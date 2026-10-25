Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Atalanta BC v Frosinone Calcio - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Traduzido por

Krstovic e Schmid marcam dois gols cada, e Atalanta e Frosinone empatam por 4 a 4 em jogo eletrizante

Atalanta x Frosinone
Atalanta
Frosinone
Campeonato Italiano

Acompanhe conosco, ao vivo, a oitava rodada da Serie A.

Serie A, 8ª rodada

Atalanta 4 x 4 Frosinone

Gols: 1' Schmid (F), 14' Krstovic (A), 17' Schimd (F), 32' Ederson (A), de pênalti, 45' Krstovic (A), 48' Calò (F), 50' Elmas (A), 82' Terzic (F)


No domingo, às 15h, a New Balance Arena, em Bérgamo, recebeu o confronto entre Atalanta e Frosinone, válido pela oitava rodada da Serie A, um dos jogos mais espetaculares da temporada: a partida terminou em 4 a 4, com dois gols de Schmid e dois de Krstovic (seu sexto no campeonato), além dos gols de Ederson, de pênalti, Calò, Elmas e Terzic. Os mandantes não conseguem mais vencer, após a frustração na Conference League contra o Ajax e a derrota para o Milan. Já os visitantes começaram muito bem a temporada. Massimiliano Alvini vem fazendo uma ótima campanha: o Frosinone está em quinto lugar na tabela, com quatro vitórias, dois empates, duas derrotas e 14 pontos.

  • OS GOLS E OS MELHORES LANCES:

    82' - FROSINONE EMPATA DE NOVO, TERZIC! Ghedjemis está imparável, avança mais uma vez pela direita e toca para a chegada do ex-Fiorentina, que bate de chapa com a esquerda e vence Carnesecchi.


    50' - QUARTO GOL DA ATALANTA, ELMAS! Calò erra na saída de bola, De Ketelaere avança pela esquerda e toca para Krstovic no meio. O montenegrino rola para o macedônio, que não tem dificuldade para superar Palmisani e fazer o 4 a 3. Dois gols e uma assistência para o montenegrino,


    48' - FROSINONE EMPATA COM CALÒ! Ghedjemis volta a dar trabalho pela direita, avança e toca para o meio-campista, que chuta de direita no canto oposto e faz o 3 a 3, além de marcar seu terceiro gol na Serie A.


    45' - ATALANTA VIRA, KRSTOVIC DE NOVO! Zappacosta avança pela direita e cruza para o montenegrino, que finaliza para as redes e faz o 3 a 2. Virada concluída, sexto gol na Serie A para o ex-Lecce.


    32' - ATALANTA EMPATA, EDERSON DE PÊNALTI! O brasileiro desloca Palmisani e faz o 2 a 2.


    31' - Pênalti para a Atalanta! Após cruzamento da direita, De Ketelaere cabeceia e Cittadini salta com o braço levantado. Depois de revisar o lance no VAR, Marinelli marca o pênalti.


    17' - FROSINONE DE NOVO, SCHMID DE NOVO! Ghedjemis leva a melhor no corpo a corpo com Obric, entra na área e toca para o austríaco que chega: finalização de chapa com a direita, dois gols na partida e 2 a 1 para o Frosinone.


    14' - ATALANTA EMPATA, KRSTOVIC! Rowe dribla Calvani e serve De Ketelaere, que dá um passe em profundidade para o montenegrino. Cara a cara com Palmisani, ele não desperdiça.


    1' - GOL DO FROSINONE LOGO DE CARA, SCHIMID! Desastre da Atalanta: após receber um passe de Obric, Ederson entrega a bola ao austríaco no meio da área. Ele chuta e coloca o Frosinone em vantagem após 30 segundos.

  • A FICHA TÉCNICA

    Atalanta-Frosinone 4-4

    Gols: 1' Schmid (F), 14' Krstovic (A), 17' Schmid (F), 32' Ederson (A), de pênalti, 45' Krstovic (A), 48' Calò (F), 50' Elmas (A), 82' Terzic (F)


    ATALANTA (4-2-3-1): Carnesecchi; Bellanova (Bernasconi aos 30'), Kristensen, Obric, Zappacosta; Gaetano (Pasalic aos 62'), Ederson; Elmas, De Ketelaere (Samardzic aos 77'), Rowe (Zalewski aos 62'); Krstovic (Scamacca aos 77'). Técnico: Sarri.


    FROSINONE(4-2-3-1): Palmisani; Oyono (Tchato= aos 89'), Calvani, Cittadini (Monterisi aos 75'), Bracaglia (Terzic aos 46'); Calò, Masini (Cichella aos 65'); Ghedjemis, Schmid, Kvernadze (Zerbin aos 65'); Raimondo. Técnico: Alvini.



    Cartões amarelos: Bracaglia (F), Kvernadze (F), Ederson (A), Terzic (F), Raimondo (F)

    Expulsos: -

    Assistências: De Ketelaere (A), Ghedjemis (F), Zappacosta (A), Ghedjemis (F), Krstovic (A)

    Árbitro: Marinelli

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga GOAL no Google
Próximas partidas
FRC

FRC

Campeonato Italiano

29 de out. de 2026

LEC

LEC

FIO

FIO

Campeonato Italiano

29 de out. de 2026

ATA

ATA