O Milan, que com os clubes belgas enfrentou negociações bastante duras nas últimas temporadas — os exemplos de Charles de Ketelaere e Ardon Jashari com o Brugge estão aí para o demonstrar — continua, por enquanto, em compasso de espera. Também por causa da delicada situação de Rafael Leao, que é um jogador de saída (sempre na mira de Fenerbahce e Galatasaray) e que libertaria recursos importantes com a sua venda, o Milan ainda não deu passos por Karetsas, embora não tenha escondido o seu agrado pelo jogador. É esperada uma possível reviravolta no início da próxima semana, quando o Borussia Dortmund confia em desferir o ataque decisivo para levar para o Ruhr o internacional grego, mas também quando, segundo indiscrições da imprensa helénica, o Milan poderá mexer-se por sua vez, apresentando uma primeira oferta para bater a concorrência.