescimento. Uma fonte acrescentou ao The Sun que “Kyle e Annie estão nas nuvens por terem recebido uma menina em casa” e que estão prontos para começar esse novo capítulo “nas nuvens”.
Aposentadoria internacional e mudança de carreira
Em campo, Walker também passou por grandes mudanças recentemente. O jogador de 35 anos anunciou sua aposentadoria do futebol internacional em março, após uma carreira brilhante com os Três Leões. Walker disputou 96 partidas pela Inglaterra, estreando contra a Espanha em 2011 e participando de cinco grandes torneios, desde a Euro 2016 até a Euro 2024.
Ao se afastar da seleção nacional, Walker disse: “Jogar pela Inglaterra sempre foi a maior honra da minha carreira. Cada vez que vesti a camisa, isso significou muito para mim e para minha família. Depois de refletir bastante, sinto que este é o momento certo para me afastar e dar espaço para que a próxima geração de jogadores tenha sua chance.” Desde então, ele assumiu o papel de colunista, oferecendo análises especializadas sobre o desempenho da seleção nacional sob o comando de Thomas Tuchel.
- (C)Getty Images
O futuro no Burnley e além
Walker atua atualmente no Burnley, onde mantém contrato até o verão de 2027. Enquanto continua jogando no mais alto nível, o experiente lateral também se prepara para a vida após o futebol, buscando obter suas certificações de treinador. Ele manifestou o desejo de retribuir ao esporte, especialmente ajudando jogadores mais jovens a lidar com os desafios mentais do esporte profissional.
Refletindo sobre seu futuro, Walker explicou que quer ter o trabalho de treinador como uma “corda a mais no arco”, mesmo que não tenha certeza se vai assumir funções de treinador imediatamente. Por enquanto, seu foco provavelmente continuará sendo suas responsabilidades no Turf Moor e sua família em expansão em casa, enquanto ele e sua esposa se adaptam à vida com cinco filhos.