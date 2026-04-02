Foram revelados detalhes sobre sua conversa com o francês Karim Benzema, antes da transferência deste último para o “Al-Hilal” durante a última janela de transferências de inverno, em uma negociação que atraiu grande atenção e gerou muita polêmica no meio futebolístico.

O Al-Hilal havia anunciado a contratação de Benzema por um período de uma temporada e meia, após o jogador ter decidido rescindir seu contrato com o Al-Ittihad.

Kalidou Koulibaly comentou sobre o assunto: “Três dias antes da assinatura de Karim Benzema, entrei em contato diretamente com ele para saber como estavam as coisas e perguntei se ele estava perto de se juntar ao time. Ele me disse que já estava em uma fase avançada das negociações e que tudo estava indo bem”.

Ele continuou: “Mantive contato com ele durante esse período, especialmente com o aumento dos rumores dentro da equipe sobre a possibilidade de sua chegada, até que chegou o dia da partida contra o Al-Ahly, quando o negócio foi oficialmente fechado”.

E completou: “Naquele dia, enviamos uma foto dele no aeroporto para que nos confirmasse que estaria presente no dia seguinte, o que aumentou o entusiasmo de todos dentro da equipe”.