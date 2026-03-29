KSI e Andy Carroll “conversam todos os dias” enquanto o ambicioso plano de chegar à Premier League com o Dagenham & Redbridge vai tomando forma

Ao falar sobre a colaboração, Carroll demonstrou total transparência quanto à dinâmica entre eles e à sua ambição genuína: “Tem sido maravilhoso trabalhar com ele. Dá para ver exatamente como ele é como pessoa. Ele é muito entusiasmado e quer se sair bem em tudo o que faz. Ele se dedica 100%, e tê-lo como parte da família Dagenham é fantástico. Nós conversamos todos os dias. Se eu conseguir melhorá-lo em 1% e ele conseguir me melhorar em 1%, isso beneficia a todos.”

No entanto, ele ressaltou que o clube conta com uma rede de apoio mais ampla. “Não somos apenas nós dois – somos cinco ou seis juntos”, acrescentou.