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KSI provoca brutalmente o Wealdstone depois que Sak Hassan aparece na Baller League UK pela segunda semana consecutiva, contra a vontade do clube
Um ato flagrante de desafio
O desentendimento entre Hassan e o Wealdstone chegou a um ponto crítico depois que o ponta ignorou as ordens do clube para não participar da última rodada da Baller League. Apesar de o time da National League ter o repreendido publicamente por sua participação inicial, Hassan voltou aos campos de futebol de 6 para representar o Prime FC.
O torneio liderado por influenciadores, transmitido pela Sky, tornou-se uma grande distração para os Stones. A decisão de Hassan de priorizar o formato de times reduzidos em detrimento de suas obrigações profissionais no Grosvenor Vale efetivamente o deixou de fora do time titular, enquanto o clube luta por pontos na pirâmide tradicional.
KSI mira o Wealdstone
A tensão passou de uma disputa contratual para uma zombaria viral quando o time do Prime FC, de KSI, chegou para sua última partida vestindo camisetas personalizadas. As camisetas exibiam o texto completo da declaração original de reclamação do Wealdstone, transformando a postura disciplinar oficial do clube em uma provocação com toque de moda.
O texto exibido nas camisetas tinha origem em uma nota severa divulgada pelo Wealdstone na semana passada. O clube havia declarado anteriormente: “Estamos cientes de que Sak Hassan, sob contrato com o Wealdstone FC, participou da Baller League desta noite. O clube não foi consultado para dar permissão para a participação de Sak, nem fomos informados de antemão sobre seu envolvimento.”
O futuro de Hassan no Grosvenor Vale
As consequências da decisão de Hassan de priorizar a Baller League parecem ter levado sua temporada no Wealdstone a um fim prematuro. Embora o clube continue sendo seu empregador principal, a diretoria confirmou que ele não fará mais parte dos planos para os jogos enquanto a equipe disputa o restante da campanha da National League.
“Sak e seus representantes estão cientes de que ele está violando seu contrato de jogador ao optar por atuar na Baller League”, explicou o presidente do clube, Rory Fitzgerald. “Para que fique absolutamente claro, o Wealdstone FC mantém seu registro oficial de jogador e quaisquer decisões relacionadas ao restante desta temporada permanecem a cargo da Diretoria do clube.”
Fitzgerald acrescentou: “Já nos reunimos com Gary e a comissão técnica para discutir as perspectivas de curto e longo prazo sobre a composição e o recrutamento do elenco. Portanto, qualquer trabalho que possamos realizar entre agora e o fim do prazo de transferências, na quinta-feira da próxima semana (27 de março), no sentido de aprimorar o que temos no elenco, nos ajudará a avançar com a renovação do time durante o verão.”
- Getty Images Sport
O que é a Baller League?
A Baller League é uma competição de minifutebol de ritmo acelerado que ganhou grande popularidade graças ao envolvimento de figuras influentes e ex-estrelas profissionais. Embora ofereça uma plataforma para que os jogadores ganhem visibilidade, a competição frequentemente gera conflitos com clubes profissionais e semiprofissionais, preocupados com o risco de lesões que seus jogadores possam sofrer fora das partidas oficiais da liga.