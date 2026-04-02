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Koulibaly: Foi o Bono quem me contou sobre a surpresa da conquista do título pelo Marrocos... E eu já sabia da chegada do Benzema

K. Koulibaly
Y. Bounou
Al Hilal
Marrocos
Senegal
Campeonato Saudita
Africa Cup of Nations
K. Benzema
Senegal
Marrocos
Arábia Saudita
França

Declarações polêmicas do astro senegalês

O zagueiro senegalês Kalidou Koulibaly, estrela do Al-Hilal, revelou uma grande surpresa sobre a polêmica decisão anunciada pela Confederação Africana de Futebol (CAF) de declarar o Marrocos campeão da Copa Africana das Nações em detrimento da seleção de seu país.

A CAF havia anunciado a conquista do título pelo Marrocos em detrimento do Senegal, após os eventos conturbados que marcaram a final entre as duas seleções, que terminou com a vitória dos “Leões da Teranga” (1 a 0).

  • O choque da derrota na Copa Africana das Nações

    Koulibaly disse em declarações à imprensa: “Bono foi o primeiro a me informar da decisão; ele recebeu uma ligação de alguém e depois me disse, brincando: ‘Agora somos nós os campeões, e não vocês’. Depois disso, vi a decisão da CAF.”

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    E acrescentou: “No início, não acreditei e fiquei chocado, mas disse a mim mesmo que precisava me concentrar com a equipe, pois iríamos jogar uma partida no dia seguinte”.

    E continuou: “Isso não afetou minha relação com Yassine Bounou, porque tenho um ótimo relacionamento com ele, e segui em frente depois dessa notícia chocante”.


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  • Al Ahli v Al Hilal: King's Cup Semi FinalGetty Images Sport

    Os bastidores da negociação de Benzema

    Foram revelados detalhes sobre sua conversa com o francês Karim Benzema, antes da transferência deste último para o “Al-Hilal” durante a última janela de transferências de inverno, em uma negociação que atraiu grande atenção e gerou muita polêmica no meio futebolístico.

    O Al-Hilal havia anunciado a contratação de Benzema por um período de uma temporada e meia, após o jogador ter decidido rescindir seu contrato com o Al-Ittihad.

    Kalidou Koulibaly comentou sobre o assunto: “Três dias antes da assinatura de Karim Benzema, entrei em contato diretamente com ele para saber como estavam as coisas e perguntei se ele estava perto de se juntar ao time. Ele me disse que já estava em uma fase avançada das negociações e que tudo estava indo bem”.

    Ele continuou: “Mantive contato com ele durante esse período, especialmente com o aumento dos rumores dentro da equipe sobre a possibilidade de sua chegada, até que chegou o dia da partida contra o Al-Ahly, quando o negócio foi oficialmente fechado”.

    E completou: “Naquele dia, enviamos uma foto dele no aeroporto para que nos confirmasse que estaria presente no dia seguinte, o que aumentou o entusiasmo de todos dentro da equipe”.

  • A vida na Arábia Saudita

    Koulibaly falou sobre a vida na Arábia Saudita, dizendo: “Sinto-me muito à vontade, pois me integro naturalmente na sociedade saudita”.

    E acrescentou: “A Liga Saudita está evoluindo a cada dia, com excelentes recursos, tanto em termos de organização quanto de jogadores e outros aspectos, e espero que se torne semelhante às ligas internacionais”.