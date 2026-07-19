Kobbie Mainoo encerra a Copa do Mundo de 2026 sem jogar nenhum minuto! Atualização sobre o astro do Manchester United depois que o meio-campista foi instruído a fingir uma lesão na “absurda” partida pela terceira colocação contra a França

Tuchel revelou que uma lesão nas costas foi o motivo por trás da ausência total de Mainoo da lista de convocados durante a vitória dos Three Lions por 6 a 4 sobre a França na disputa pela medalha de bronze. Esperava-se que o meio-campista finalmente tivesse sua chance de brilhar em Miami, já que o técnico estava rodando o elenco, mas ele foi mais uma vez forçado a assistir do banco de reservas. A Federação Inglesa de Futebol divulgou um comunicado antes da partida confirmando que Mainoo estava fora do confronto contra a França devido a uma lesão.

Esclarecendo melhor a situação após a vitória cheia de gols, Tuchel explicou a natureza do contratempo. “Kobbie se machucou no último treino, ontem de manhã”, disse o técnico alemão aos repórteres. “Ele sentiu uma dor aguda nas costas durante o treino e não estava pronto para jogar.” Isso encerra um torneio desastroso para o jogador formado na base do United, que retorna a Carrington sem ter disputado nenhum minuto em partida oficial, apesar de seu desempenho impressionante no campeonato nacional sob o comando de Michael Carrick na última temporada.







