Freund confirmou o teste durante uma coletiva de imprensa antes da partida do Bayern contra o Wolfsburg pela Bundesliga e reconheceu o talento do jovem, embora tenha pedido cautela em relação às comparações com o irmão dele.

“Sim, o irmão dele [Khvicha] treinou conosco em nosso centro de treinamento; ele tem talento. Se ele é tão bom quanto o irmão, é difícil dizer. Mas ele é um jogador talentoso, e vamos ver como as coisas se desenvolvem”, disse Freund, segundo o Sport.