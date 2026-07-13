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Parma Calcio 1913 v Hellas Verona FC - Serie AGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Kolo Muani fica cada vez mais distante; a Juventus oscila entre Pellegrino e o retorno sensacional de Vlahovic

Juventus
Mercado da bola
M. Pellegrino
D. Vlahovic

Negociações complicadas para o ataque do time da Juventus

Randal Kolo Muani se afasta novamente da Juventus, devido à exigência do Paris Saint-Germain, que não desce abaixo de um valor fora do alcance dos bianconeri, como explica o diretor executivo Giovanni Carnevali: “As exigências são muito altas; ou chegamos a um acordo ou vamos buscar outro jogador. A exigência é superior a 45 milhões; hoje em dia, comprar é fácil, basta gastar, mas os valores são altos”.


A Velha Senhora, que até agora ofereceu no máximo 40 milhões, incluindo bônus, dificilmente aumentará sua oferta. Portanto, se o PSG não reduzir sua exigência, é improvável que o negócio seja fechado, apesar do interesse do atacante nascido em 1998 pela Juventus.


  • PELLEGRINO NA POLE

    A Juventus, portanto, está avaliando outras opções, sendo que a primeira delas aponta para Mateo Pellegrino, argentino do Parma, clube com o qual mantém excelentes relações e que se mostrou totalmente aberto à transferência do jogador. A oferta da Juve até o momento foi de um ano de empréstimo oneroso com obrigação de compra por 30 milhões, sob condições facilmente alcançáveis (o décimo lugar na Série A). O Parma, por sua vez, está disposto a cedê-lo por cerca de trinta milhões, mas em transferência definitiva. Ou, como alternativa, negociando um empréstimo bem mais oneroso. As partes voltarão a discutir o assunto nas próximas horas.



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  • PISTA DE SORLOTH

    A segunda possibilidade é a relacionada a Alexander Sorloth. Os contatos entre a Juventus e o Atlético de Madrid devem se intensificar nas próximas semanas, graças a uma série de interesses em comum. A partir de Nico González, que voltou à Juve mas continua na mira do Atlético, pode se concretizar uma negociação destinada a se estender a outros jogadores. E entre eles está, naturalmente, o de Sorloth, atacante que, nas últimas semanas, a Juventus havia identificado como um dos principais alvos para reforçar o ataque. Spalletti está em busca de um “número nove” físico e robusto, características que o norueguês encarna perfeitamente. Por sua vez, Sorloth já havia manifestado interesse em uma possível transferência para a Juventus.


    O atacante teria preferido definir seu futuro antes do início da Copa do Mundo e, talvez, já tivesse percebido tudo, considerando seu desempenho, mas agora, com o término da Copa do Mundo da Noruega, chegou a hora das decisões. O principal obstáculo continua sendo o financeiro. O Atlético de Madrid avalia Nico González em não mais do que 20 milhões de euros, enquanto a Juventus busca reduzir ao máximo a exigência de 35 milhões estabelecida para Sorloth. Veremos agora se os zero gols marcados no Mundial forçarão o Atlético de Madrid a baixar suas exigências. E se a Juve ainda estará interessada nesse tipo de atacante.


  • E VLAHOVIC?

    A terceira e última opção é aquela que prevê uma reviravolta sensacional no caso de Dusan Vlahovic, cujo contrato com a Juventus terminou em 30 de junho e que, por enquanto, ainda não encontrou um clube disposto a atender às suas exigências contratuais (pelo menos 8 milhões por temporada de salário, além de um bônus generoso na assinatura para os agentes). Quem sabe as dificuldades da Juve em encontrar um novo atacante titular, e as dificuldades do sérvio, não levem as partes a se aproximarem novamente e a rediscutir a renovação, desta vez com base na oferta da Juventus (no máximo 6 milhões por temporada).


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