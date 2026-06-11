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Kyle Walker explica por que escalar Jude Bellingham é fundamental para as esperanças da Inglaterra na Copa do Mundo, em meio a pedidos para que o craque do Real Madrid fique no banco
Tuchel enfrenta grandes dilemas na escolha do time
Os Três Leões encerraram seus preparativos públicos para a Copa do Mundo com uma vitória contundente por 3 a 0 sobre a Costa Rica, em Orlando, onde Bellingham foi titular na posição de camisa 10. O meia do Real Madrid mostrou-se em excelente forma, dando início à jogada que resultou no pênalti marcado por Anthony Gordon no segundo tempo. No entanto, a disputa interna continua acirrada no elenco de Tuchel, com Morgan Rogers, do Aston Villa, pressionando fortemente por uma vaga na equipe titular, e Marcus Rashford disputando a posição com Gordon na lateral esquerda.
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Walker apoia a presença de Bellingham na elite
Em sua coluna no The Sun, o ex-zagueiro do Manchester City, que se aposentou da seleção com 96 partidas disputadas, analisou o debate tático. Walker escreveu: “É óbvio que Thomas Tuchel enfrenta grandes dilemas em posições-chave. Há a discussão sobre quem deve jogar na função de camisa dez, Jude Bellingham ou Morgan Rogers. E há o debate sobre o lado esquerdo entre Anthony Gordon e Marcus Rashford.
Para mim, Jude leva uma ligeira vantagem no momento, e isso não é desmerecimento para Morgan. Joguei com Morgan quando ele estava em ascensão no Manchester City e foi emprestado a times como o Blackpool. Ele realmente se dedicou muito, e o fato de agora estar disputando com Jude uma vaga na equipe titular da Inglaterra nesta Copa do Mundo diz muito a seu favor.
"Morgan foi dispensado pelo City, porque tinha jogadores consagrados à sua frente, como Bernardo Silva e Kevin De Bruyne, e, claro, Cole Palmer, que também acabou saindo. Mas dava para ver nos treinos o potencial que ele tinha, então isso não me surpreendeu. Ele tem uma presença física imponente. Morgan foi de vento em popa, se saindo bem no Middlesbrough e depois realmente deixando sua marca no Aston Villa, a ponto de agora ser campeão europeu e ter evoluído aos trancos e barrancos.
“Isso é apenas o começo para Morgan Rogers. Mas o que chama a atenção em Jude é sua presença incrível em campo, que deixa os zagueiros tão preocupados. E o fato de Morgan estar no mesmo nível é um grande mérito para ele.”
A ameaça da Croácia exige união da equipe
A Inglaterra foi sorteada para o Grupo L, ao lado de Gana, Panamá e uma formidável seleção da Croácia, que já a havia eliminado nas semifinais de 2018. Alertando contra qualquer complacência, Walker acrescentou: “Enfrentamos a Croácia no primeiro jogo e eu nunca os subestimaria.
Tenho a lembrança de termos perdido para eles na semifinal da Copa do Mundo de 2018, e eles têm uma seleção melhor do que a que derrotamos na Eurocopa de 2021. Alguns de seus jogadores mais experientes se aposentaram, e eles contam com bons jovens em ascensão. Eles também provaram que, quando se trata de Copas do Mundo, são capazes de grandes surpresas, tendo eliminado o Brasil nas quartas de final em 2022.
"Haverá um pouco de ansiedade entre os jogadores da Inglaterra na preparação para esse primeiro jogo, mas isso é natural. É sempre assim quando você termina o aquecimento e o grande teste está chegando. Você só quer que o apito soe para poder começar.
"Quando jogava pela Inglaterra, confiava nos jogadores ao meu redor e gosto de pensar que eles confiavam em mim. Nossa união era muito importante. Espero que eles tenham desenvolvido isso e que todos possamos comemorar no final da competição.”
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Últimos ajustes antes da estreia na fase de grupos
A equipe de Tuchel encerrará sua preparação preliminar com um jogo a portas fechadas contra o Miami FC, a fim de ajustar a estratégia e proporcionar aos jogadores menos utilizados tempo de jogo essencial. A comissão técnica precisa lidar com a ansiedade inicial do torneio enquanto define o time titular para o rigoroso desafio que se aproxima.
A Inglaterra estreia oficialmente na Copa do Mundo contra a Croácia no Dallas Stadium, em 17 de junho, onde sua recém-adquirida coesão tática será testada imediatamente.