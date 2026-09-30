Klopp sofreu um frustrante revés enquanto continua sua busca pela primeira vitória no comando da seleção nacional. O zagueiro do Borussia Dortmund Schlotterbeck foi oficialmente cortado dos próximos jogos da Liga das Nações contra Sérvia e Grécia. A DFB confirmou a notícia na tarde de quarta-feira, revelando que o jogador de 26 anos sofreu uma lesão no ligamento lateral do tornozelo direito durante os preparativos finais da equipe para a partida em Munique.

A lesão ocorreu durante o que deveria ser uma sessão leve de aquecimento, com o defensor visivelmente abatido enquanto seu rosto se contorcia de dor. Após um exame imediato no gramado pela equipe médica, Schlotterbeck passou por uma ressonância magnética, que posteriormente confirmou o diagnóstico.