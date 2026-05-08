AFP
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Kvaratskhelia no Bayern de Munique? O CEO confirma interesse no irmão “talentoso” de Khvicha, estrela do PSG, após a visita do jovem de 16 anos à academia de base
O Bayern confirma interesse após o jovem atacante treinar no clube
O Bayern de Munique confirmou que está acompanhando Tornike, o irmão adolescente do atacante do PSG, Khvicha. O jovem de 16 anos treinou recentemente com os campeões da Bundesliga na academia de base do clube, em Munique. O diretor esportivo Freund revelou que o jovem participou de sessões nas instalações do Campus do clube, já que o Bayern está avaliando o atacante enquanto continua a procurar novos talentos na Europa Oriental. A visita também incluiu uma reunião inicial em Munique, no âmbito da avaliação do clube sobre seu potencial e desenvolvimento futuro.
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Freund elogia o potencial do jovem
Freund confirmou o teste durante uma coletiva de imprensa antes da partida do Bayern contra o Wolfsburg pela Bundesliga e reconheceu o talento do jovem, embora tenha pedido cautela em relação às comparações com o irmão dele.
“Sim, o irmão dele [Khvicha] treinou conosco em nosso centro de treinamento; ele tem talento. Se ele é tão bom quanto o irmão, é difícil dizer. Mas ele é um jogador talentoso, e vamos ver como as coisas se desenvolvem”, disse Freund, segundo o Sport.
Primeiras impressões positivas, mas os obstáculos regulatórios permanecem
De acordo com as notícias, Tornike causou uma ótima impressão durante sua passagem pela base do Bayern. Ele teria jogado uma partida amistosa pela equipe sub-17 do clube contra uma seleção da Global Academy, comandada pela lenda do clube Klaus Augenthaler. A equipe juvenil do Bayern venceu a partida por 3 a 0, e o jovem teria marcado um dos gols e se destacado por sua habilidade técnica.
A visita ocorre logo após outro marco em sua carreira, já que ele foi recentemente incluído no elenco principal do Dinamo Tbilisi pela primeira vez. Apesar do crescente interesse, uma transferência para o Bayern não pode acontecer imediatamente. Por ser um jogador de fora da UE, os regulamentos da FIFA o impedem de se juntar oficialmente ao clube alemão até completar 18 anos.
O Bayern estuda possíveis alternativas até que o jogador atinja a idade mínima exigida
O Bayern precisa agora decidir como lidar com o intervalo de dois anos até que Tornike se torne elegível para uma transferência definitiva. Uma opção em discussão é um acordo de empréstimo com um clube parceiro da rede de cooperação do Bayern. Tal medida permitiria que o jovem continuasse a se desenvolver na Europa, mantendo-se ao mesmo tempo no radar do departamento de olheiros do Bayern.