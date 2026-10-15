AFP
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“Kolo Muani estava lá na hora certa!” Drama nos instantes finais dos acréscimos garante a vitória da Juventus em Vigo
Kolo Muani completa virada dramática em competição europeia em Vigo
A Juventus conquistou uma vitória suada por 2 a 1 sobre o Celta Vigo no estádio Abanca-Balaídos, pela segunda rodada da fase de grupos da Liga Europa da UEFA. Depois que Hugo Alvarez abriu o placar para os donos da casa aos 18 minutos, a equipe de Luciano Spalletti reagiu após o intervalo e ficou com os três pontos.
Nick Woltemade empatou para os visitantes, antes de Randal Kolo Muani, que saiu do banco, marcar de cabeça o gol da vitória aos 92 minutos, após cruzamento de Andrea Cambiaso.
Pierre Kalulu também alcançou uma marca importante naquela noite, ao disputar sua 100ª partida pela Juventus.
- AgenciaLOF
Spalletti elogia jogada da vitória no fim e postura da equipe
Após o desfecho dramático, o técnico da Juventus, Luciano Spalletti, destacou a persistência da equipe na busca pelos três pontos. "Vi a vontade de não se contentar com o resultado, mas de ir em busca da vitória, e conseguimos isso com uma jogada simples, executada corretamente", disse Spalletti.
"Colocamos a bola de volta na área, fizemos aquele passe em profundidade, e Kolo Muani estava lá no momento certo para finalizar."
"No fim, fomos recompensados tanto pelas substituições quanto pela atitude da equipe em campo."
Assumir riscos foi fundamental para a arrancada da Juventus no segundo tempo
A Juventus mostrou muito mais determinação no segundo tempo. Chico Conceicao e Pape Matar Sarr obrigaram o goleiro a fazer defesas antes de Nico Gonzalez acertar a trave nos acréscimos. Spalletti defendeu a postura proativa de sua equipe, apesar das dificuldades táticas anteriores.
“Correr riscos faz parte do futebol moderno. Gosto da atitude dos jogadores, eles mostraram isso novamente esta noite”, afirmou Spalletti.
“Sempre que tínhamos a bola, seguíamos em frente até o último instante.”
- Ball Raw Images
O que vem por aí para Juventus e Celta de Vigo
A vitória nos acréscimos garante que a Juventus mantenha o embalo na fase de grupos da Liga Europa.
A Juventus tentará ampliar sua sequência de vitórias ao receber o Rennes na terceira rodada.
O Celta de Vigo, por sua vez, visita o Celtic em busca de seus primeiros pontos na competição.
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