KSI causa impacto! O Dagenham demite o técnico e nomeia o ex-jogador da seleção inglesa Andy Carroll como técnico interino após o YouTuber investir no clube de divisão amadora

O Dagenham, time da National League South, demitiu Bradbury após sete meses no cargo, marcando a primeira medida drástica desde o investimento da KSI no início deste mês. O momento da decisão causou espanto em toda a divisão; o Daggers está atualmente a seis pontos das vagas para os play-offs, e a demissão ocorreu menos de 24 horas após uma vitória animada por 3 a 2 fora de casa contra o Farnborough. Apesar desse resultado, a nova diretoria parece determinada a levar o clube para uma nova direção. Bradbury deixa o clube no momento em que este entra em um novo capítulo de propriedade apoiada por celebridades.