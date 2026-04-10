Klopp prevê o futuro de Salah após o Liverpool... e afirma: “Nunca vi um jogador como ele”

Em um momento de despedida emocionante no estádio de Anfield, Jürgen Klopp, ex-técnico do Liverpool, fez declarações inflamadas e repletas de admiração sobre o astro egípcio Mohamed Salah, que se prepara para escrever o último capítulo de sua lenda com os Reds.

O técnico alemão, que levou o time à glória europeia e inglesa, não escondeu sua grande admiração pelas habilidades excepcionais de Salah, prevendo para ele uma carreira longa e brilhante até perto dos 40 anos.

Enquanto Salah comemora seu 34º aniversário em junho, Klopp acredita que o “Rei Egípcio” ainda tem fôlego suficiente para continuar impressionando o mundo, e que sua trajetória única, que reuniu talento, determinação e evolução constante, talvez não se repita no mundo do futebol.

Klopp confirmou, em conversa com Peter Crouch em um podcast divulgado pelo site do “Liverpool”, que aguarda com grande curiosidade os últimos jogos de Salah, convidando os torcedores a aproveitar cada momento desse período de ouro antes de sua despedida.

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