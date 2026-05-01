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Kobbie Mainoo cita dois companheiros de equipe cujos nomes ele gostaria de ter na camisa como torcedor - já que, no passado, idolatrava Wayne Rooney - e revela seu plano de fazer uma tatuagem com o tema do Manchester United
Red Devils de corpo e alma
Mainoo, a estrela em ascensão do United, reafirmou seu compromisso de longa data com o clube da sua infância após a recente renovação do seu contrato por um longo prazo. O jogador formado na base, que se tornou uma figura essencial na equipe principal, continua profundamente ligado às tradições do Teatro dos Sonhos, apesar de sua rápida ascensão ao estrelato internacional. Tendo passado a maior parte de sua vida no ambiente do United, a afinidade pessoal do jogador de 21 anos com o clube continua a moldar suas ambições profissionais e sua identidade fora de campo.
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De fã a protagonista
Em uma entrevista sincera à GQsobre suas influências iniciais e a admiração que nutre atualmente por seus colegas, Mainoo refletiu sobre os jogadores que marcaram sua infância e aqueles que respeita hoje. Questionado sobre o primeiro nome que colocou em uma camisa de réplica, ele disse: “[Wayne] Rooney. Enquanto crescia, ele era o cara do United. Ele era o craque, então, naquela época, acho que ninguém colocava o nome de outra pessoa na camisa.”
Quando questionado sobre quem ele escolheria se fosse um jovem torcedor hoje, ele acrescentou: “Provavelmente Bruno [Fernandes] ou Amad [Diallo]. Quando eu era mais jovem, adorava esse tipo de jogo, um ponta habilidoso para enfrentar. E o Bruno porque ele é um jogador incrível, pelo que fez pelo clube. Ele já está aqui há um tempo e o que está fazendo nesta temporada também é incrível.”
Lealdade para toda a vida
O jogador da seleção inglesa também falou sobre a possibilidade de consolidar seu status no clube por meio de uma homenagem permanente e de uma trajetória profissional pouco comum na era moderna. Sobre a ideia de fazer uma tatuagem com o tema do clube, Mainoo disse: “Desde criança, sempre torci pelo United e fui ao Old Trafford. Então, sim, isso é definitivamente possível.”
Sobre a possibilidade de passar toda a sua carreira em Old Trafford, o meio-campista nascido em Stockport acrescentou: “Sim, quer dizer, eu amo este clube e sempre amei, então sim, é definitivamente possível.”
- AFP
O clímax decisivo da temporada
O foco imediato de Mainoo volta-se novamente para o campo, enquanto o United se prepara para um confronto decisivo em casa contra o Liverpool neste domingo, 3 de maio. Uma vitória nesta rivalidade de alto risco garantiria efetivamente a classificação para a Liga dos Campeões na próxima temporada, proporcionando o palco perfeito para o jovem meio-campista demonstrar sua liderança em ascensão. Com a Copa do Mundo se aproximando neste verão, manter sua excepcional forma no campeonato nacional será vital, já que ele busca se estabelecer como uma superestrela mundial, mantendo-se fiel às suas raízes em Manchester.