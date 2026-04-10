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Klopp prevê o futuro de Salah após o Liverpool... e afirma: “Nunca vi um jogador como ele”

M. Salah
J. Klopp
Liverpool
Egito
Alemanha

Quando é que o “Mo” vai parar de brincar... e os segredos do desenvolvimento contínuo

Em um momento de despedida emocionante no estádio de Anfield, Jürgen Klopp, ex-técnico do Liverpool, fez declarações inflamadas e repletas de admiração sobre o astro egípcio Mohamed Salah, que se prepara para escrever o último capítulo de sua lenda com os Reds. 

O técnico alemão, que levou o time à glória europeia e inglesa, não escondeu sua grande admiração pelas habilidades excepcionais de Salah, prevendo para ele uma carreira longa e brilhante até perto dos 40 anos.

Enquanto Salah comemora seu 34º aniversário em junho, Klopp acredita que o “Rei Egípcio” ainda tem fôlego suficiente para continuar impressionando o mundo, e que sua trajetória única, que reuniu talento, determinação e evolução constante, talvez não se repita no mundo do futebol. 

Klopp confirmou, em conversa com Peter Crouch em um podcast divulgado pelo site do “Liverpool”, que aguarda com grande curiosidade os últimos jogos de Salah, convidando os torcedores a aproveitar cada momento desse período de ouro antes de sua despedida.

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  • Será que Salah continuará jogando até perto dos 40 anos?

    Klopp previu o futuro de Mohamed Salah, que deixará o Liverpool no final da temporada, destacando que o “Faraó” continuará jogando futebol até perto dos 40 anos.

    Isso aconteceu durante uma reflexão do lendário ex-técnico alemão do Liverpool sobre a trajetória excepcional de Salah no estádio de Anfield.

    Salah havia anunciado no mês passado que sua nona temporada no clube seria a última, e ele deixará o time após uma trajetória repleta de conquistas, tendo conquistado os títulos da Premier League e da Liga dos Campeões em 2019, além da Copa do Mundo de Clubes, da FA Cup e da Carabao Cup (Copa da Liga Inglesa) duas vezes.

    O icônico atacante ocupa o terceiro lugar na lista dos maiores artilheiros da história do clube, com 255 gols, atrás apenas de Ian Rush e Roger Hunt.

    Klopp, que treinou Salah por sete temporadas em Anfield, acredita que ele ainda tem muito a oferecer a outros clubes, enquanto se prepara para comemorar seu 34º aniversário no próximo mês de junho.

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  • Como Klopp vê a personalidade de Salah e sua evolução contínua?

    Klopp disse: “Talvez outros tenham dito isso no passado, quando contavam os gols de Ian Rush ou de outro jogador, mas não acredito que algo como a trajetória de Salah venha a se repetir.”

    E acrescentou: “A combinação de tudo o que ele tem, além de sua personalidade, determinação e vontade feroz, eu nunca vi ninguém assim antes. Se vocês o vissem nos treinos, pensariam que ele é um jogador muito talentoso: o pé esquerdo, a velocidade... Que coisa incrível! Ele começou a marcar gols porque não estava satisfeito com o desfecho de suas jogadas na Roma, então montou uma baliza no jardim de casa.”

    E continuou: “Tenho certeza de que muitas pessoas montaram uma baliza no jardim e tentaram melhorar, mas ele fazia isso sete horas por dia. Todo verão, ele voltava das férias com uma nova habilidade ou uma nova ideia.”

    Ele destacou: “Lembrem-se da temporada passada, quando nos tornamos campeões da liga: quantos gols ele criou e a maneira como os criou. Ele cortava para dentro no momento em que estava acostumado a chutar, e então Cody Gakpo ou qualquer outro jogador chegava, e enfrentávamos situações como essas, mas ele as executava de maneira perfeita”.

    E continuou: “Ele sempre trazia algo novo, nunca parou e nunca vai parar. Ele está agora com 33 anos e tem mais cinco ou seis anos pela frente, com 100% de certeza.”

  • A maneira como o treinador lida com estrelas como Salah

    O ex-técnico do Liverpool comentou sobre o futuro de Salah, dizendo: “Vamos esperar para ver para onde ele irá. Mais uma vez, jogadores de alto nível como Mo nem sempre são fáceis de lidar, e isso é natural”. 

    Ele explicou: “O trabalho do treinador não é fazer com que todos estejam sorrindo todos os dias, mas sim descobrir como levá-los ao próximo nível, e às vezes isso significa irritá-los.”

    E continuou: “Ah, você está irritado? Ótimo, mostre isso lá fora, não aqui. Por isso, há muitos pequenos detalhes: você dá um abraço neles, ou os abraça, e ele sempre respondia de forma incrível”.

  • Klopp aguarda ansiosamente a última aparição de Salah

    Ao falar sobre o futuro de Mohamed Salah em seus últimos dias em Anfield, Klopp afirmou: “Estou realmente curioso e ansioso por assistir aos seus últimos jogos. Ele sabe que essa fase maravilhosa está chegando ao fim, então vamos aproveitá-la... E sabemos que Mohamed Salah só curte o futebol quando marca gols”.

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