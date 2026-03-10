Goal.com
Kvaratskhelia: “Comparação pesada com Maradona. Do Napoli ao PSG? Percebi que sou de nível mundial, lá eu não defendia como aqui. Em Paris, sempre pedem antes de tirar uma foto”

As palavras do atacante georgiano em uma longa entrevista concedida aos colegas franceses.

Khvicha Kvaratskhelia está se preparando para a partida de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões, onde seu Paris Saint-Germain enfrentará o Chelsea com o objetivo de passar de fase, defender o título europeu conquistado no ano passado e repetir o bom desempenho da temporada anterior.

O atacante georgiano, grande protagonista em Paris, falou sobre sua carreira em uma longa entrevista concedida ao Le Parisien, onde voltou a falar sobre as comparações com Maradona, seu período no Napoli e sua experiência na capital transalpina.

A seguir, todas as suas declarações.

  • A comparação com Maradona

    Prontos, partida e Kvaratskhelia volta imediatamente às comparações feitas durante sua passagem por Nápoles, coroada com a conquista do Scudetto: “Em Nápoles, já me diziam que eu parecia com George Best. Ele era um jogador especial, um dos melhores. Provavelmente poderia ter sido ainda maior se sua vida não tivesse sido tão complicada... Mas admito, gosto desse tipo de comparação. Ser comparado a Maradona é obviamente pesado. Ninguém pode ser comparado a ele. Mas quando os torcedores me chamaram de Kvaradona, fiquei muito feliz porque isso mostrava o quanto eles gostavam de mim. Isso me tocou muito e fiquei orgulhoso”.

  • NO PSG, PERCEBI QUE SOU DE NÍVEL MUNDIAL

    Em seguida, uma passagem sobre a transferência para Paris: “Quando você vem de um país pequeno como o meu, jogar em um dos maiores times do mundo é obviamente um sonho. Chegar a Nápoles já era algo muito importante para mim. Eu estava muito orgulhoso. Mas quando o PSG me contatou, eu realmente percebi que havia me tornado um jogador de nível mundial”.

  • ONDE MELHOROU

    Desde que estou em Paris, melhorei muito e também me tornei um guerreiro em campo. Tento sempre dar 100%, mesmo na defesa. Em Nápoles, não fazia isso muito, e o treinador me ajudou a melhorar muito nesse aspecto.

  • ESCREVER A HISTÓRIA

    Kvaratskhelia fez história tanto no Napoli quanto no Paris Saint-Germain: “Tenho muita sorte. O Napoli também não ganhava o campeonato há anos e conseguimos conquistá-lo antes de eu deixar o clube. O mesmo aconteceu no PSG com a Liga dos Campeões. Na Geórgia, dizemos que se você entrar em uma sala com o pé direito, terá sorte. Então, cheguei a Paris com o pé direito”.

  • A RELAÇÃO COM LUIS ENRIQUE

    Temos um ótimo relacionamento. Ele é o treinador. Ele pode até gritar comigo ou me dizer qualquer coisa, porque sei que ele quer me tornar uma versão melhor de mim mesmo. Ele explica as coisas com simplicidade e sempre quer te ensinar algo. Quando ele te dá um conselho, basta segui-lo para melhorar”.




  • A MUDANÇA PARA PARIS E A CIDADE

    “Adoro a cidade, gosto de tudo. Quanto mais penso nisso, mais aprecio o fato de as pessoas serem muito respeitosas. Quando você sai, elas não incomodam muito. No restaurante, por exemplo, elas pedem licença antes de tirar uma foto. Gosto muito disso. É a melhor cidade para passear com sua esposa”.

