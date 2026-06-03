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Kobbie Mainoo envia mensagem a Michael Carrick do centro de treinamento da Inglaterra para a Copa do Mundo e comenta a contratação definitiva do técnico do Manchester United
Mainoo comemora a contratação definitiva de Carrick
O United confirmou recentemente que Carrick assinou um contrato definitivo até 2028, após uma passagem bem-sucedida como técnico interino na sequência da saída de Ruben Amorim. A decisão foi muito bem recebida no vestiário, com Mainoo confirmando que o elenco estava ansioso para que o ex-capitão dos Red Devils permanecesse no clube por um longo prazo.
Falando da base de treinamento da Inglaterra na Flórida, Mainoo disse à talkSPORT: “Ficamos muito felizes com isso, obviamente, apoiávamos o técnico desde o início. Tivemos tantas atuações excelentes sob o comando dele, e adoro a maneira como ele treina e me orienta pessoalmente na equipe também. Acho que todos no elenco concordam com isso, então, quando ele assumiu oficialmente o cargo, ficamos todos muito felizes.”
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O ponto de virada após as dificuldades de Amorim
A convocação do jogador de 21 anos para a seleção de Thomas Tuchel para a Copa do Mundo parecia improvável há apenas alguns meses. Sob o comando do técnico anterior, Amorim, Mainoo chegou a refletir sobre seu futuro em Old Trafford depois de ter sido deixado de fora do time titular. Ele não conseguiu uma única partida como titular na Premier League sob o comando do técnico português, mas sua sorte mudou instantaneamente quando Carrick assumiu o cargo em janeiro.
Refletindo sobre o impacto de Carrick em sua convocação para a seleção, Mainoo acrescentou: “Com certeza, e eu disse a ele que estava muito grato. Porque se ele não tivesse me colocado em campo, eu não estaria aqui, então sou eternamente grato a ele por isso.” O meio-campista tornou-se uma figura constante sob o comando de Carrick, perdendo apenas uma das 17 partidas de liga que disputaram juntos durante a arrancada no final da temporada.
Os feitos heróicos na Liga dos Campeões e o renascimento do United
Mainoo foi fundamental na ascensão do United na tabela, que acabou levando o time a terminar em terceiro lugar. Seu momento de destaque aconteceu em um confronto decisivo no Old Trafford, onde Mainoo marcou o gol decisivo no final da partida, garantindo a vitória por 3 a 2 sobre o Liverpool no mês passado. Esse resultado garantiu oficialmente o retorno do United à Liga dos Campeões e consolidou a posição de Carrick como a escolha certa para o cargo. O estilo de gestão de Carrick tirou o melhor do jovem jogador do United, com Mainoo tendo afirmado anteriormente que a dedicação do elenco ao técnico é tão forte que os jogadores “querem segui-lo, lutar por ele e morrer por ele em campo”.
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Tuchel aposta nos jovens na busca pelo título da Copa do Mundo
Mainoo buscará agora ampliar as 12 partidas que já disputou pela seleção inglesa. Apesar da pouca idade, ele já é um jogador experiente em torneios, tendo atuado em seis jogos durante a campanha da Inglaterra até a final da Euro 2024. No entanto, esta será sua primeira participação em uma Copa do Mundo, e espera-se que Tuchel conte com sua energia e serenidade no meio-campo enquanto a Inglaterra enfrenta o desafiador Grupo L, ao lado de Croácia, Gana e Panamá. Antes do início do torneio, Mainoo e seus companheiros de equipe se prepararão com dois amistosos na Flórida, enfrentando a Nova Zelândia em 6 de junho e a Costa Rica em 10 de junho.