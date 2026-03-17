Kyle Walker afirma que a mídia “exagerou” na cobertura do escândalo envolvendo Lauryn Goodman, depois de ver sua esposa, Annie Kilner, e seus filhos serem perseguidos pelos paparazzi

Embora Walker tenha enfrentado muitas dificuldades fora de campo, ele continuou a dar o seu melhor dentro dele. Nos últimos tempos, ele alargou os seus horizontes, tendo sido emprestado ao AC Milan na temporada passada, o que o afastou do Manchester City. Posteriormente, foi transferido a título definitivo para o Burnley.

Aos 35 anos, ele ainda brilha na Premier League, embora esteja envolvido em uma batalha contra o rebaixamento nesta temporada, e ainda não há data marcada para pendurar as chuteiras de vez.

Quando questionado sobre o que o futuro reserva para ele, com uma possível transição para o banco de reservas sendo cogitada, Walker disse: “No momento, estou fazendo meus cursos de treinador porque quero ter isso como mais uma habilidade no meu currículo. Não é que eu vá me tornar treinador ou queira me tornar treinador, mas sinto que, se pudesse, gostaria de retribuir. Não se trata tanto de mim, mas sim do futebol, e sei que é clichê dizer isso e que provavelmente vão pensar: ‘ele está apenas dizendo o que vocês querem ouvir’, mas não é o caso. Eu faria tudo por amor ao futebol, porque, se não fosse pelo futebol, vindo de onde cresci, eu não teria nada. Quero retribuir e, se puder ajudar um jogador, seja não tecnicamente, mas apenas mentalmente.

“Eu sempre digo que todo mundo pode jogar futebol e você provavelmente já conheceu muitos jogadores que chegaram ao futebol, mas acho que é aqui que você faz a diferença [referindo-se ao lado mental do futebol]. Os 10% melhores jogadores de futebol são bem-sucedidos como profissionais, dependendo da sua capacidade de lidar com a pressão, as críticas, os altos e baixos na carreira e as lesões. A menos que você consiga superar isso, não acho que você vá chegar ao topo.”