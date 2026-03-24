KSI provoca brutalmente o Wealdstone depois que Sak Hassan aparece na Baller League UK pela segunda semana consecutiva, contra a vontade do clube

As consequências da decisão de Hassan de priorizar a Baller League parecem ter levado sua temporada no Wealdstone a um fim prematuro. Embora o clube continue sendo seu empregador principal, a diretoria confirmou que ele não fará mais parte dos planos para os jogos enquanto a equipe disputa o restante da campanha da National League.

“Sak e seus representantes estão cientes de que ele está violando seu contrato de jogador ao optar por atuar na Baller League”, explicou o presidente do clube, Rory Fitzgerald. “Para que fique absolutamente claro, o Wealdstone FC mantém seu registro oficial de jogador e quaisquer decisões relacionadas ao restante desta temporada permanecem a cargo da Diretoria do clube.”

Fitzgerald acrescentou: “Já nos reunimos com Gary e a comissão técnica para discutir as perspectivas de curto e longo prazo sobre a composição e o recrutamento do elenco. Portanto, qualquer trabalho que possamos realizar entre agora e o fim do prazo de transferências, na quinta-feira da próxima semana (27 de março), no sentido de aprimorar o que temos no elenco, nos ajudará a avançar com a renovação do time durante o verão.”