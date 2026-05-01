Kobbie Mainoo cita dois companheiros de equipe cujos nomes ele gostaria de ter na camisa como torcedor - já que, no passado, idolatrava Wayne Rooney - e revela seu plano de fazer uma tatuagem com o tema do Manchester United

Em uma entrevista sincera à GQsobre suas influências iniciais e a admiração que nutre atualmente por seus colegas, Mainoo refletiu sobre os jogadores que marcaram sua infância e aqueles que respeita hoje. Questionado sobre o primeiro nome que colocou em uma camisa de réplica, ele disse: “[Wayne] Rooney. Enquanto crescia, ele era o cara do United. Ele era o craque, então, naquela época, acho que ninguém colocava o nome de outra pessoa na camisa.”

Quando questionado sobre quem ele escolheria se fosse um jovem torcedor hoje, ele acrescentou: “Provavelmente Bruno [Fernandes] ou Amad [Diallo]. Quando eu era mais jovem, adorava esse tipo de jogo, um ponta habilidoso para enfrentar. E o Bruno porque ele é um jogador incrível, pelo que fez pelo clube. Ele já está aqui há um tempo e o que está fazendo nesta temporada também é incrível.”