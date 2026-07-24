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Klopp inicia a sua era na Alemanha com mensagens fortes: se mexerem com a minha família, vou-me embora - e esperem por surpresas

Alemanha
J. Klopp
J. Kimmich
J. Nagelsmann
Alemanha x Paraguai
Paraguai
Copa do Mundo
Alemanha
Paraguai
EUA

A pressão alta é a base do projeto e os jovens talentos terão as suas oportunidades

Jürgen Klopp iniciou a sua era como selecionador da Alemanha com mensagens claras e ambiciosas, sublinhando que comandar a "Mannschaft" representa o auge da sua carreira como treinador, e que não hesitará em tomar decisões arrojadas para devolver a seleção aos pódios.

Na sua primeira conferência de imprensa após assumir a função como sucessor de Julian Nagelsmann, que deixou o cargo depois do fracasso da seleção no Mundial de 2026, Klopp falou longamente sobre a sua visão técnica, os seus planos para o futuro e a sua relação com os adeptos e os jogadores, sublinhando que o sucesso não se alcançará de um dia para o outro, mas prometendo apresentar uma seleção com uma identidade clara e uma personalidade forte.

Klopp começou o seu discurso afirmando: "É uma grande honra estar aqui sentado hoje. O que me tem acontecido ao longo dos últimos dias parece um filme a passar na minha mente, e os pensamentos amontoam-se na minha cabeça. Onde é que tudo isto começou? E de onde é que eu vim?"

E acrescentou: "Já sabia de antemão quão enorme é a tarefa de treinar a seleção nacional, mas quando nos tornamos responsáveis por ela sentimos a sua grandeza e a sua responsabilidade de forma ainda maior. E, tendo em conta o meu percurso, era impossível para mim imaginar chegar a esta fase."

E prosseguiu: "É um dia muito especial para mim, e gostaria de agradecer a todos os que contribuíram para que isto se tornasse realidade. Mas eu não sou uma página em branco, cheguei acompanhado de parceiros, e não estou a fazer isto por mim próprio."

E salientou: "Toda a gente precisa de um desafio de vez em quando. Para mim, era claro que este desafio tinha de acontecer aqui. A minha força reside em conhecer os meus pontos fracos. Há algumas coisas em que sou relativamente bom. Quero que apresentemos aqui o melhor que temos. Não quero descurar nada, nem esquecer nada."

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    Uma mensagem aos adeptos e aos críticos

    Klopp enviou uma mensagem direta aos adeptos e à imprensa, sublinhando que aceita as críticas, mas recusa qualquer ataque à sua família.

    Afirmou: "Se há quem não se preocupe com o futuro do futebol alemão, não posso fazer nada quanto a isso. Temos um trabalho a fazer. Concedi algumas entrevistas aqui e ali, mas não posso dizer que tenha sentido a falta disso. Fiquei surpreendido com o volume de informação e a rapidez com que se espalha. No caminho que estamos a seguir, é importante fazer as coisas da forma correta, e não o mais depressa possível."

    E acrescentou: "No dia em que não me quiserem, digam-no e eu vou-me embora, sem qualquer indemnização. Se amanhã disserem que sou um fracasso, vou-me embora, mas não com base na opinião de uma só pessoa, e sim se for essa a opinião geral. E se a Federação Alemã de Futebol disser que falhei, vou-me embora. Já se ultrapassarem os limites e não deixarem a minha família em paz, também me vou embora."

    E prosseguiu: "Critiquem-me se algo não correr bem, isso deixa-me contente porque vou trabalhar para melhorar. Trata-se tudo de trabalho. Não tenho uma carreira de treinador depois da seleção nacional e, no cenário ideal, esta missão representa o auge do meu percurso."

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    Nova comissão técnica e uma visão para o futuro

    Klopp revelou a constituição da sua equipa técnica, garantindo que escolheu a melhor equipa de trabalho possível.

    Sobre a chegada de Sven Bender, afirmou: "Conheço-o há muito tempo e acho que a situação é ideal. É um treinador jovem que já trabalhou com a Federação Alemã de Futebol e foi jogador da seleção nacional. É um especialista nesta área, ao contrário de mim. E, por boas razões, nunca me permitiram entrar neste edifício com botas de futebol calçadas."

    Anunciou também a chegada do seu conselheiro próximo Mark Kosicke à Federação Alemã de Futebol, esclarecendo: "Será o meu assistente para assuntos de estratégia, desenvolvimento e inovação."

    E acrescentou: "Não há muito a dizer sobre a situação atual, mas este é o momento certo para rever tudo e fazer os ajustes necessários. A melhoria exige normalmente mais trabalho, mas o mais importante é focar no futuro."

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    Avaliação da seleção após o Mundial

    Klopp esclareceu que já começou a avaliar os elementos da seleção. E afirmou: "Vi 57 jogadores. Tínhamos vários jogadores de qualidade no Mundial, mas não apresentaram o nível esperado. A situação não é nada má, mas precisa certamente de melhorar."

    Sublinhou que o seu objetivo é: "Não sobrevalorizar-me, mas sinto uma responsabilidade perante os adeptos alemães de devolver a seleção aos pódios. Ainda temos várias semanas antes da paragem internacional, e é tempo suficiente para nos prepararmos. Estão todos prontos."

    Klopp falou sobre a sua ligação à história do futebol alemão, dizendo: "Ouvi dizer que Helmut Schön também vivia em Wiesbaden, e eu vivo lá há pouco tempo. Adorei Franz Beckenbauer por tudo o que deu. Além disso, o Rudi também está aqui e tenho o direito de o mencionar. O número 13 parece surpreendentemente baixo. Para mim, o futebol alemão é grandioso e tem uma longa história, e tornar-me parte dessa história é algo muito especial."

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    La relación con Nagelsmann Aguardo o texto em árabe para realizar a tradução para português.

    Klopp negou qualquer contacto com o seu antecessor, Julian Nagelsmann. Afirmou: "Não houve qualquer contacto entre nós. Um feliz aniversário atrasado para ele. Tenho todo o respeito por ele. O dia daquele comentário foi um dos piores da minha vida, e eu sabia naquele momento que uma bomba-relógio estava prestes a explodir. Gostaria de ter conseguido evitar isso. Pedi desculpa, e o meu pedido foi aceite, e não creio que existam ressentimentos. Desejo-lhe todo o sucesso, e acredito que hoje representa uma nova página para ele."

    Klopp sublinhou que construir uma relação forte com os jogadores será o seu primeiro passo. Afirmou: "Estou feliz por a época não começar já amanhã com o primeiro jogo, caso contrário sentir-me-ia esgotado. Vou acompanhar os jogos em todos os países onde temos jogadores, incluindo a Alemanha, claro. Recentemente adquiri uma compreensão profunda das coisas, e o contacto com os jogadores é algo extremamente importante, e vou tentar contactá-los cedo, pois essa será a minha primeira tarefa."

    E acrescentou: "Sempre tive tendência a fazer mais em vez de fazer pouco, e vou tentar fazê-lo da forma correta, em prol dos interesses dos jogadores."

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    Uma filosofia de jogo clara

    Klopp revelou os traços do seu estilo de jogo com a seleção alemã. Afirmou: "A pressão após perda de bola será um elemento fundamental, a par de um onze estável e de uma filosofia de jogo clara. E, com todas estas incertezas, não vamos apostar na marcação individual, apesar de a melhor equipa da Alemanha jogar dessa forma."

    E acrescentou: "As seleções que venceram o Campeonato do Mundo jogaram com quatro defesas, e nós também vamos jogar desse modo, apostando nas alas, porque os criadores de jogo da geração atual passaram a ocupar essas posições."

    O treinador alemão garantiu que a porta estará aberta a todos. Disse: "Alguns jogadores vão ter oportunidades que não esperavam, porque gosto de ser ousado. Sempre fui assim e continuarei a sê-lo. Quero trabalhar com jogadores que apresentem um futebol de que todos gostem. O sucesso pode não chegar de imediato, mas quero que as pessoas voltem a casa a dizer: que grande exibição."

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    França, o padrão da força

    Klopp frisou a necessidade de manter os pés assentes na terra. Disse ele: "Temos de criar expectativas realistas. A pergunta é: estamos atualmente ao nível da França? E, se a resposta for sim, isso não é verdade."

    Acrescentou que a seleção francesa conta com um grupo excecional de jogadores, mas sublinhou, ao mesmo tempo, que derrotá-la não é impossível.

    Klopp falou sobre a importância dos jogos internacionais. Afirmou: "Já passou muito tempo desde que acompanhei jogos internacionais fora das grandes competições. Espero que estes jogos voltem a suscitar interesse. Todos sabemos que um futebol de sucesso é capaz de transformar um país inteiro."

    E acrescentou: "Quando disputo o meu primeiro jogo oficial apenas quatro dias após o início do meu trabalho, não podem esperar milagres. Mas quero ver evolução e, mais importante ainda, que os jogadores me mostrem que vestir a camisola da seleção nacional é algo muito especial."

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    Não conseguirei agradar a todos

    Klopp lançou uma das suas mensagens mais marcantes durante a conferência, afirmando: "Não vou conseguir agradar a todos. Vou tentar fazer tudo da melhor forma possível pelo bem da nossa seleção."

    E acrescentou: "Se todos imaginarmos que nos vamos tornar campeões do mundo dentro de quatro anos, será uma sensação fantástica. E se acreditarmos nisso juntos, o vizinho não parecerá tão incomodativo no dia seguinte, o tempo não estará assim tão mau, e Merz não estragará tudo."

    Sobre Joshua Kimmich, Klopp disse: "Tenho ideias, mas ainda não falei com ninguém, por isso não vou definir agora nenhuma posição. O jogador que apresentar o melhor desempenho, que tiver a maior dose de entusiasmo e que evoluir assim que vestir a camisola da seleção será quem vai jogar."

    E acrescentou: "Todo aquele que tem o direito de representar a seleção nacional tem de dar o máximo de si. Vou acompanhar todos, e ninguém está excluído a partir de hoje. É um novo começo."

    Quando o jornal Bild lhe perguntou se iria usar fato de treino ou fato formal na linha lateral, Klopp respondeu sorrindo: "Não senti falta disso. De certeza que não vou usar gravata. Já envelheci. Vamos ver. Tive a oportunidade de renovar o meu guarda-roupa nos últimos anos. Sinto que esta indumentária é mais adequada ao novo papel do que o seu estilo anterior."

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    A Copa do Mundo deu-me a melhor oportunidade para aprender

    Klopp assegurou que acompanhar o último Mundial foi uma experiência extremamente proveitosa. Afirmou: "A força do futebol reside na sua capacidade de unir as pessoas. O Mundial foi a melhor oportunidade de aprendizagem que eu poderia ter. O ambiente nos estádios foi excecional, e o entusiasmo vivido pelas pessoas foi inacreditável."

    Klopp elogiou o facto de a Alemanha possuir uma geração promissora de jogadores. E disse: "Analisei os nomes dos jogadores, e as minhas impressões foram muito positivas. Temos uma enorme quantidade de talento. Vencemos o Mundial e o Campeonato da Europa de sub-17, e estes jogadores devem ter agora vinte anos. Depois de tirarem a carta de condução, poderemos contar com eles."

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    A realidade antes dos sonhos

    Klopp encerrou a sua intervenção reforçando que construir uma seleção capaz de competir exige tempo. Afirmou: "As expectativas na Alemanha são uma loucura. Imaginem se Nagelsmann dissesse: só queremos chegar às meias-finais, o que aconteceria? É claro que ambicionamos os objetivos mais altos, mas temos de perceber que precisamos de tempo para os alcançar."

    E acrescentou: "Quero participar de forma intensa no desenvolvimento da estrutura organizativa. Quem contrata Jürgen Klopp fica com Jürgen Klopp e com todas as suas ideias. Hoje estão todos contentes, mas não tenho a certeza de que esse sentimento se mantenha todos os dias."

    Concluiu as suas declarações dizendo: "Quero melhorar tudo e apresentar a seleção alemã de uma forma positiva, para que no fim regressemos ao topo. Encaro este desafio com entusiasmo. Ainda temos dois meses até ao primeiro jogo, e será nos Países Baixos... meu Deus!"

    Falou ainda sobre o calendário de jogos internacionais, afirmando: "Quando arrancou a Liga das Nações da UEFA, disse para mim próprio que os jogos amigáveis tinham acabado. Temos de equilibrar o desenvolvimento com a obtenção de resultados. Tenho algumas ideias e não vou sobrecarregar onze jogadores durante todo o tempo; havemos de encontrar a solução adequada."