82' - FROSINONE EMPATA DE NOVO, TERZIC! Ghedjemis está imparável, avança mais uma vez pela direita e toca para a chegada do ex-Fiorentina, que bate de chapa com a esquerda e vence Carnesecchi.
50' - QUARTO GOL DA ATALANTA, ELMAS! Calò erra na saída de bola, De Ketelaere avança pela esquerda e toca para Krstovic no meio. O montenegrino rola para o macedônio, que não tem dificuldade para superar Palmisani e fazer o 4 a 3. Dois gols e uma assistência para o montenegrino,
48' - FROSINONE EMPATA COM CALÒ! Ghedjemis volta a dar trabalho pela direita, avança e toca para o meio-campista, que chuta de direita no canto oposto e faz o 3 a 3, além de marcar seu terceiro gol na Serie A.
45' - ATALANTA VIRA, KRSTOVIC DE NOVO! Zappacosta avança pela direita e cruza para o montenegrino, que finaliza para as redes e faz o 3 a 2. Virada concluída, sexto gol na Serie A para o ex-Lecce.
32' - ATALANTA EMPATA, EDERSON DE PÊNALTI! O brasileiro desloca Palmisani e faz o 2 a 2.
31' - Pênalti para a Atalanta! Após cruzamento da direita, De Ketelaere cabeceia e Cittadini salta com o braço levantado. Depois de revisar o lance no VAR, Marinelli marca o pênalti.
17' - FROSINONE DE NOVO, SCHMID DE NOVO! Ghedjemis leva a melhor no corpo a corpo com Obric, entra na área e toca para o austríaco que chega: finalização de chapa com a direita, dois gols na partida e 2 a 1 para o Frosinone.
14' - ATALANTA EMPATA, KRSTOVIC! Rowe dribla Calvani e serve De Ketelaere, que dá um passe em profundidade para o montenegrino. Cara a cara com Palmisani, ele não desperdiça.
1' - GOL DO FROSINONE LOGO DE CARA, SCHIMID! Desastre da Atalanta: após receber um passe de Obric, Ederson entrega a bola ao austríaco no meio da área. Ele chuta e coloca o Frosinone em vantagem após 30 segundos.