Kyle Walker, ícone do Manchester City, e sua esposa, Annie Kilner, dão as boas-vindas ao quinto filho

Em campo, Walker também passou por grandes mudanças recentemente. O jogador de 35 anos anunciou sua aposentadoria do futebol internacional em março, após uma carreira brilhante com os Três Leões. Walker disputou 96 partidas pela Inglaterra, estreando contra a Espanha em 2011 e participando de cinco grandes torneios, desde a Euro 2016 até a Euro 2024.

Ao se afastar da seleção nacional, Walker disse: “Jogar pela Inglaterra sempre foi a maior honra da minha carreira. Cada vez que vesti a camisa, isso significou muito para mim e para minha família. Depois de refletir bastante, sinto que este é o momento certo para me afastar e dar espaço para que a próxima geração de jogadores tenha sua chance.” Desde então, ele assumiu o papel de colunista, oferecendo análises especializadas sobre o desempenho da seleção nacional sob o comando de Thomas Tuchel.



