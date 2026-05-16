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Kobbie Mainoo se pronuncia sobre o tratamento dado a Ruben Amorim e se ele realmente estava disposto a deixar o Manchester United
A indiferença de Amorim fez com que surgissem pensamentos de saída
A ascensão de Mainoo em Old Trafford sofreu um grande revés quando Amorim chegou com um rígido esquema 3-4-2-1 que, aparentemente, não tinha espaço para o jogador formado na base. Apesar de ter marcado o famoso gol da vitória na final da FA Cup contra o Manchester City apenas dois anos antes, o meio-campista viu-se marginalizado, sem conseguir uma única titularidade na Premier League sob o comando do ex-técnico do Sporting CP. A situação ficou tão grave que Mainoo solicitou uma transferência por empréstimo na última semana da janela de transferências de verão, mas o clube bloqueou a saída.
Refletindo sobre aqueles dias sombrios, o jogador de 21 anos admitiu que a falta de tempo de jogo o forçou a avaliar sua trajetória profissional. Quando questionado sobre o quão perto esteve de sair, Mainoo disse à Sky Sports: “Quando você não está jogando muitas partidas, ou nenhuma partida, você considera todas as possibilidades. Mas o que sempre esteve em primeiro plano na minha mente foi jogar pelo Manchester United e continuar jogando por este clube no qual cresci.”
- AFP
Descompasso tático e o fator Fernandes
A posição oficial do Amorim era de que o perfil de Mainoo era muito semelhante ao do capitão do clube, Bruno Fernandes, o que significava que o jovem raramente era visto como algo mais do que um reserva de luxo. O meio-campista parecia aceitar que simplesmente não era a peça certa para a visão específica do técnico naquele momento. “Quando há novos técnicos, eles têm a maneira como querem jogar e, se acham que você não se encaixa nisso, então você não se encaixa. Tudo o que posso fazer é tentar trabalhar e treinar para talvez ver isso sob uma perspectiva diferente”, explicou Mainoo.
Esse período exigiu uma grande adaptação mental para um jogador que antes era titular regular sob o comando de Erik ten Hag. Mainoo agradeceu aos companheiros de equipe e à família por mantê-lo com os pés no chão durante o período em que ficou no banco. "Passar de jogar quase todas as partidas para não jogar com tanta frequência sempre será uma adaptação difícil", acrescentou. "É difícil quando você nem sequer entra como reserva, é claro. Mas eu diria que minha família e meus amigos me ajudaram a ver a luz no fim do túnel."
O efeito Carrick e o retorno à Liga dos Campeões
Tudo mudou para melhor quando Michael Carrick voltou ao clube para substituir Amorim em janeiro. O ex-capitão do United imediatamente colocou Mainoo de volta no centro do meio-campo, uma decisão que rendeu frutos tanto para o jogador quanto para o clube. Sob a orientação de Carrick, o United venceu 10 das últimas 15 partidas e garantiu oficialmente o retorno do clube à Liga dos Campeões após uma vitória impressionante sobre o rival Liverpool.
A ligação entre o jovem astro e seu técnico é evidente, com Mainoo elogiando o toque pessoal que Carrick traz para o banco de reservas: “Ele tem ajudado em tudo. Em campo, ele jogou na mesma posição que eu, então me dá dicas e conselhos sobre o que fazer e até mesmo na forma como me trata como pessoa, perguntando sobre a família e outras coisas. Conversa comigo como uma pessoa, não é só trabalho. Isso definitivamente ajuda como jogador quando um técnico consegue ver o outro lado do jogo, o que obviamente ele consegue porque já passou por isso e já esteve nessa posição.”
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Convocação para a seleção inglesa e ambições para a Copa do Mundo
O ressurgimento de Mainoo não passou despercebido no cenário internacional. O técnico da Inglaterra, Thomas Tuchel, convocou o meio-campista para os recentes amistosos contra o Uruguai e o Japão, colocando-o como forte candidato a uma vaga na seleção para a próxima Copa do Mundo de 2026. Tendo assinado recentemente um novo contrato no Old Trafford, o meio-campista está agora focado em encerrar a temporada nacional com força total para garantir sua vaga na seleção.
Ao discutir a perspectiva de representar os Três Leões neste verão, Mainoo manteve o foco na tarefa imediata. “Feliz, não muito feliz, sabe. Se você ficar muito feliz, acaba relaxando, mas estou apenas tentando ser consistente e trabalhar com o técnico, para continuar avançando com o chefe e com Steve Holland. Eu só quero mais. Depois desses dois últimos jogos, provavelmente será a prioridade número um, mas, por enquanto, está fora do meu controle. O que posso controlar é como vou jogar nesses dois últimos [jogos], então só tenho que continuar me esforçando e, depois, o que tiver que acontecer, vai acontecer.”