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Kobbie Mainoo revela sua obsessão pelo clássico de Manchester enquanto joia do Manchester United planeja outra vitória sobre o City
A importância do dérbi de Manchester
Mainoo não é estranho à intensidade do dérbi de Manchester, tendo passado de uma promessa da base a uma peça fundamental do time principal. Enquanto o Manchester United se prepara para o 199º encontro entre os dois clubes, o jogador de 21 anos refletiu sobre sua relação de toda a vida com o confronto. Tendo enfrentado o Manchester City repetidamente ao longo de sua formação nas categorias de base, Mainoo entende que este jogo tem um peso diferente de qualquer outro no calendário do futebol inglês.
Em entrevista à United Review, Mainoo detalhou sua ligação pessoal com o confronto, afirmando: "Significa muito para mim. Quer dizer, crescendo na base, você enfrenta o City duas vezes por temporada e é sempre o maior jogo. Você sabe disso como torcedor, mas, com os treinadores falando tanto sobre isso, sempre foi uma grande rivalidade para nós, então, sim, estou muito animado."
- Getty Images Sport
Revivendo a glória da final da Copa da Inglaterra
Já se passaram dois anos desde que Mainoo teve talvez sua atuação mais icônica com a camisa do United, conduzindo o clube a uma memorável vitória por 2 a 1 sobre o City na final da FA Cup de 2024, em Wembley. Naquela tarde, o meio-campista foi eleito o melhor em campo após marcar o segundo gol decisivo, um momento que consolidou seu status como um dos talentos mais brilhantes do país. As comemorações que se seguiram, com Mainoo usando um chapéu bucket vermelho, branco e preto, seguem gravadas na memória dos torcedores do United.
Ao relembrar seu gol e a conquista do troféu, Mainoo disse: “Foi um grande dia. Quero dizer, marcar no dérbi em qualquer momento já é inacreditável, mas em uma final de FA Cup é ainda mais especial. E seguir em frente e vencer, sim, é um dia que nunca vou esquecer. É o momento com que você sonha, tipo em Wembley, contra seus rivais, para ganhar um troféu. É inacreditável. Ainda tenho o chapéu bucket, ainda tenho alguns dos cachecóis do jogo. Sim, vou guardá-los para sempre!”
Em busca de outra vitória no dérbi
Enquanto os dois lados se preparam para medir forças mais uma vez, Mainoo está plenamente ciente do impulso psicológico que uma vitória sobre o Manchester City pode proporcionar. Embora o United tenha mostrado uma melhora significativa, sabe que superar o time de Maresca exige uma atuação quase perfeita. O meio-campista é categórico ao dizer que a equipe não será complacente, vendo o clássico como um momento decisivo que pode definir sua trajetória pelo restante da campanha.
Para Mainoo, o objetivo segue claro: dar continuidade ao domínio estabelecido no início deste ano e mandar um recado para o restante da liga. "Sempre que você vence o City, isso é positivo e é importante para a temporada, ajuda a dar confiança ao time, então não vamos tratar isso com leveza, e sabemos que é um grande jogo. Espero que a gente saia vencedor", afirmou Mainoo.
- (C)Getty Images
Trabalhando sob o comando de Michael Carrick
Com o United ostentando um formidável retrospecto em casa no Old Trafford, onde o Leeds United segue sendo o único time a evitar a derrota durante a passagem de Michael Carrick, a influência do ex-capitão do United é clara. Para um meio-campista jovem como Mainoo, ter um treinador que atuou na mesma posição no mais alto nível tem sido um trunfo inestimável.
"Eu adorei [trabalhar com Carrick]. Muita ajuda, especialmente por ele ser um meio-campista tão experiente e ter conquistado tanto com este clube. Qualquer coisa que ele te diz ou qualquer instrução que ele te dá vale ouro, de verdade. Então tem sido bom aprender com ele e jogar para ele", comentou.
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