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Germany Training Session And Press ConferenceGetty Images Sport
Khaled Mahmoud
Traduzido por

Klopp sofre grande baixa na Alemanha! Nico Schlotterbeck é cortado dos confrontos da Liga das Nações após sofrer lesão no tornozelo em treino

N. Schlotterbeck
Alemanha
Sérvia
Alemanha x Sérvia
Liga das Nações A
Borussia Dortmund
Bundesliga

O início de Jurgen Klopp à frente da seleção da Alemanha encontrou outro obstáculo após a notícia de que Nico Schlotterbeck perderá o restante da atual pausa internacional. O defensor do Borussia Dortmund foi obrigado a deixar a convocação depois de sofrer uma lesão significativa durante o último treino.

  • Golpe defensivo crucial para Klopp

    Klopp sofreu um frustrante revés enquanto continua sua busca pela primeira vitória no comando da seleção nacional. O zagueiro do Borussia Dortmund Schlotterbeck foi oficialmente cortado dos próximos jogos da Liga das Nações contra Sérvia e Grécia. A DFB confirmou a notícia na tarde de quarta-feira, revelando que o jogador de 26 anos sofreu uma lesão no ligamento lateral do tornozelo direito durante os preparativos finais da equipe para a partida em Munique.

    A lesão ocorreu durante o que deveria ser uma sessão leve de aquecimento, com o defensor visivelmente abatido enquanto seu rosto se contorcia de dor. Após um exame imediato no gramado pela equipe médica, Schlotterbeck passou por uma ressonância magnética, que posteriormente confirmou o diagnóstico.

  • Netherlands v Germany - UEFA Nations League 2026/27 Group A2 MD1Getty Images Sport

    Comunicado oficial da DFB sobre Schlotterbeck

    A federação alemã de futebol esclareceu a situação nas redes sociais, detalhando a natureza específica da lesão que tirou o astro do Dortmund de ação. Em comunicado divulgado no Instagram, a DFB escreveu: "Nico sofreu uma lesão no ligamento lateral do tornozelo direito durante o treino final de hoje e, por isso, ficará fora dos dois próximos jogos internacionais contra Sérvia e Grécia."

    Embora a DFB tenha identificado a lesão ligamentar específica, ainda não forneceu um prazo definitivo para o retorno de Schlotterbeck aos gramados nem a gravidade geral da ruptura. Crucialmente para a dinâmica do elenco, a federação também esclareceu suas intenções em relação a um substituto para o defensor lesionado. Apesar da vaga na linha defensiva, foi confirmado que nenhum jogador adicional será convocado para o elenco para ocupar o lugar de Schlotterbeck nas partidas restantes desta janela.

  • Um pesadelo recorrente para a estrela do Borussia Dortmund

    Esse mais recente golpe com lesão é particularmente cruel para Schlotterbeck, que no passado já ficou períodos significativos afastado por problemas no tornozelo. Depois de sofrer uma lesão grave no tornozelo esquerdo durante a partida da fase de grupos da Copa do Mundo contra a Costa do Marfim, o que o deixou fora por vários meses, o defensor do Dortmund agora enfrenta mais um revés, desta vez com uma lesão no tornozelo direito.

    Schlotterbeck atuou no empate por 1 a 1 da Alemanha com a Holanda na estreia pela Liga das Nações, mas depois foi cortado da lista de relacionados para a derrota por 1 a 0 para a Grécia.

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    Classificação da Alemanha na Liga das Nações e próximos jogos

    Após o confronto de quinta-feira contra a Sérvia, em Munique, a Alemanha encerrará a atual pausa internacional com uma partida fora de casa contra a Grécia em 4 de outubro. A Alemanha ocupa atualmente a terceira colocação do Grupo 2 da Liga A, com apenas um ponto, atrás da líder do grupo, Grécia (6 pontos), e da segunda colocada, Holanda (4 pontos).

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