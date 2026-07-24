Jürgen Klopp iniciou a sua era como selecionador da Alemanha com mensagens claras e ambiciosas, sublinhando que comandar a "Mannschaft" representa o auge da sua carreira como treinador, e que não hesitará em tomar decisões arrojadas para devolver a seleção aos pódios.

Na sua primeira conferência de imprensa após assumir a função como sucessor de Julian Nagelsmann, que deixou o cargo depois do fracasso da seleção no Mundial de 2026, Klopp falou longamente sobre a sua visão técnica, os seus planos para o futuro e a sua relação com os adeptos e os jogadores, sublinhando que o sucesso não se alcançará de um dia para o outro, mas prometendo apresentar uma seleção com uma identidade clara e uma personalidade forte.

Klopp começou o seu discurso afirmando: "É uma grande honra estar aqui sentado hoje. O que me tem acontecido ao longo dos últimos dias parece um filme a passar na minha mente, e os pensamentos amontoam-se na minha cabeça. Onde é que tudo isto começou? E de onde é que eu vim?"

E acrescentou: "Já sabia de antemão quão enorme é a tarefa de treinar a seleção nacional, mas quando nos tornamos responsáveis por ela sentimos a sua grandeza e a sua responsabilidade de forma ainda maior. E, tendo em conta o meu percurso, era impossível para mim imaginar chegar a esta fase."

E prosseguiu: "É um dia muito especial para mim, e gostaria de agradecer a todos os que contribuíram para que isto se tornasse realidade. Mas eu não sou uma página em branco, cheguei acompanhado de parceiros, e não estou a fazer isto por mim próprio."

E salientou: "Toda a gente precisa de um desafio de vez em quando. Para mim, era claro que este desafio tinha de acontecer aqui. A minha força reside em conhecer os meus pontos fracos. Há algumas coisas em que sou relativamente bom. Quero que apresentemos aqui o melhor que temos. Não quero descurar nada, nem esquecer nada."