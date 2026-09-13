Já se passaram dois anos desde que Mainoo teve talvez sua atuação mais icônica com a camisa do United, conduzindo o clube a uma memorável vitória por 2 a 1 sobre o City na final da FA Cup de 2024, em Wembley. Naquela tarde, o meio-campista foi eleito o melhor em campo após marcar o segundo gol decisivo, um momento que consolidou seu status como um dos talentos mais brilhantes do país. As comemorações que se seguiram, com Mainoo usando um chapéu bucket vermelho, branco e preto, seguem gravadas na memória dos torcedores do United.

Ao relembrar seu gol e a conquista do troféu, Mainoo disse: “Foi um grande dia. Quero dizer, marcar no dérbi em qualquer momento já é inacreditável, mas em uma final de FA Cup é ainda mais especial. E seguir em frente e vencer, sim, é um dia que nunca vou esquecer. É o momento com que você sonha, tipo em Wembley, contra seus rivais, para ganhar um troféu. É inacreditável. Ainda tenho o chapéu bucket, ainda tenho alguns dos cachecóis do jogo. Sim, vou guardá-los para sempre!”