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Annie Kilner Kyle WalkerGetty/Instagram
Mohamed Saeed

Traduzido por

Kyle Walker, ícone do Manchester City, e sua esposa, Annie Kilner, dão as boas-vindas ao quinto filho

K. Walker
Premier League
Burnley
Inglaterra
Manchester City
Showbiz

Kyle Walker, lenda do Manchester City, e sua esposa, Annie Kilner, deram as boas-vindas oficialmente à sua quinta filha. A chegada da menina marca um novo e alegre capítulo para o casal, após um período de intenso escrutínio público em relação à sua vida privada.

  • Uma nova integrante da família Walker

    De acordo com o jornal The Sun, Walker, ex-jogador do Manchester City e da seleção inglesa, que atualmente joga pelo Burnley, estava presente no parto, quando o casal deu as boas-vindas à sua primeira filha, após já terem quatro filhos juntos.

    Kilner confirmou a notícia em uma declaração emocionante, dizendo: “Nossa preciosa filhinha está aqui, bem segura. Estamos sem palavras diante de todo o amor que sentimos e da alegria que ela já trouxe para nossa família.”



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  • Burnley v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Superando desafios fora de campo

    Walker sugeriu recentemente que a mídia nacional havia ultrapassado os limites na cobertura de sua vida pessoal. Walker expressou decepção pelo fato de sua esposa, a quem descreveu como “uma garota normal de Sheffield”, e seus filhos terem sido perseguidos pelos paparazzi durante um período turbulento para o casamento.

    Apesar do alvoroço externo, o casal permaneceu focado em sua família em crescimento. Uma fonte acrescentou ao The Sun que “Kyle e Annie estão nas nuvens por terem recebido uma menina em casa” e que estão prontos para começar esse novo capítulo “nas nuvens”.

  • Aposentadoria internacional e mudança de carreira

    Em campo, Walker também passou por grandes mudanças recentemente. O jogador de 35 anos anunciou sua aposentadoria do futebol internacional em março, após uma carreira brilhante com os Três Leões. Walker disputou 96 partidas pela Inglaterra, estreando contra a Espanha em 2011 e participando de cinco grandes torneios, desde a Euro 2016 até a Euro 2024.

    Ao se afastar da seleção nacional, Walker disse: “Jogar pela Inglaterra sempre foi a maior honra da minha carreira. Cada vez que vesti a camisa, isso significou muito para mim e para minha família. Depois de refletir bastante, sinto que este é o momento certo para me afastar e dar espaço para que a próxima geração de jogadores tenha sua chance.” Desde então, ele assumiu o papel de colunista, oferecendo análises especializadas sobre o desempenho da seleção nacional sob o comando de Thomas Tuchel.


  • england-kyle-walker(C)Getty Images

    O futuro no Burnley e além

    Walker atua atualmente no Burnley, onde mantém contrato até o verão de 2027. Enquanto continua jogando no mais alto nível, o experiente lateral também se prepara para a vida após o futebol, buscando obter suas certificações de treinador. Ele manifestou o desejo de retribuir ao esporte, especialmente ajudando jogadores mais jovens a lidar com os desafios mentais do esporte profissional.

    Refletindo sobre seu futuro, Walker explicou que quer ter o trabalho de treinador como uma “corda a mais no arco”, mesmo que não tenha certeza se vai assumir funções de treinador imediatamente. Por enquanto, seu foco provavelmente continuará sendo suas responsabilidades no Turf Moor e sua família em expansão em casa, enquanto ele e sua esposa se adaptam à vida com cinco filhos.