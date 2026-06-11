Kyle Walker explica por que escalar Jude Bellingham é fundamental para as esperanças da Inglaterra na Copa do Mundo, em meio a pedidos para que o craque do Real Madrid fique no banco

Em sua coluna no The Sun, o ex-zagueiro do Manchester City, que se aposentou da seleção com 96 partidas disputadas, analisou o debate tático. Walker escreveu: “É óbvio que Thomas Tuchel enfrenta grandes dilemas em posições-chave. Há a discussão sobre quem deve jogar na função de camisa dez, Jude Bellingham ou Morgan Rogers. E há o debate sobre o lado esquerdo entre Anthony Gordon e Marcus Rashford.

Para mim, Jude leva uma ligeira vantagem no momento, e isso não é desmerecimento para Morgan. Joguei com Morgan quando ele estava em ascensão no Manchester City e foi emprestado a times como o Blackpool. Ele realmente se dedicou muito, e o fato de agora estar disputando com Jude uma vaga na equipe titular da Inglaterra nesta Copa do Mundo diz muito a seu favor.

"Morgan foi dispensado pelo City, porque tinha jogadores consagrados à sua frente, como Bernardo Silva e Kevin De Bruyne, e, claro, Cole Palmer, que também acabou saindo. Mas dava para ver nos treinos o potencial que ele tinha, então isso não me surpreendeu. Ele tem uma presença física imponente. Morgan foi de vento em popa, se saindo bem no Middlesbrough e depois realmente deixando sua marca no Aston Villa, a ponto de agora ser campeão europeu e ter evoluído aos trancos e barrancos.

“Isso é apenas o começo para Morgan Rogers. Mas o que chama a atenção em Jude é sua presença incrível em campo, que deixa os zagueiros tão preocupados. E o fato de Morgan estar no mesmo nível é um grande mérito para ele.”