Klopp inicia a era da Alemanha com mensagens fortes: não temo a saída e esperem pelas surpresas

Jürgen Klopp iniciou a sua era como treinador da seleção da Alemanha com mensagens claras e ambiciosas, sublinhando que liderar a "Mannschaft" representa o ápice do seu percurso enquanto técnico, e que não hesitará em tomar decisões ousadas para devolver a seleção aos pódios.

Na sua primeira conferência de imprensa após assumir o cargo, sucedendo a Julian Nagelsmann, que deixou a função depois do fracasso da seleção no Mundial de 2026, Klopp falou longamente sobre a sua visão técnica, os seus planos para o futuro e a sua relação com os adeptos e com os jogadores, garantindo que o sucesso não se alcançará de um dia para o outro, mas prometendo apresentar uma seleção com uma identidade clara e uma personalidade forte.

Klopp começou por dizer: "É uma grande honra estar aqui sentado hoje. O que me tem acontecido nos últimos dias parece um filme a passar na minha mente, e os pensamentos amontoam-se na minha cabeça. Onde é que tudo isto começou? E de onde é que eu vim?"

E acrescentou: "Já sabia de antemão a dimensão que tem a missão de treinar a seleção nacional, mas quando passas a ser responsável por ela sentes a sua grandeza e a sua responsabilidade de forma ainda maior. E, tendo em conta as minhas origens, era impossível para mim imaginar chegar a esta etapa."

E prosseguiu: "É um dia muito especial para mim, e quero agradecer a todos os que contribuíram para que isto se concretizasse. Mas eu não sou uma folha em branco: cheguei acompanhado de parceiros, e não faço isto por mim próprio."