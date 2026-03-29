Getty/GOAL
Traduzido por
KSI e Andy Carroll “conversam todos os dias” enquanto o ambicioso plano de chegar à Premier League com o Dagenham & Redbridge vai tomando forma
Uma parceria baseada no diálogo diário
Em entrevista exclusiva ao SunSport, Carroll falou abertamente sobre sua relação cada vez mais próxima com seu colega coproprietário. O técnico de 37 anos foi nomeado técnico interino até o final da temporada, após a demissão repentina de Lee Bradbury no início deste mês. A nomeação ocorreu poucas semanas depois que o YouTuber que virou boxeador KSI, cujo nome verdadeiro é Olajide Olatunji, causou um grande impacto no futebol fora da liga ao adquirir ações do time da National League South. Agora, o técnico interino tem seu colega investidor na discagem rápida, enquanto o Dagenham & Redbridge busca uma tentativa de última hora de promoção nas semanas finais da campanha.
- Getty Images Sport
O impacto da KSI na Victoria Road
Ao falar sobre a colaboração, Carroll demonstrou total transparência quanto à dinâmica entre eles e à sua ambição genuína: “Tem sido maravilhoso trabalhar com ele. Dá para ver exatamente como ele é como pessoa. Ele é muito entusiasmado e quer se sair bem em tudo o que faz. Ele se dedica 100%, e tê-lo como parte da família Dagenham é fantástico. Nós conversamos todos os dias. Se eu conseguir melhorá-lo em 1% e ele conseguir me melhorar em 1%, isso beneficia a todos.”
No entanto, ele ressaltou que o clube conta com uma rede de apoio mais ampla. “Não somos apenas nós dois – somos cinco ou seis juntos”, acrescentou.
Seguindo o exemplo do Wrexham
O ambicioso projeto naturalmente gerou comparações com o Wrexham, que subiu da National League para a Championship desde que as estrelas de Hollywood Ryan Reynolds e Rob Mac concretizaram a aquisição do clube no início de 2021. Quando KSI causou um grande impacto ao declarar que seu objetivo final é levar o time modesto à primeira divisão, Carroll não se abalou nem um pouco. Defendendo essa meta sensacional, ele explicou: “Não acho que deva surpreender ninguém quando alguém assume a propriedade de um clube e quer ter sucesso. Eles querem chegar ao nível mais alto, e a Premier League é obviamente o nível mais alto que podemos alcançar. Acho que qualquer pessoa que tenha um clube de futebol ou torça por um clube de futebol gostaria disso e teria esse sonho.”
- Getty Images Sport
Começo perfeito para o técnico interino
Em campo, a nova era teve um início ideal. O Dagenham & Redbridge está a apenas quatro pontos das vagas para os play-offs, após uma brilhante vitória por 3 a 1 sobre o Hampton & Richmond Borough. A vitória crucial permitiu que Carroll mantivesse seu histórico perfeito como técnico, já que ele também havia derrotado o Torquay United em sua primeira partida no comando. A importância da nova diretoria ficou bem evidente durante a última vitória, que foi transmitida ao vivo no YouTube para um público global enquanto o influenciador de 32 anos assistia das arquibancadas. Com o ímpeto crescendo, o sonho de uma ascensão rápida começa a parecer tangível.