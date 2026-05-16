Kobbie Mainoo se pronuncia sobre o tratamento dado a Ruben Amorim e se ele realmente estava disposto a deixar o Manchester United

A posição oficial do Amorim era de que o perfil de Mainoo era muito semelhante ao do capitão do clube, Bruno Fernandes, o que significava que o jovem raramente era visto como algo mais do que um reserva de luxo. O meio-campista parecia aceitar que simplesmente não era a peça certa para a visão específica do técnico naquele momento. “Quando há novos técnicos, eles têm a maneira como querem jogar e, se acham que você não se encaixa nisso, então você não se encaixa. Tudo o que posso fazer é tentar trabalhar e treinar para talvez ver isso sob uma perspectiva diferente”, explicou Mainoo.

Esse período exigiu uma grande adaptação mental para um jogador que antes era titular regular sob o comando de Erik ten Hag. Mainoo agradeceu aos companheiros de equipe e à família por mantê-lo com os pés no chão durante o período em que ficou no banco. "Passar de jogar quase todas as partidas para não jogar com tanta frequência sempre será uma adaptação difícil", acrescentou. "É difícil quando você nem sequer entra como reserva, é claro. Mas eu diria que minha família e meus amigos me ajudaram a ver a luz no fim do túnel."



