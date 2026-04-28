Kobbie Mainoo chega a um acordo TOTAL com o Manchester United sobre um novo contrato de longo prazo

Mainoo chegou a um acordo sobre os termos de um novo contrato com o clube, segundo o especialista em transferências Fabrizio Romano. O jogador formado na base dos Red Devils prolongará sua permanência até junho de 2031, e um anúncio oficial poderá ser feito ainda esta semana. O acordo representa uma vitória significativa para o clube, que anteriormente enfrentava a possibilidade de perder o jogador da seleção inglesa durante um período de incerteza profissional.

O jogador de 21 anos teria considerado deixar o clube no verão passado e durante a janela de transferências de janeiro, após cair em desgraça com o ex-técnico Ruben Amorim, mas voltou a ser um jogador fundamental sob o comando de Carrick e deve ir à Copa do Mundo com a Inglaterra no verão.