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Klopp inicia a era da Alemanha com mensagens fortes: não temo a saída e esperem pelas surpresas

J. Klopp
Alemanha x Paraguai
Alemanha
Paraguai
Copa do Mundo
Alemanha
Paraguai
EUA

A pressão reversa é a base do projeto e os jovens talentos terão as suas oportunidades

Jürgen Klopp iniciou a sua era como treinador da seleção da Alemanha com mensagens claras e ambiciosas, sublinhando que liderar a "Mannschaft" representa o ápice do seu percurso enquanto técnico, e que não hesitará em tomar decisões ousadas para devolver a seleção aos pódios.

Na sua primeira conferência de imprensa após assumir o cargo, sucedendo a Julian Nagelsmann, que deixou a função depois do fracasso da seleção no Mundial de 2026, Klopp falou longamente sobre a sua visão técnica, os seus planos para o futuro e a sua relação com os adeptos e com os jogadores, garantindo que o sucesso não se alcançará de um dia para o outro, mas prometendo apresentar uma seleção com uma identidade clara e uma personalidade forte.

Klopp começou por dizer: "É uma grande honra estar aqui sentado hoje. O que me tem acontecido nos últimos dias parece um filme a passar na minha mente, e os pensamentos amontoam-se na minha cabeça. Onde é que tudo isto começou? E de onde é que eu vim?"

E acrescentou: "Já sabia de antemão a dimensão que tem a missão de treinar a seleção nacional, mas quando passas a ser responsável por ela sentes a sua grandeza e a sua responsabilidade de forma ainda maior. E, tendo em conta as minhas origens, era impossível para mim imaginar chegar a esta etapa."

E prosseguiu: "É um dia muito especial para mim, e quero agradecer a todos os que contribuíram para que isto se concretizasse. Mas eu não sou uma folha em branco: cheguei acompanhado de parceiros, e não faço isto por mim próprio."

  • Uma mensagem para os adeptos e para os críticos

    Klopp dirigiu uma mensagem direta aos adeptos e à imprensa, sublinhando que aceita as críticas, mas recusa qualquer intromissão na sua família.

    Disse: "Se há quem não se preocupe com o futuro do futebol alemão, nada posso fazer. Temos um trabalho a cumprir. Dei algumas entrevistas aqui e ali, mas não posso dizer que sinto falta disso. Fiquei surpreendido com o volume de informação e a rapidez com que se propaga. No caminho que estamos a percorrer, o importante é fazer as coisas da forma correta, e não o mais depressa possível."

    E acrescentou: "No dia em que não me quiserem, digam-no e eu vou-me embora, sem qualquer indemnização. Se amanhã disserem que sou um fracasso, vou-me embora, mas não com base na opinião de uma única pessoa, e sim se essa for a opinião geral. E se a Federação Alemã de Futebol disser que fracassei, vou-me embora. Já se ultrapassarem os limites e não deixarem a minha família em paz, também me vou embora."

    E prosseguiu: "Critiquem-me se alguma coisa não resultar, isso deixa-me contente porque vou trabalhar para melhorar. Tudo se resume ao trabalho. Não tenho uma carreira de treinador prevista depois da seleção nacional e, idealmente, esta missão representa o ponto alto da minha carreira."

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  • Novo comando técnico e uma visão para o futuro

    Klopp revelou a composição da sua equipa técnica, garantindo que escolheu a melhor equipa de trabalho possível.

    Sobre a chegada de Sven Bender, afirmou: "Conheço-o há muito tempo e acho que a situação é ideal. É um treinador jovem que já trabalhou com a Federação Alemã de Futebol e foi jogador da seleção nacional. É um especialista nesta área, ao contrário de mim. E, por boas razões, nunca me foi permitido entrar neste edifício com botas de futebol calçadas."

    Anunciou também a integração do seu conselheiro próximo Marc Kosicke na Federação Alemã de Futebol, esclarecendo: "Será o meu assistente para assuntos de estratégia, desenvolvimento e inovação."

    E acrescentou: "Não há muito a dizer sobre a situação atual, mas este é o momento certo para rever tudo e fazer os ajustes necessários. A melhoria exige normalmente mais trabalho, mas o mais importante é focar no futuro."

  • Avaliação da seleção após o Mundial

    Klopp esclareceu que já começou a avaliar os jogadores da seleção. Afirmou: "Vi 57 jogadores. Tínhamos muitos bons jogadores no Mundial, mas não apresentaram o nível esperado. A situação não é nada má, mas necessita seguramente de melhorias."

    Garantiu que o seu objetivo é: "Não me quero sobrevalorizar, mas sinto uma responsabilidade perante os adeptos alemães de trazer a seleção de volta aos pódios. Ainda temos várias semanas antes da paragem internacional, e é tempo suficiente para nos prepararmos. Estão todos prontos."

    Klopp falou sobre a sua ligação à história do futebol alemão, dizendo: "Ouvi dizer que Helmut Schön também vivia em Wiesbaden, e eu vivo lá há pouco tempo. Adorei Franz Beckenbauer por tudo o que deu. Além disso, o Rudi também está aqui e tenho o direito de o mencionar. O número 13 parece surpreendentemente baixo. Para mim, o futebol alemão é grandioso e tem uma longa história, e tornar-me parte dessa história é algo muito especial."

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  • A relação com Nagelsmann

    Klopp negou qualquer contacto com o seu antecessor Julian Nagelsmann. Disse: "Não houve qualquer contacto entre nós. Um feliz aniversário atrasado para ele. Tenho todo o respeito por ele. O dia daquele comentário foi um dos piores dias da minha vida, e sabia naquele momento que uma bomba-relógio estava prestes a explodir. Quem me dera ter conseguido evitá-lo. Pedi desculpa, e o meu pedido foi aceite, e não creio que haja qualquer rancor. Desejo-lhe as maiores felicidades, e acho que hoje representa uma nova página para ele."

    Klopp afirmou que construir uma relação forte com os jogadores será o seu primeiro passo. Disse: "Estou feliz por a época não começar amanhã com o primeiro jogo, senão sentir-me-ia exausto. Vou acompanhar os jogos em todos os países onde temos jogadores, incluindo a Alemanha, claro. Adquiri recentemente uma compreensão profunda das coisas, e o contacto com os jogadores é algo de importância vital. Vou tentar contactá-los cedo, pois essa será a minha primeira tarefa."

    E acrescentou: "Sempre tive tendência para fazer mais em vez de fazer pouco, e vou tentar fazê-lo da forma correta, em benefício dos jogadores."

  • Filosofia de jogo clara

    Klopp revelou os traços do seu estilo tático com a seleção alemã. Disse: "A pressão inversa será um elemento fundamental, a par de uma formação estável e de uma filosofia de jogo clara. E, apesar de todas estas dúvidas, não vamos recorrer à marcação individual, embora a melhor equipa da Alemanha jogue assim."

    E acrescentou: "As seleções que venceram o Mundial jogaram com quatro defesas, e nós também vamos jogar desta forma, e vamos apostar nas alas, porque os construtores de jogo da geração atual passaram a ocupar essas posições."

    O treinador alemão garantiu que a porta estará aberta a todos. Disse: "Alguns jogadores vão ter oportunidades que não esperavam, porque gosto de ser ousado. Sempre fui assim e continuarei a sê-lo. Quero trabalhar com jogadores que apresentem um futebol de que todos gostem. Pode ser que o sucesso não venha logo, mas quero que as pessoas voltem a casa a dizer: que grande exibição."

  • França, o padrão de referência

    Klopp frisou a necessidade de manter os pés assentes na realidade. Afirmou: "Temos de criar expectativas realistas. A pergunta é: estamos atualmente ao nível da França? E, se a resposta for sim, isso não é verdade."

    Acrescentou que a seleção francesa conta com um grupo excecional de jogadores, mas sublinhou, ao mesmo tempo, que derrotá-la não é impossível.

    Klopp falou sobre a importância dos jogos internacionais. Disse: "Já passou muito tempo desde que acompanhei jogos internacionais fora dos grandes torneios. Espero que estas partidas voltem a despertar interesse. Todos sabemos que um futebol vencedor é capaz de transformar um país inteiro."

    Acrescentou: "Quando disputo o meu primeiro jogo oficial apenas quatro dias depois de começar a trabalhar, não podem esperar milagres. Mas quero ver evolução e, mais importante ainda, que os jogadores me mostrem que vestir a camisola da seleção nacional é algo muito especial."

  • Não vou conseguir agradar a todos

    Klopp deixou uma das suas mensagens mais marcantes durante a conferência, ao afirmar: "Não vou conseguir agradar a todos. Vou tentar fazer tudo da melhor forma possível em prol da nossa seleção."

    E acrescentou: "Se todos imaginarmos que nos vamos tornar campeões do mundo dentro de quatro anos, será uma sensação maravilhosa. E se acreditarmos nisso em conjunto, o vizinho não parecerá incomodativo no dia seguinte, o tempo não estará assim tão mau e o Merz não vai estragar tudo."

    Sobre Joshua Kimmich, Klopp disse: "Tenho ideias, mas ainda não falei com ninguém, por isso não vou definir posições agora. O jogador que apresentar o melhor desempenho, que tiver a maior dose de entusiasmo e que evoluir assim que vestir a camisola da seleção será quem vai jogar."

    E acrescentou: "Todo aquele que tem o direito de representar a seleção nacional tem de dar o máximo de si. Vou acompanhar toda a gente e ninguém está posto de parte a partir de hoje. É um novo começo."

  • A Copa do Mundo deu-me a melhor oportunidade para aprender

    Klopp afirmou que acompanhar a última Copa do Mundo foi uma experiência extremamente útil. Disse: "A força do futebol está na sua capacidade de unir as pessoas. A Copa do Mundo foi a melhor oportunidade de formação que eu poderia ter. O ambiente nos estádios foi excecional, e o entusiasmo vivido pelas pessoas foi inacreditável."

    Klopp elogiou o facto de a Alemanha possuir uma geração promissora de jogadores. Disse: "Analisei os nomes dos jogadores, e as minhas impressões foram muito positivas. Temos uma enorme quantidade de talento. Vencemos a Copa do Mundo e o Campeonato da Europa Sub-17, e é suposto que estes jogadores tenham agora atingido os vinte anos de idade. E depois de obterem a carta de condução, podemos aproveitá-los."

  • A realidade antes dos sonhos

    Klopp encerrou as suas declarações reforçando que a construção de uma seleção capaz de competir precisa de tempo. Disse: "As expectativas na Alemanha são de loucos. Imaginem se Nagelsmann tivesse dito: só queremos chegar às meias-finais, o que teria acontecido? Claro que aspiramos aos objetivos mais altos, mas temos de perceber que precisamos de tempo para os alcançar."

    E acrescentou: "Quero participar de forma decisiva no desenvolvimento da estrutura organizativa. Quem contrata Jürgen Klopp, fica com Jürgen Klopp e todas as suas ideias. Hoje estão todos contentes, mas não tenho a certeza de que esse sentimento vá durar todos os dias."

    E concluiu as suas declarações afirmando: "Quero melhorar tudo e apresentar a seleção alemã de forma positiva, para que no final voltemos ao topo. Aguardo com expectativa este desafio. Ainda faltam dois meses até ao primeiro jogo, e será nos Países Baixos. Meu Deus!"

    Falou também sobre o calendário de jogos internacionais, afirmando: "Quando começou a Liga das Nações da UEFA, disse a mim mesmo que os jogos amigáveis tinham acabado. Temos de equilibrar o desenvolvimento com a obtenção de resultados. Tenho algumas ideias, e não vou sobrecarregar onze jogadores o tempo todo; havemos de encontrar a solução adequada."