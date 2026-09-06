Koeman Jr faz história! Goleiro marca DOIS em virada maluca na Eredivisie

Em um dramático duelo da Eredivisie que será lembrado por muitos anos, o goleiro do Telstar, Koeman Jr, fez história ao se tornar o primeiro arqueiro na história da liga a marcar duas vezes em uma única partida. O jogador de 31 anos chamou a responsabilidade quando seu time mais precisou dele, garantindo um ponto no caótico empate por 2 a 2 com o Cambuur.

A partida foi uma batalha difícil para o Telstar desde os primeiros momentos, depois de a equipe ficar com dez jogadores logo aos 22 minutos, quando Nokkvi Thorisson recebeu cartão vermelho direto. Atuando em desvantagem numérica por mais de uma hora, o time da casa parecia caminhar para uma derrota decepcionante quando o Cambuur marcou duas vezes em sete minutos após o intervalo, abriu uma vantagem confortável e assumiu total controle.