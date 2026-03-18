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KSI causa impacto! O Dagenham demite o técnico e nomeia o ex-jogador da seleção inglesa Andy Carroll como técnico interino após o YouTuber investir no clube de divisão amadora
Bradbury demitido após investimento
O Dagenham, time da National League South, demitiu Bradbury após sete meses no cargo, marcando a primeira medida drástica desde o investimento da KSI no início deste mês. O momento da decisão causou espanto em toda a divisão; o Daggers está atualmente a seis pontos das vagas para os play-offs, e a demissão ocorreu menos de 24 horas após uma vitória animada por 3 a 2 fora de casa contra o Farnborough. Apesar desse resultado, a nova diretoria parece determinada a levar o clube para uma nova direção. Bradbury deixa o clube no momento em que este entra em um novo capítulo de propriedade apoiada por celebridades.
Clube confirma a contratação de Carroll
Em comunicado oficial, o clube expressou sua gratidão ao técnico que está deixando o cargo, ao mesmo tempo em que confirmou o plano de sucessão temporária. “O Dagenham & Redbridge Football Club confirma que nos separamos do técnico da equipe principal, Lee Bradbury”, dizia o comunicado. “Estamos muito gratos a Lee por sua dedicação, profissionalismo e comprometimento durante seu tempo no clube e por suas contribuições, tanto dentro quanto fora de campo, para estabilizar o clube no verão passado. O Dagenham & Redbridge deseja a ele todo o sucesso em seus futuros empreendimentos. Andy Carroll assumirá a equipe interinamente, e novas atualizações serão comunicadas oportunamente.”
A dupla função de Carroll como proprietário
A nomeação de Carroll como técnico interino acrescenta mais um elemento de mistério à revolução na Victoria Road. O ex-artilheiro da Premier League ingressou originalmente no Daggers em julho como uma contratação de destaque. No entanto, foi revelado recentemente que o experiente atacante seguiu os passos de KSI ao se tornar acionista do clube. Sem atuar em campo desde meados de dezembro, a transição de Carroll para a gestão representa uma mudança significativa em termos de responsabilidade. Ele agora concilia seu status de jogador-chave e coproprietário com a pressão imediata de liderar a equipe da linha lateral.
Estreia como técnico contra o Torquay
A estreia de Carroll como técnico acontecerá neste sábado, quando o Dagenham receberá o Torquay United. O técnico interino assume um elenco que já deu mostras de qualidade, mas tem enfrentado dificuldades para manter a regularidade necessária para entrar entre os sete primeiros. Com o clube fora das vagas para os play-offs, a próxima sequência de jogos determinará se o “efeito KSI” poderá se traduzir em uma sequência vencedora que garanta o acesso ou se as distrações causadas pela nova diretoria irão atrapalhar o progresso. Os torcedores estarão ansiosos para ver se a vasta experiência de Carroll no mais alto nível poderá inspirar uma recuperação no final da temporada.
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