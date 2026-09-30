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Klopp sofre grande baixa na Alemanha! Nico Schlotterbeck é cortado dos confrontos da Liga das Nações após sofrer lesão no tornozelo em treino
Golpe defensivo crucial para Klopp
Klopp sofreu um frustrante revés enquanto continua sua busca pela primeira vitória no comando da seleção nacional. O zagueiro do Borussia Dortmund Schlotterbeck foi oficialmente cortado dos próximos jogos da Liga das Nações contra Sérvia e Grécia. A DFB confirmou a notícia na tarde de quarta-feira, revelando que o jogador de 26 anos sofreu uma lesão no ligamento lateral do tornozelo direito durante os preparativos finais da equipe para a partida em Munique.
A lesão ocorreu durante o que deveria ser uma sessão leve de aquecimento, com o defensor visivelmente abatido enquanto seu rosto se contorcia de dor. Após um exame imediato no gramado pela equipe médica, Schlotterbeck passou por uma ressonância magnética, que posteriormente confirmou o diagnóstico.
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Comunicado oficial da DFB sobre Schlotterbeck
A federação alemã de futebol esclareceu a situação nas redes sociais, detalhando a natureza específica da lesão que tirou o astro do Dortmund de ação. Em comunicado divulgado no Instagram, a DFB escreveu: "Nico sofreu uma lesão no ligamento lateral do tornozelo direito durante o treino final de hoje e, por isso, ficará fora dos dois próximos jogos internacionais contra Sérvia e Grécia."
Embora a DFB tenha identificado a lesão ligamentar específica, ainda não forneceu um prazo definitivo para o retorno de Schlotterbeck aos gramados nem a gravidade geral da ruptura. Crucialmente para a dinâmica do elenco, a federação também esclareceu suas intenções em relação a um substituto para o defensor lesionado. Apesar da vaga na linha defensiva, foi confirmado que nenhum jogador adicional será convocado para o elenco para ocupar o lugar de Schlotterbeck nas partidas restantes desta janela.
Um pesadelo recorrente para a estrela do Borussia Dortmund
Esse mais recente golpe com lesão é particularmente cruel para Schlotterbeck, que no passado já ficou períodos significativos afastado por problemas no tornozelo. Depois de sofrer uma lesão grave no tornozelo esquerdo durante a partida da fase de grupos da Copa do Mundo contra a Costa do Marfim, o que o deixou fora por vários meses, o defensor do Dortmund agora enfrenta mais um revés, desta vez com uma lesão no tornozelo direito.
Schlotterbeck atuou no empate por 1 a 1 da Alemanha com a Holanda na estreia pela Liga das Nações, mas depois foi cortado da lista de relacionados para a derrota por 1 a 0 para a Grécia.
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Classificação da Alemanha na Liga das Nações e próximos jogos
Após o confronto de quinta-feira contra a Sérvia, em Munique, a Alemanha encerrará a atual pausa internacional com uma partida fora de casa contra a Grécia em 4 de outubro. A Alemanha ocupa atualmente a terceira colocação do Grupo 2 da Liga A, com apenas um ponto, atrás da líder do grupo, Grécia (6 pontos), e da segunda colocada, Holanda (4 pontos).
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