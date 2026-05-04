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Patrick Kluivert [Exclusive interview] - حوار خاص مع باتريك كلويفرتKooora.com

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Kluivert em entrevista ao Koora: Os acontecimentos da final entre Marrocos e Senegal foram “estranhos”... Marmoush é uma excelente contratação para o Barcelona... E por que Salah não se junta ao time?

P. Kluivert
Barcelona x Real Madrid
Barcelona
Real Madrid
La Liga
M. Salah
O. Marmoush
Senegal x Marrocos
Senegal
Marrocos
Africa Cup of Nations
Campeonato Saudita
Copa do Mundo
Holanda x Japão
Holanda
Japão
França x Senegal
França
H. Kane
L. Messi
C. Ronaldo
Bayern de Munique x PSG
Bayern de Munique
PSG
Liga dos Campeões
Países Baixos
Espanha
Egito
Senegal
Marrocos
Arábia Saudita
Japão
EUA
França
England
Argentina
Portugal
Alemanha

A Holanda vai chegar às quartas de final da Copa do Mundo... E o fato de ainda não termos conquistado o título é um “grande enigma”

A França é a favorita na disputa pelo título... e prevejo que Harry Kane ganhe o prêmio de artilheiro

Hamza Abdelkarim precisa de tempo... e Salah merece mais respeito

Messi é melhor que Ronaldo... e estas são minhas previsões para o campeão da La Liga e da Liga dos Campeões

A Liga Saudita é uma oportunidade especial para mim e para meus filhos

No mundo do futebol, há nomes que não se resumem a gols ou títulos, mas se transformam em memórias que perduram por gerações. Patrik Kluivert, lenda da Holanda, é um desses nomes que deixou sua marca de Amsterdã a Barcelona, dos campos da Europa a diversas experiências como técnico ao redor do mundo.

Kluivert destacou-se como um atacante excepcional no Ajax, onde conquistou a Liga dos Campeões ainda jovem, antes de continuar sua trajetória no Barcelona e se tornar um dos maiores artilheiros da história do clube no início do milênio. Ele também foi uma peça importante na seleção holandesa e um dos ícones de uma geração que esteve sempre perto da glória mundial, sem nunca alcançá-la.

Após se aposentar, Kluivert escolheu a carreira de treinador, passando por diversas experiências, desde trabalhar com seu compatriota Louis van Gaal na seleção holandesa e com Seedorf na seleção de Camarões, até comandar a seleção da Indonésia, passando por passagens europeias, em uma trajetória que reflete sua paixão contínua pelo futebol e seu desejo de transmitir suas experiências às novas gerações.

Nesta entrevista exclusiva, Kluivert abre para o Koora as portas de sua memória e sua visão da realidade atual, falando sobre suas ambições futuras como técnico e sua posição em relação a trabalhar na região árabe. Ele também abordou a Copa do Mundo de 2026 e revelou sua visão sobre as seleções candidatas, com uma análise especial da situação da seleção de seu país, a Holanda.

A conversa não deixa de incluir opiniões francas sobre seu ex-clube, o Barcelona, e as razões de seu afastamento do pódio continental, além de sua avaliação das estrelas atuais, como Mohamed Salah e Omar Marmoush, passando por comparações futebolísticas interessantes e suas opiniões sobre questões polêmicas que geraram ampla controvérsia. Segue o texto da entrevista:

  • Você treinou a Indonésia, o Adana Spor e a Holanda com Louis van Gaal. Qual será o seu próximo passo na carreira de treinador? E qual é a sua opinião sobre comandar uma seleção ou um clube árabe, na Liga Saudita, por exemplo?

    Os treinos anteriores foram excelentes. Acho que o Adana fez um ótimo trabalho na escolha dos jogadores e na escalação; foi uma experiência fantástica na Turquia. Conseguimos resultados muito bons contra grandes times, o que é realmente algo único. Acho que quando você joga contra Galatasaray, Beşiktaş e Fenerbahçe e consegue resultados positivos, isso é muito bom para o Adana Spor.

    A última experiência na Indonésia foi fantástica do meu ponto de vista, apesar de não termos nos classificado para a Copa do Mundo. eu esperava treinar a seleção indonésia por um período muito mais longo para implementar uma estratégia muito forte para a equipe. Infelizmente, perdemos para a Arábia Saudita e o Iraque, que estavam nas 58ª e 59ª posições no ranking da FIFA na época, apesar de termos apresentado um desempenho muito bom contra as duas seleções.

    A Liga Saudita é, naturalmente, uma oportunidade importante e interessante para qualquer treinador. Como você sabe, muitos grandes jogadores vão para a Liga Saudita para jogar lá. Se eu tiver a oportunidade de treinar na Arábia Saudita, estou sempre aberto a ouvir propostas.

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  • Poland v Netherlands - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Se um dos seus filhos recebesse uma proposta da Liga Saudita, você concordaria com a transferência dele?

    Shane ainda é um pouco jovem; ele acabou de assinar com o Barcelona, tem 18 anos, então é um pouco cedo para ele. Já Justin e Ruben, talvez essa seja uma opção no futuro próximo. Se houver uma oportunidade para eles irem para a Liga Saudita, será uma ótima chance, claro. Por que não? Como você vê, muitos jogadores estão indo para a Liga Saudita.

  • Na sua opinião, onde se situa a seleção holandesa entre os favoritos à conquista da Copa do Mundo de 2026?

    Acho que a seleção holandesa está muito forte no momento; se olharmos para o ranking da FIFA, ela está entre as seis melhores do mundo. Mas, considerando os jogadores da seleção e os clubes em que atuam, acredito que ela pode estar entre as seleções que chegarão às quartas de final, se tudo correr bem.

    Com a presença da Argentina, do Brasil, da Espanha e da França, e entre essas grandes seleções, a Holanda é uma das equipes a serem temidas na Copa do Mundo. E acredito que ela possa chegar, no mínimo, às quartas de final.

  • Quem é o principal favorito para ganhar a Copa do Mundo?

    É difícil escolher apenas uma seleção, mas entre a Argentina, a França e o Brasil, há muitas seleções fortes... No entanto, acho que a França tem boas chances.

  • Quem você acha que vai ser o artilheiro da Copa do Mundo?

    Talvez Harry Kane.

  • A seleção da Holanda está sempre entre as favoritas para ganhar a Copa do Mundo, mas nunca conquistou o título. Qual é o motivo?

    Em grandes torneios, às vezes enfrentamos dificuldades nos pênaltis, como vimos no passado, mas acredito que a seleção holandesa atual é muito competitiva e tem um bom equilíbrio, apesar das lesões recentes, o que é lamentável.

    Mas não sei a verdadeira razão pela qual ainda não ganhamos a Copa do Mundo, pois nossa seleção sempre conta com jogadores excelentes individualmente e é muito forte.

  • Será azar?

    Sim, talvez tenha sido azar. Em 1998, estivemos muito perto de vencer o Brasil na semifinal, mas fomos eliminados nos pênaltis. Temos a sensação de que a seleção holandesa da Copa do Mundo de 1998 foi uma das mais fortes de todos os tempos.

  • Você concorda comigo que a atual seleção holandesa carece de craques em comparação com a geração da sua época, por exemplo?

    Se compararmos com a nossa geração, talvez sim. Mas o futebol mudou muito; a seleção holandesa conta hoje com grandes estrelas. Na minha geração, tínhamos Dennis Bergkamp, Frank de Boer, Ronald de Boer e outros. Nós também tínhamos muitos jogadores de ponta, por isso a comparação é difícil, pois os tempos são outros.

  • FBL-WC-2014-MATCH59-NED-CRCAFP

    A seleção holandesa costuma contar com treinadores nacionais. O que você acha desse fenômeno? E quando você poderá treinar a seleção?

    Isso é natural, pois temos grandes treinadores na Holanda; por isso, sempre escolhemos um treinador holandês. Estou muito aberto à possibilidade de treinar a seleção no futuro. Seria uma grande honra servir à seleção e levá-la a alcançar grandes resultados, se me fosse dada a oportunidade.

  • Você fez parte da comissão técnica da seleção da Camarões. Na sua opinião, qual seleção africana poderá repetir o feito do Marrocos e chegar às semifinais em 2026?

    O Marrocos, claro, pode repetir o feito. Acho que o Senegal tem uma boa seleção, assim como a Costa do Marfim e o Egito. Mas se tivesse que escolher uma só, diria o Senegal.

  • A propósito, o que você achou do que aconteceu na final da Copa Africana das Nações de 2025?

    Acho que o que aconteceu na final foi muito estranho; não tenho uma opinião formada, mas, do meu ponto de vista, foi uma situação estranha: o título mudar de mãos após o fim da partida e o Marrocos se tornar campeão.

  • Vamos falar do seu antigo clube, o Barcelona. Será que ele consegue vencer o Clássico sem Lamine Yamal?

    Sim, o Barcelona vai vencer o Clássico.

  • Será que ele vai ganhar a Liga Espanhola?

    Sim, com certeza, mesmo que não vença o Clássico.

  • Por que o Barcelona não vence a Liga dos Campeões há 11 anos, apesar de ter conquistado o campeonato nacional mais de uma vez nesse mesmo período?

    O nível das outras equipes na Europa também é alto; o Barcelona apresenta um futebol fantástico, mas as equipes inglesas estão evoluindo, assim como o Bayern de Munique; além disso, o Paris Saint-Germain teve um desempenho excepcional na temporada passada e conquistou o título; nesta temporada, é um dos favoritos ao lado do Bayern de Munique, O vencedor do confronto entre os dois conquistará a Liga dos Campeões e, na minha opinião, vejo o Paris Saint-Germain conquistando o título pela segunda vez consecutiva.

    Na La Liga, o Barcelona enfrenta times que conhece bem, enquanto na Liga dos Campeões enfrenta jogadores com estilos e níveis de qualidade diferentes; por isso, é uma competição totalmente diferente.

  • Mas o Barcelona foi eliminado nesta temporada pelo Atlético de Madrid, um time que joga na La Liga e não em outra liga.

    As duas equipes estão muito equilibradas e se conhecem bem; o Atlético de Madrid venceu por 4 a 0 em Madri, enquanto o Barcelona venceu por 3 a 0 em casa. É estranho, mas assim é o futebol; essa é a beleza do futebol.

  • FC Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    O Barça está com dificuldades na posição de atacante?

    Não acho que haja uma crise de verdade, especialmente com a presença de Robert Lewandowski e Ferran Torres; e, apesar dos rumores sobre a saída de Lewandowski, ninguém sabe o que vai acontecer. Se ele sair, o time precisará, sem dúvida, de um novo atacante.

  • Será que seu filho, Shane ou Hamza Abdelkarim, poderá jogar na equipe principal em breve?

    É verdade que meu filho Shane às vezes joga como ponta de lança, mas ele é mais um ponta do que um atacante de ofício, enquanto Hamza é um atacante de ofício, mas precisa de tempo para se adaptar. A pré-temporada será muito importante para dar oportunidades a ambos, se possível, para que possam atuar na equipe principal; e, na próxima temporada, ninguém sabe quem poderá integrar a equipe principal.

  • Outro astro egípcio, Omar Marmoush, está sendo cotado para uma transferência para o Barcelona. O que você acha dessa negociação, caso ela se concretize?

    Marmoush é um jogador excelente, rápido e habilidoso, com grande capacidade de finalização. Tenho muita admiração por ele; é um jogador muito interessante, mas não acho que o Manchester City vá se desfazer dele tão facilmente.

  • FBL-ENG-PR-EVERTON-LIVERPOOLAFP

    Você jogou na Premier League pelo Newcastle. O que você acha da saída de Mohamed Salah, uma das lendas da Premier League, do Liverpool? Em qual clube você gostaria de vê-lo?

    Mohamed Salah é uma lenda e um ícone do Liverpool; ele contribuiu muito para o time e continua apresentando um desempenho fantástico. Acho que ele merece muito mais respeito do que recebe atualmente; o que ele fez pelo clube é impressionante. E se houvesse uma chance de ele se transferir para o Barcelona, por que não? Ele é um jogador fantástico e uma lenda do Liverpool, e não há outro jogador egípcio que tenha feito isso em um grande clube.

  • Qual jogador atual te lembra você mesmo?

    É difícil dizer, porque cada atacante tem suas características, e não acho que haja nenhum jogador hoje em dia que se pareça comigo como eu era.

  • Quem é o melhor jogador holandês da história?

    Johan Cruyff.

  • Quem é melhor: Messi ou Ronaldo?

    Os dois são incríveis, mas se eu tivesse que escolher um, diria Messi.

  • Haland, Mbappé ou Kane?

    Mbappé.