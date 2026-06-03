O United confirmou recentemente que Carrick assinou um contrato definitivo até 2028, após uma passagem bem-sucedida como técnico interino na sequência da saída de Ruben Amorim. A decisão foi muito bem recebida no vestiário, com Mainoo confirmando que o elenco estava ansioso para que o ex-capitão dos Red Devils permanecesse no clube por um longo prazo.

Falando da base de treinamento da Inglaterra na Flórida, Mainoo disse à talkSPORT: “Ficamos muito felizes com isso, obviamente, apoiávamos o técnico desde o início. Tivemos tantas atuações excelentes sob o comando dele, e adoro a maneira como ele treina e me orienta pessoalmente na equipe também. Acho que todos no elenco concordam com isso, então, quando ele assumiu oficialmente o cargo, ficamos todos muito felizes.”



