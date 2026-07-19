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Kobbie Mainoo encerra a Copa do Mundo de 2026 sem jogar nenhum minuto! Atualização sobre o astro do Manchester United depois que o meio-campista foi instruído a fingir uma lesão na “absurda” partida pela terceira colocação contra a França
Tuchel confirma problema físico de última hora
Tuchel revelou que uma lesão nas costas foi o motivo por trás da ausência total de Mainoo da lista de convocados durante a vitória dos Three Lions por 6 a 4 sobre a França na disputa pela medalha de bronze. Esperava-se que o meio-campista finalmente tivesse sua chance de brilhar em Miami, já que o técnico estava rodando o elenco, mas ele foi mais uma vez forçado a assistir do banco de reservas. A Federação Inglesa de Futebol divulgou um comunicado antes da partida confirmando que Mainoo estava fora do confronto contra a França devido a uma lesão.
Esclarecendo melhor a situação após a vitória cheia de gols, Tuchel explicou a natureza do contratempo. “Kobbie se machucou no último treino, ontem de manhã”, disse o técnico alemão aos repórteres. “Ele sentiu uma dor aguda nas costas durante o treino e não estava pronto para jogar.” Isso encerra um torneio desastroso para o jogador formado na base do United, que retorna a Carrington sem ter disputado nenhum minuto em partida oficial, apesar de seu desempenho impressionante no campeonato nacional sob o comando de Michael Carrick na última temporada.
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Butt pede boicote ao jogo, que considera um “absurdo”
A notícia da lesão veio após uma semana polêmica, na qual o ex-meio-campista do Manchester United, Nicky Butt, sugeriu, de forma surpreendente, que Mainoo deveria ter fingido uma lesão para evitar jogar a partida pelo terceiro lugar, que ele considerou um “absurdo”. Butt foi contundente em sua avaliação sobre a forma como Tuchel tratou o jovem jogador, especialmente depois que os Three Lions foram eliminados pela Argentina nas semifinais.
“Se eu fosse o Kobbie Mainoo, simplesmente me recusaria a jogar. Diria que estava lesionado”, afirmou Butt. “É um jogo sem sentido, especialmente depois de ter sido tratado daquela maneira. Ele não jogou nem um minuto de futebol, e agora teria que entrar como titular nessa partida amistosa sem sentido e, potencialmente, se lesionar para o resto da temporada… não.”
Neville exige respostas sobre a jovem atriz
A decisão de manter Mainoo no banco durante todas as fases eliminatórias gerou um intenso debate, com muitos torcedores e comentaristas questionando por que o meio-campista foi ignorado durante o colapso na semifinal. Gary Neville também se juntou às críticas no programa The Overlap, sugerindo que Mainoo teria razão em exigir explicações por sua falta de participação. Neville observou que Declan Rice estava “exausto” após lutar contra uma doença e uma lesão, mas Mainoo permaneceu preso ao banco.
Neville disse após as semifinais: “Sinceramente, estávamos completamente exaustos. Não conseguíamos sair da área. Fomos literalmente empurrados para trás, e então os jogadores do meio-campo recuavam em cima de você porque não tinham mais forças nas pernas. Olhe para hoje: Declan, com certeza, não está bem desde o primeiro dia, não é mesmo? Isso é um grande problema para nós. Ele não tem energia nem velocidade para chegar na bola. Kobbie Mainoo estaria fazendo perguntas, não é mesmo?”
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Preocupações em Old Trafford antes do início da nova temporada
A notícia será motivo de grande preocupação para Carrick e a comissão técnica do Manchester United, que já estão de volta à Inglaterra. Mainoo teve um excelente desempenho sob o comando de Carrick durante a segunda metade da última temporada da Premier League e, com a nova temporada se aproximando rapidamente, os Red Devils não podem se dar ao luxo de perder seu motor do meio-campo devido a um problema na coluna de longa duração.
O United deve iniciar sua campanha nacional contra o Hull City em 22 de agosto, o que deixa a Mainoo apenas um mês para se recuperar do que Tuchel descreveu como uma “dor aguda”. Após um verão exaustivo e, no fim das contas, frustrante na América do Norte, o jogador de 21 anos precisa agora se concentrar em sua reabilitação.
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