Kluivert em entrevista ao Koora: Os acontecimentos da final entre Marrocos e Senegal foram “estranhos”... Marmoush é uma excelente contratação para o Barcelona... E por que Salah não se junta ao time?

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No mundo do futebol, há nomes que não se resumem a gols ou títulos, mas se transformam em memórias que perduram por gerações. Patrik Kluivert, lenda da Holanda, é um desses nomes que deixou sua marca de Amsterdã a Barcelona, dos campos da Europa a diversas experiências como técnico ao redor do mundo.

Kluivert destacou-se como um atacante excepcional no Ajax, onde conquistou a Liga dos Campeões ainda jovem, antes de continuar sua trajetória no Barcelona e se tornar um dos maiores artilheiros da história do clube no início do milênio. Ele também foi uma peça importante na seleção holandesa e um dos ícones de uma geração que esteve sempre perto da glória mundial, sem nunca alcançá-la.

Após se aposentar, Kluivert escolheu a carreira de treinador, passando por diversas experiências, desde trabalhar com seu compatriota Louis van Gaal na seleção holandesa e com Seedorf na seleção de Camarões, até comandar a seleção da Indonésia, passando por passagens europeias, em uma trajetória que reflete sua paixão contínua pelo futebol e seu desejo de transmitir suas experiências às novas gerações.

Nesta entrevista exclusiva, Kluivert abre para o Koora as portas de sua memória e sua visão da realidade atual, falando sobre suas ambições futuras como técnico e sua posição em relação a trabalhar na região árabe. Ele também abordou a Copa do Mundo de 2026 e revelou sua visão sobre as seleções candidatas, com uma análise especial da situação da seleção de seu país, a Holanda.

A conversa não deixa de incluir opiniões francas sobre seu ex-clube, o Barcelona, e as razões de seu afastamento do pódio continental, além de sua avaliação das estrelas atuais, como Mohamed Salah e Omar Marmoush, passando por comparações futebolísticas interessantes e suas opiniões sobre questões polêmicas que geraram ampla controvérsia. Segue o texto da entrevista: