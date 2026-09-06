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Koeman Jr faz história! Goleiro marca DOIS em virada maluca na Eredivisie
Tarde histórica para Koeman Jr
Em um dramático duelo da Eredivisie que será lembrado por muitos anos, o goleiro do Telstar, Koeman Jr, fez história ao se tornar o primeiro arqueiro na história da liga a marcar duas vezes em uma única partida. O jogador de 31 anos chamou a responsabilidade quando seu time mais precisou dele, garantindo um ponto no caótico empate por 2 a 2 com o Cambuur.
A partida foi uma batalha difícil para o Telstar desde os primeiros momentos, depois de a equipe ficar com dez jogadores logo aos 22 minutos, quando Nokkvi Thorisson recebeu cartão vermelho direto. Atuando em desvantagem numérica por mais de uma hora, o time da casa parecia caminhar para uma derrota decepcionante quando o Cambuur marcou duas vezes em sete minutos após o intervalo, abriu uma vantagem confortável e assumiu total controle.
- AFP
Frieza na cobrança de pênalti
No entanto, a narrativa mudou rapidamente quando o Telstar ganhou um pênalti apenas três minutos depois de sofrer o segundo gol. Sob pressão, Koeman Jr correu de uma ponta à outra do campo para assumir a responsabilidade e converteu com categoria da marca de 11 metros, dando ao seu time um fio de esperança. O drama não parou por aí, já que a partida avançou muito nos acréscimos, com o Telstar buscando desesperadamente o empate, que finalmente chegou aos 11 minutos do tempo adicional, quando ele converteu mais um pênalti.
Esse notável doblete significa que todos os gols da carreira de Koeman Jr saíram em 2026 pelo Telstar. Ele construiu a reputação de especialista em momentos de alta pressão, depois de já ter marcado um pênalti aos 89 minutos contra o Volendam na última rodada da temporada passada. A cobrança foi crucial, garantindo uma vitória por 2 a 1 que assegurou a permanência do Telstar na Eredivisie.
Seguindo passos lendários
O feito naturalmente gera comparações com seu pai, Koeman, que foi um dos defensores mais prolíficos em gols da história do futebol. Em uma carreira brilhante que incluiu passagens por Barcelona, PSV, Ajax e Feyenoord, o Koeman mais velho marcou impressionantes 254 gols por clube e seleção. Essa marca impressionante incluiu 115 pênaltis, embora o ex-defensor tenha desperdiçado 16 cobranças ao longo de sua carreira.
Enquanto Koeman pai fez a transição para uma carreira bem-sucedida como técnico, comandando equipes como Southampton, Everton e Barcelona antes de seu trabalho mais recente como técnico da seleção da Holanda, seu filho trilhou o próprio caminho no gol.
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A ascensão do herói do Telstar
A trajetória de Koeman Jr rumo à história da Eredivisie começou em Barcelona, onde ele nasceu durante o período de seu pai no Camp Nou. Ele iniciou a carreira profissional nos Países Baixos no Almere City antes de seguir para o TOP Oss. Depois, acabou se juntando ao Telstar no verão de 2021 e teve papel fundamental na promoção do clube por meio dos play-offs em 2025.
Após o empate de domingo, o Telstar ocupa a 13ª posição na tabela depois de quatro partidas, enquanto segue administrando seu tão aguardado retorno à elite, marcando seu primeiro gostinho de futebol da Eredivisie em 47 anos.
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