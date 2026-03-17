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Kyle Walker afirma que a mídia “exagerou” na cobertura do escândalo envolvendo Lauryn Goodman, depois de ver sua esposa, Annie Kilner, e seus filhos serem perseguidos pelos paparazzi
Walker e Kilner se preparam para receber o quinto filho
Walker continua no processo de reconstruir seu casamento, tendo enfrentado a ameaça de divórcio em determinado momento, e está se preparando para receber o quinto filho com sua namorada de infância, Kilner.
Essa relação passou por muitas tensões, com a presença de Goodman pairando sobre eles, sendo impossível escapar do escrutínio da cobertura da mídia em vários momentos. Walker e sua família superaram muitos desafios, com a esperança de que agora sejam deixados em paz para seguirem com suas vidas privadas.
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Walker ficou desapontado ao ver sua família envolvida no escândalo de Goodman
Ao falar sobre uma situação infeliz com o The Overlap, apresentado pela Sky Bet, Walker disse: “Como jogadores de futebol, a gente acaba criando uma casca grossa. Com as redes sociais e tudo mais hoje em dia, a gente acaba criando uma casca grossa. Não consigo ler tudo o que aparece online e, quando estou errado, estou completamente errado e mereço cada crítica que me seja dirigida.
“Mas, às vezes, acho que o mundo lá fora e a mídia ultrapassam muito os limites e tiram de você o fato de ser humano. Quando minha esposa, eu ou meus filhos estamos andando pela rua e os paparazzi aparecem de repente.
“Eu causei isso completamente e vocês podem escrever seus artigos sobre mim, mas eles são apenas crianças que realmente não precisam disso. Minha esposa é apenas uma garota normal de Sheffield. Ela não precisa disso, mas fui eu mesmo que os coloquei nessa situação, então tenho que assumir a responsabilidade por isso.”
Ele continuou falando sobre a longa cobertura que seu caso extraconjugal atraiu: “A história simplesmente se arrastou por muito tempo. Parecia que durou semanas e virou um caso. Quando as pessoas clicam, elas veem que outras pessoas estão clicando, e a mídia então continua escrevendo sobre a história. E, infelizmente, a culpa foi minha, mas acho que, se eles passaram um pouco dos limites, eu provavelmente diria que sim.”
Será que Walker está planejando seguir carreira como técnico depois de se aposentar?
Embora Walker tenha enfrentado muitas dificuldades fora de campo, ele continuou a dar o seu melhor dentro dele. Nos últimos tempos, ele alargou os seus horizontes, tendo sido emprestado ao AC Milan na temporada passada, o que o afastou do Manchester City. Posteriormente, foi transferido a título definitivo para o Burnley.
Aos 35 anos, ele ainda brilha na Premier League, embora esteja envolvido em uma batalha contra o rebaixamento nesta temporada, e ainda não há data marcada para pendurar as chuteiras de vez.
Quando questionado sobre o que o futuro reserva para ele, com uma possível transição para o banco de reservas sendo cogitada, Walker disse: “No momento, estou fazendo meus cursos de treinador porque quero ter isso como mais uma habilidade no meu currículo. Não é que eu vá me tornar treinador ou queira me tornar treinador, mas sinto que, se pudesse, gostaria de retribuir. Não se trata tanto de mim, mas sim do futebol, e sei que é clichê dizer isso e que provavelmente vão pensar: ‘ele está apenas dizendo o que vocês querem ouvir’, mas não é o caso. Eu faria tudo por amor ao futebol, porque, se não fosse pelo futebol, vindo de onde cresci, eu não teria nada. Quero retribuir e, se puder ajudar um jogador, seja não tecnicamente, mas apenas mentalmente.
“Eu sempre digo que todo mundo pode jogar futebol e você provavelmente já conheceu muitos jogadores que chegaram ao futebol, mas acho que é aqui que você faz a diferença [referindo-se ao lado mental do futebol]. Os 10% melhores jogadores de futebol são bem-sucedidos como profissionais, dependendo da sua capacidade de lidar com a pressão, as críticas, os altos e baixos na carreira e as lesões. A menos que você consiga superar isso, não acho que você vá chegar ao topo.”
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Contrato de Walker: Quando termina o contrato com o Burnley
Walker — que anunciou sua aposentadoria da seleção nacional após disputar 96 partidas pela Inglaterra — aprendeu a lidar com os prós e os contras de ser um jogador de futebol profissional, e possui um vasto conhecimento pronto para ser transmitido. Ele continua sob contrato com o Burnley até o verão de 2027 e espera conseguir uma maior estabilidade dentro e fora de campo ao longo do próximo ano.
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