É um verdadeiro jogo de xadrez aquele que Borussia Dortmund e Racing Genk estão a disputar para desenhar o futuro de Konstantinos Karetsas, talentoso fantasista nascido em 2007 e com passaporte grego, atualmente ao serviço da formação belga. Em pano de fundo, ainda que mais discretamente, também está o AC Milan, que aprecia há muito tempo este perfil de jogador e o vê como perfeitamente encaixável no papel de médio ofensivo pela direita no 3-4-2-1 que o novo treinador Rubén Amorim tem em mente.
Traduzido por
Konstantinos Karetsas em suspenso entre Milan e Borussia Dortmund: o ponto de situação das ofertas, a exigência do Genk e o que Rafa Leão tem a ver com isso
BRAÇO DE FERRO
Até hoje, a situação é a seguinte: o Borussia Dortmund é o clube que manteve os contactos mais concretos, apresentando uma série de propostas oficiais que, neste momento, não satisfazem as exigências do Genk. Segundo Sky Deutschland, a última oferta melhorada, na passada terça-feira, foi de 30 milhões de euros mais bónus (para chegar aos 35) e uma percentagem sobre uma futura revenda. O clube belga, ciente de que o jogador já teria um acordo até junho de 2031 com os alemães, mantém, porém, a linha de firmeza e continua a exigir um valor de 35 milhões de euros garantidos, que com bónus possa subir até aos 40.
O QUE FAZ O AC MILAN
O Milan, que com os clubes belgas enfrentou negociações bastante duras nas últimas temporadas — os exemplos de Charles de Ketelaere e Ardon Jashari com o Brugge estão aí para o demonstrar — continua, por enquanto, em compasso de espera. Também por causa da delicada situação de Rafael Leao, que é um jogador de saída (sempre na mira de Fenerbahce e Galatasaray) e que libertaria recursos importantes com a sua venda, o Milan ainda não deu passos por Karetsas, embora não tenha escondido o seu agrado pelo jogador. É esperada uma possível reviravolta no início da próxima semana, quando o Borussia Dortmund confia em desferir o ataque decisivo para levar para o Ruhr o internacional grego, mas também quando, segundo indiscrições da imprensa helénica, o Milan poderá mexer-se por sua vez, apresentando uma primeira oferta para bater a concorrência.
POR AGORA, HÁ OSSOLA
O amigável de hoje em Glasgow, contra o Celtic, será certamente indicativo para Amorim, que nas primeiras duas semanas de trabalho no AC Milan apostou em Samuel Chukwueze (regressado do empréstimo ao Fulham) como jogador polivalente na zona de centro-direita do campo – tanto como médio ofensivo como ala de toda a faixa com o pé trocado – e no jovem de 2007 Lorenzo Ossola, produto da formação do Milan que captou a atenção do treinador português. Depois das indicações que chegarem do primeiro teste amigável da pré-temporada, o técnico poderá insistir com o patrão Gerry Cardinale para ter rapidamente um reforço de nível para a posição de médio ofensivo.
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.