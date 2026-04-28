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Kobbie Mainoo chega a um acordo TOTAL com o Manchester United sobre um novo contrato de longo prazo
Os Red Devils garantem a joia da coroa da academia
Mainoo chegou a um acordo sobre os termos de um novo contrato com o clube, segundo o especialista em transferências Fabrizio Romano. O jogador formado na base dos Red Devils prolongará sua permanência até junho de 2031, e um anúncio oficial poderá ser feito ainda esta semana. O acordo representa uma vitória significativa para o clube, que anteriormente enfrentava a possibilidade de perder o jogador da seleção inglesa durante um período de incerteza profissional.
O jogador de 21 anos teria considerado deixar o clube no verão passado e durante a janela de transferências de janeiro, após cair em desgraça com o ex-técnico Ruben Amorim, mas voltou a ser um jogador fundamental sob o comando de Carrick e deve ir à Copa do Mundo com a Inglaterra no verão.
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Revelado aumento salarial impressionante
Os termos financeiros do acordo destacam o status privilegiado de Mainoo dentro do elenco. De acordo com os novos termos, o jogador de 21 anos terá, supostamente, seus ganhos semanais quadruplicados. Seu salário passará de modestas 25 mil libras para um valor base de 120 mil libras por semana, complementado por vários bônus relacionados ao desempenho que poderão elevar ainda mais esse valor caso ele atinja metas específicas. Este aumento salarial substancial confirma a intenção do United de construir seu futuro tático em torno das qualidades criativas e defensivas do jovem nascido em Stockport.
A influência de Carrick no renascimento de Mainoo
A chegada do técnico interino Carrick marcou um ponto de virada na carreira de Mainoo no Old Trafford. Carrick, que já foi um dos grandes nomes do meio-campo do United, tem elogiado muito o desenvolvimento e a inteligência tática do jogador durante a ascensão do United aos três primeiros lugares da Premier League.
Sobre a evolução de Mainoo, o técnico do United observou: “Acho que ele tem se saído muito bem. Depois de ficar um tempo sem jogar muito, entrar em campo, disputar uma sequência de partidas e encontrar o ritmo. Acho que ele conseguiu isso muito rapidamente e há realmente um fluxo natural nisso.”
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Fernandes será o próximo a renovar?
Os Red Devils estão a apenas dois pontos de garantir a classificação para a Liga dos Campeões da próxima temporada, após a recente vitória sobre o Brentford, e Mainoo tem sido fundamental para a impressionante recuperação do time na Premier League. O clube também pretende oferecer um novo contrato ao capitão Bruno Fernandes, com o objetivo de disputar os principais títulos na temporada 2026-27.
Fernandes e Mainoo voltarão a entrar em campo quando o United receber o Liverpool neste fim de semana.